Tài xế gây án giết người do mâu thuẫn tranh chấp vị trí đậu xe

Ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Xanh (SN 1984, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra, Xanh là tài xế xe khách, trong lúc dừng xe tại Trạm dừng chân Minh Phát 2 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã An Hữu, Xanh và M.T.T. (SN 1982, ngụ phường Long Xuyên) cùng là tài xế xe khách xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp vị trí đậu xe.

Nguyễn Văn Xanh tại cơ quan Công an.

T. đã cầm gậy đánh golf rượt đánh trúng vào tay trái của Xanh. Bực tức, Xanh lấy dao thái lan đã mang theo trên xe, đâm vào cánh tay trái và ngực trái, khiến T. tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc.