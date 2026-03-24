Vụ dàn cảnh cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Bắt thêm 7 đối tượng

Liên quan vụ dàn cảnh móc túi, cướp giật dây chuyền vàng của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP Cần Thơ), cơ quan công an đã truy xét, làm rõ thêm 7 đối tượng, nâng tổng số người liên quan trong vụ án lên 19.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết từ ngày 19 đến 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét, làm rõ thêm 7 đối tượng tham gia trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Trong số này, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Thái (SN 1984, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tâm (SN 1979, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang); Lê Nguyễn Phước Thiên (SN 1994, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Lê Văn Nghĩa (SN 1990, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

7 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Riêng 2 đối tượng Lê Thị Lài (SN 1988, ngụ phường Long Xuyên) đang nuôi con nhỏ và Nguyễn Thị Thùy (SN 1988, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang) đang mang thai nên được xem xét không tạm giữ.

Như vậy, tính từ ngày 12/3 đến nay, lực lượng chức năng đã truy xét tổng cộng 19 đối tượng liên quan đến nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. Trong đó, 16 đối tượng bị tạm giữ hình sự, các trường hợp còn lại được xem xét không tạm giữ do đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) là đối tượng cầm đầu. Nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành, lượng du khách đến tham quan tăng mạnh, nhất là vào dịp lễ và cuối tuần. Lợi dụng sự đông đúc, các đối tượng tổ chức dàn cảnh vây quanh du khách, tạo hỗn loạn để móc túi, giật dây chuyền vàng rồi nhanh chóng chuyền tang vật cho đồng bọn tẩu tán.

Khi bị hại phát hiện hoặc nghi ngờ, tài sản đã được chuyển qua nhiều người trong nhóm nhằm gây khó khăn cho việc truy xét, xử lý.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi những người liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.