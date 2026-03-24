Truy bắt nhóm côn đồ hành hung hàng xóm tại phường Việt Hưng

Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) nhanh chóng làm rõ vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn hàng xóm tại tổ 22, cụm Thượng Thanh, đồng thời bắt khẩn cấp một đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Thông tin với PV ANTĐ, Trung tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng, cho hay đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/3 tại Tổ 22, cụm Thượng Thanh, phường Việt Hưng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, hồi 23h20 ngày 16/3, trực ban Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.X.T (trú tại Tổ 22, cụm Thượng Thanh) về việc anh T bị nhóm người lạ mặt gồm 2 nam giới và 1 nữ giới đến nhà đánh gây thương tích bằng chân tay không vào vùng mặt, vùng đầu. Sau khi sự việc xảy ra, anh T đã đến Công an phường trình báo và điều trị tại bệnh viện Đức Giang.

Công an phường Việt Hưng triệu tập đối tượng Phú Thanh Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chỉ huy Công an phường đã phân công cán bộ làm việc với anh T và chị N.T.T.D (là vợ của anh T), đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm xuống hiện trường thu thập các thông tin ban đầu.

Quá trình xác minh, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, Công an phường Việt Hưng báo cáo đề xuất Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định phân công tin báo đối với vụ việc, đồng thời Công an phường báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự CATP, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai ngay các biện pháp xác minh để truy tìm đối tượng.

Làm việc tại Công an phường Việt Hưng, anh T và vợ trình bày: Ngày 15/3, gia đình anh T có mâu thuẫn với hàng xóm là chị T.T.T.L, về việc thả rông chó không rọ mõm, không xích ra đường, thường xuyên chạy ra nhà anh T. Sau khi anh T nhắc nhở và hai bên có xảy ra cãi nhau.

Đến khoảng 21h40 ngày 16/3, có một nhóm người đi ôtô đến trước nhà anh T, tại đây có 2 nam giới và 1 nữ giới đến và gọi anh T ra nói chuyện về việc mâu thuẫn nhưng không xảy ra xô xát. Sau khi nói chuyện xong, nhóm này bỏ đi.

Đối tượng Phú Thanh Hải là 1 trong 6 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Khoảng 5-10 phút sau, nhóm người này kéo thêm người quay lại nhà anh T, gồm 5 người, 4 nam và 1 nữ. Tại đây, nhóm người này liên tục chửi bới, đe dọa, lôi anh T từ trong nhà ra ngoài đường đánh vào đầu, mặt, người anh T.

Khi anh T đứng dậy đi vào nhà, thì bị một đối tượng trong nhóm đá vào vùng mặt. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi anh T đi vào hẳn trong nhà.

Xác minh sơ bộ tại bệnh viện xác định: anh T có nhiều vết xây xước, bầm tím, chẩn đoán chấn thương não, chấn thương phần mềm, vùng hàm mặt, hiện tại đang theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với anh T. Kết luận sơ bộ thương tích: 1%.

Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, Công an phường Việt Hưng đã xác định có 6 đối tượng liên quan đến vụ việc, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp Phú Thanh Hải (sinh năm 1976, trú tại Toà A1 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng nói, 2 đối tượng nữ liên quan đến vụ việc Công an phường Việt Hưng đã triệu tập nhưng vắng nhà.

Công an phường Việt Hưng đang triệu tập các đối tượng còn lại lên làm việc.

Hiện Công an phường Việt Hưng tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và triệu tập 5 đối tượng còn lại có liên quan đến vụ việc. Cơ quan Công an đề nghị các cá nhân này sớm đến trụ sở Công an phường Việt Hưng để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn dân sinh. Đáng nói, thay vì giải quyết theo hướng hòa giải, một số đối tượng đã bị kích động, tụ tập đông người, mang tính chất "thị uy", dẫn đến hành vi xâm phạm sức khỏe người khác và gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy việc tập hợp lực lượng kéo đến nhà anh T đã được bàn bạc từ trước, với mục đích gây sức ép. Trong quá trình "nói chuyện", khi phát sinh bức xúc, các đối tượng đã trực tiếp hành hung nạn nhân.

Vụ việc là bài học cảnh báo về cách ứng xử trong mâu thuẫn đời sống thường nhật. Những xung đột nhỏ nếu không được kiềm chế, giải quyết đúng mực có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.