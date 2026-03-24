Xét xử cựu hiệu trưởng và kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình ở Hà Nội

TAND khu vực 1 (Hà Nội) mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán trưởng) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thẩm phán Vũ Thị Nguyệt làm chủ tọa phiên tòa. 3 kiểm sát viên Viện KSND khu vực I thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Tham dự phiên tòa còn có các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 bị cáo.

Phiên tòa được xét xử công khai tại trụ ở TAND khu vực I. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập đều có mặt tại phiên tòa. 2 bị cáo Bình và Nguyệt được áp dụng biện pháp ngặn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực I, năm học 2013-2014, 2 bị cáo Bình và Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng .

Năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định "Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương".

Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm. Theo quy định, dưới 10 học sinh một lớp thì các trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 đến 20 học sinh một lớp thì các trường thu mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 đến 30 học sinh một lớp thì các trường thu mỗi em 9.000 đồng/tiết; từ 30 đến 40 học sinh một lớp thì các trường thu mỗi em 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh một lớp thì các trường thu mỗi em 6.000 đồng/tiết.

Viện kiểm sát xác định, dù UBND TP Hà Nội đã quy định rất rõ như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Bình vẫn chỉ đạo bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000đồng/tiết/học sinh, cao hơn quy định của UBND TP Hà Nội.

Bị cáo Phạm Minh Nguyệt tại phiên tòa.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỷ đồng , trong đó số tiền đã thu trái quy định hơn 1 tỷ đồng - đây là khoản tiền thiệt hại cho các phụ huynh.

Tất cả số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường chi cho các giáo viên 70%. Còn lại 30% được để trong quỹ theo 2 bộ chứng từ, một bộ để báo cáo UBND quận Ba Đình và một bộ để chi cho nhà trường.

Quá trình điều tra, bị cáo Bình khai mức thu 15.000 đồng/tiết học đã được bàn trong Hội đồng sư phạm nhà trường. Nhà trường cũng chia các học sinh thành 2 nhóm lớp học thêm theo trình độ của các em, có biên bản thỏa thuận của phụ huynh.

Bị cáo Nguyệt khai việc tách 2 nhóm lớp học thêm do bị cáo Bình chỉ đạo. Vì khi tách ra sẽ khiến sĩ số của lớp giảm đi và từ đó thu được nhiều tiền hơn vì thực tế, nếu để nguyên một lớp với sĩ số từ 30 đến 40 học sinh chỉ được thu 7.000 đồng/tiết.

Cơ quan điều tra đã triệu tập giáo viên chủ nhiệm thời điểm 2013 đến 2014 của nhà trường để làm rõ nội dung. Kết quả, có 12 giáo viên người khai không chia nhóm học thêm (tách 2 nhóm lớp), 4 giáo viên khai có chia nhóm học thêm và 6 giáo viên khai không nhớ chia nhóm hay không.

Cơ quan điều tra triệu tập thêm các giáo viên dạy thêm bộ môn và trong số này, có 5 giáo viên khai không chia nhóm, 4 giáo viên khai có chia nhóm và 4 giáo viên khai không nhớ.

Cơ quan điều tra xem xét số lượng phòng học của Trường THCS Ba Đình và xác định, không đủ để chia nhóm học thêm như lời khai của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình.

Về thỏa thuận với phụ huynh học sinh, cơ quan điều tra mời 14 người lên làm việc. Trong số này, 5 người nói không viết biên bản thỏa thuận về thu phí dạy thêm, chữ viết cùng chữ ký không phải của họ.

3 phụ huynh khác xác nhận chữ ký trong biên bản là của họ. 6 phụ huynh xác nhận cả chữ viết, chữ ký biên bản thỏa thuận về thu phí dạy thêm là của họ.

Tất cả phụ huynh đều không có ý kiến gì về mức 15.000 đồng/tiết học, không yêu cầu đền bù thiệt hại hay xử lý về việc nhà trường thu tiền cao hơn quy định của UBND TP Hà Nội. Cơ quan điều tra đã đề nghị cơ quan báo chí đăng 3 số báo liên tiếp tìm các phụ huynh của Trường THCS Ba Đình giai đoạn 2013-2014 nhưng không ai đến làm việc.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ qua điều tra gửi giấy mời tới 15 phụ huynh nhưng chỉ 3 người đến làm việc. Và cả 3 người đều khẳng định họ viết biên bản thỏa thuận thu phí dạy thêm, nhưng không nhớ mức 15.000 đồng do ai đề xuất. Tất cả không có ý kiến gì về việc Trường THCS Ba Đình thu theo mức này, cũng không đề nghị xử lý cá nhân sai phạm.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.