Khởi tố cựu giám đốc một trung tâm đào tạo nghề ở Đắk Lắk

Cựu giám đốc một trung tâm đào tạo nghề ở Đắk Lắk bị khởi tố để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, liên quan hàng loạt sai phạm trong hoạt động đào tạo nghề.

Ngày 24/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Ea H’leo và khởi tố bị can đối với giám đốc trung tâm này là ông Lê Ngọc Hậu theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan tố tụng thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nghề, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều sai phạm tại Trung tâm GDNN-GDTX Ea H’leo trong giai đoạn 2019-2020.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong thời gian giữ chức Giám đốc, ông Lê Ngọc Hậu để xảy ra hàng loạt vi phạm trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cụ thể, trung tâm không thực hiện đúng quy định về đấu thầu khi thuê máy móc, thiết bị phục vụ thực hành; kê khống trang thiết bị trong hợp đồng thuê; cấp khống chứng chỉ nghề cho giáo viên nhằm hợp thức điều kiện mở lớp; bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn giảng dạy các lớp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Sau khi vào cuộc điều tra và thu thập hồ sơ tài liệu có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu để tiếp tục điều tra, làm rõ.