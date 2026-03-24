Hai công ty bị 'điểm tên' trong vụ giả danh công an để lừa đảo

  Thứ ba, 24/3/2026 08:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giả danh cán bộ công an, dựng kịch bản điều tra rửa tiền, yêu cầu làm việc qua Zoom rồi dẫn dụ chuyển tiền, kịch bản lừa đảo cũ, nhưng được "nâng cấp" tinh vi khiến nạn nhân mất hơn 225 triệu đồng.

Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, xuất phát từ trình báo của một nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/6/2025, anh S. nhận cuộc gọi từ một người lạ, được yêu cầu kết bạn với tài khoản tên "Minh Công". Trong quá trình trao đổi, đối tượng tự xưng là "Bình", cảnh sát hình sự tại Hà Nội.

Ảnh minh họa tạo từ AI.

Người này thông báo đang thụ lý một vụ án rửa tiền, đồng thời cáo buộc anh S. có liên quan đến hành vi bán thông tin cá nhân, nhận số tiền 450 triệu đồng từ bị can. Để "làm rõ", nhóm đối tượng yêu cầu anh S. tham gia làm việc qua ứng dụng Zoom.

Trong các cuộc gọi video sau đó, một người khác tiếp tục tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu anh S. chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định với lý do phục vụ việc kiểm tra của cơ quan chức năng, nhằm chứng minh không liên quan đến vụ án.

Do lo sợ, anh S. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 225 triệu đồng. Chỉ đến khi không thể liên lạc lại với nhóm này, nạn nhân mới nhận ra bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng sử dụng 2 pháp nhân để chiếm đoạt tài sản gồm: Công ty TNHH TM Dale (địa chỉ tại 159/2B Phó Cơ Điều, phường 7, quận 11 cũ) và Công ty TNHH TM SUMMIT (địa chỉ tại 84 Bàu Cát, phường 4, quận Tân Bình cũ; số điện thoại 0356.864.042).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của hai công ty trên nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.

Người dân có thể đến trình báo tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM hoặc liên hệ trực ban qua số 069.3187.200. Ngoài ra, có thể liên hệ cán bộ Nguyễn Văn Tuấn (Tổ công tác số 4), địa chỉ 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, số điện thoại để phối hợp giải quyết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, đặc biệt khi yêu cầu làm việc qua mạng hoặc chuyển tiền để "xác minh". Đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến, đánh vào tâm lý lo sợ để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Công ty TM Dale Doanh nghiệp TM Dale Chủ TM Dale Giám đốc TM Dale Công ty TM SUMMIT Giám đốc TM SUMMIT Chủ TM SUMMIT Doanh nghiệp TM SUMMIT Công ty TM Dale Doanh nghiệp TM Dale Chủ TM Dale Giám đốc TM Dale Công ty TM SUMMIT Giám đốc TM SUMMIT Chủ TM SUMMIT Doanh nghiệp TM SUMMIT

