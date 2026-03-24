Khởi tố ngư phủ sát hại thuyền trưởng trên biển

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh (SN 1996, thường trú: ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về tội "Giết người".

Khoảng 7h30 ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo về vụ "Giết người" xảy ra ngày 19/3/2026, trên tàu đánh bắt hải sản KG-93168TS khi tàu đang neo đậu tại vùng biển giáp ranh giữa tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và VKSND tỉnh, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác minh làm rõ.

Bước đầu xác định, Nguyễn Văn Khanh (SN 1996, thường trú: ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) là ngư phủ trên tàu đánh bắt hải sản số KG-93168TS (là tàu đực) do Lâm Văn Quốc (SN 1980, thường trú ấp Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khanh.

Chiếc tàu này (gọi là tàu đực) cùng chiếc "tàu cái" số hiệu KG-90865TS xuất bến từ cảng cá Tắc Cậu (thuộc xã Bình An, tỉnh An Giang) để đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam. Khi ra khơi, do giá dầu tăng, 2 tàu không tiến hành đánh bắt hải sản mà neo đậu trên vùng biển giáp ranh giữa tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Trong thời gian 2 tàu neo đậu, thì ngư phủ của 2 tàu đi qua lại tổ chức uống rượu với nhau.

Vào khoảng 15h ngày 19/3, Khanh uống rượu phía sau lái chiếc tàu đực cùng với 4 người từ chiếc tàu cái qua. Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Quốc từ chiếc tàu cái đi về thấy cả nhóm đang ngồi uống rượu nên la rầy, cả nhóm nghỉ uống rượu. Sau đó, ông Quốc vào ca bin nằm xem điện thoại. Tức giận vì bị ông Quốc la rầy, nên Khanh lấy cây dao Thái Lan cán vàng, có sẵn trên tàu đi vào ca bin đâm 1 nhát trúng vào vùng cổ ông Quốc.

Ông Quốc truy hô thì Khanh cầm dao bỏ chạy ra đứng ở mũi tàu, còn ông Quốc bỏ chạy ra boong tàu. Ngư phủ trên tàu chạy ra thì thấy ông Quốc bị vết thương ở cổ và ngã quỵ, tử vong tại chỗ.

Lúc này, thuyền trưởng chiếc tàu cái chạy qua điều khiển chiếc tàu đực vào đất liền. Sau khi được các ngư phủ khuyên ngăn, thì Khanh bỏ dao xuống, ngay lập tức các ngư phủ khống chế Khanh.

Một ngư phủ sợ trên đường vào đất liền, mọi người mất cảnh giác sẽ bị Khanh lấy dao tấn công, nên đã gom các cây dao trên tàu và cây dao của Khanh gây án ném bỏ xuống biển. Khi tàu vào đất liền, Khanh được giao cho cơ quan Công an.