Môi giới bất động sản lừa tiền của nhiều người mua biệt thự tại Hà Nội

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Cao Đắc Thức (SN 1990, ở xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) mức án 14 năm 6 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, từ khoảng tháng 6/2020, Cáo Đắc Thức làm nghề môi giới bất động sản tự do tại khu vực xã Gia Lâm (Hà Nội). Tuy nhiên, do cần tiền đầu tư vào sàn tiền ảo và tiêu sài cá nhân, Thức đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Bị cáo đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc môi giới các căn biệt thự cần bán để mời chào khách mua và sẽ đi đóng thuế nhà đất sau khi 2 bên mua xong nhà. Nhiều bị hại vì thế đã đưa tiền cho Thức và bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng .

Cao Đắc Thức bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cụ thể, tháng 9/2020, chị Lê Thị Kim P. có nhu cầu đầu tư dưới hình thức mua bán nhà ở khu vực xã Gia Lâm để kiếm lợi nhuận, nên truy cập vào mạng xã hội tìm hiểu thông tin. Khi biết Thức là người làm nghề môi giới bất động sản tại khu vực này, chị P. đặt vấn đề nhờ bị cáo tìm mua căn biệt thự.

Mặc dù không biết chủ sở hữu căn biệt thự SH15-20 là ai và có bán hay không, Thức nói dối chị P. là chủ căn biệt thự đang rao bán. Nếu chị P. đầu tư sẽ bán được nhanh và có lãi. Tin tưởng nên chị này đồng ý đặt cọc 300 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Thức soạn thảo bản phôi Hợp đồng đặt cọc gồm 4 trang (trong đó có các mục thông tin được để trống như: người đặt cọc, người nhận đặt cọc, số tiền đặt cọc, tên và giá trị căn biệt thự...) rồi mang đến nhà cho chị P. Thức và nạn nhân cùng ký tên xác nhận vào hợp đồng.

Đến ngày 2/11/2020, với lý do đặt cọc thêm tiền để chắc chắn mua được căn biệt thự, Thức bảo nạn nhân chuyển thêm 400 triệu đồng. Sau khoảng 2 tuần, chị này tìm Thức để hỏi, thì bị cáo thừa nhận đã sử dụng hết tiền để chơi tiền ảo và bị thua hết. Hiện gia đình Thức mới trả chị P. 200 triệu đồng và còn chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Tương tự, Thức cũng chiếm đoạt 1 tỷ đồng của anh Nguyễn Ngọc T. Theo đó, năm 2021, bị cáo đưa anh này đi xem một số căn biệt thự đang rao bán tại đây. Anh T. quyết định mua một căn biệt thự đơn lập.

Qua trao đổi, chủ nhà nói sẽ có quyết định bán sau ngày 23/5/2021. Tuy nhiên, chiều 21/5/2021, Thức vẫn yêu cầu nạn nhân đưa 500 triệu đồng để đặt cọc.

Đến tối cùng ngày, bị cáo gọi điện cho nạn nhân, bịa ra chuyện con trai chủ nhà đồng ý nhận đặt cọc của anh T. và yêu cầu anh này chuyển thêm 500 triệu đồng để đảm bảo giao dịch.

Thức còn tự soạn thảo hợp đồng đặt cọc, mạo danh chữ ký của con trai chủ nhà là Nguyễn Thành Chung để anh này tin tưởng việc mua bán là có thật. Đến ngày 24/5/2021, bị cáo nói dối về việc bố đẻ đang mổ ruột thừa nên hỏi vay anh T. 45 triệu đồng.

Ngày 29/5/2021, anh T. không liên lạc được với Chung, nên gọi điện cho chủ nhà. Lúc này, anh T. mới "tá hỏa" vì được biết người tên Nguyễn Thành Chung không phải con trai của chủ nhà. Bị hại đã yêu cầu Thức trả lại tiền.

Bị cáo lúc này thừa nhận đã sử dụng 1 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo. Ngày 5/8/2025, Cao Đắc Thức bị bắt theo quyết định truy nã về tội "Lừa đạo chiếm đoạt tài sản" tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.