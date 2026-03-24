Thiếu nữ 17 tuổi trong nhóm 'phóng tốc độ cao, chặt biển xe máy'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi chặt biển số xe, cướp và cướp giật tài sản của người đi đường xảy ra chiều 13/3/2026 tại Khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 13/3, tại tuyến đường tỉnh lộ 310 hướng từ xã Bình Tuyền đi phường Xuân Hòa, anh L.Đ.T (SN 2009, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) đang điều khiển xe máy, thì bị 3 đối tượng (gồm 2 nam, 1 nữ) đi xe máy, bịt mặt, sử dụng gậy sắt đập gãy biển kiểm soát xe máy rồi lấy đi. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khoảng gần 1 tiếng giờ sau, khi anh T di chuyển theo hướng ngược lại từ xã Bình Tuyền về xã Tam Đảo, đến cổng 1 Khu công nghiệp Thăng Long 3 thuộc xã Bình Xuyên thì gặp lại nhóm đối tượng trên.

Hình ảnh các đối tượng qua trích xuất camera.

Anh T đề nghị xin lại biển số xe; các đối tượng yêu cầu đi theo rồi dẫn anh vào khu đất trống thuộc khu công nghiệp Bá Thiện 1. Tại đây, lợi dụng anh T sơ hở, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 12 triệu đồng của anh T rồi bỏ trốn. Biển số xe sau đó bị các đối tượng vứt lại tại khu đất trống tại cổng phụ đang xây dựng của Khu công nghiệp Bá Thiện 1.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an xã Bình Tuyền, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nóng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đồng thời, lực lượng Công an phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Sau 6 giờ kể từ khi tiếp nhận tố giác, lực lượng Công an đã xác định và truy bắt được 3 đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, gồm: Lò Văn Phu (SN 2009, trú tại xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La); Phạm Văn Cảnh (SN 2009, trú tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ); và P. T. T. H. (nữ, SN 2009, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ). Tang vật vụ án đã được cơ quan Công an thu giữ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định trước đó, khoảng hơn 14h cùng ngày, các đối tượng đã thực hiện một vụ chặt biển số xe khác trên tuyến tỉnh lộ 310 hướng từ Tam Đảo đi hồ Đại Lải. Trong phi vụ này, nhóm đối tượng này đã dùng gậy ba khúc đập gãy phần chắn bùn phía sau của xe máy một nam thanh niên, làm rơi biển kiểm soát 22SA-039.69 xuống đường rồi nhặt mang đi.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Lò Văn Phu và Phạm Văn Cảnh về hành vi cướp giật tài sản; tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.