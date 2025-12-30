Thêm HLV Premier League sắp bị sa thải

Wolves cân nhắc sa thải Rob Edwards, sau khi CLB này trở thành đội tệ chưa từng thấy trong suốt 123 năm lịch sử của hạng đấu cao nhất nước Anh.

Edwards chưa tạo được tác động mong muốn kể từ khi dẫn dắt Wolves.

Hôm 27/12, Wolves thất bại 1-2 trước Liverpool tại Anfield, chính thức lập kỷ lục 18 trận liên tiếp không thắng ở Premier League (0 thắng, 2 hòa, 16 thua). Đây là kỷ lục khởi đầu tệ nhất lịch sử giải đấu, vượt qua thành tích của Sheffield United mùa 2020/21 (không thắng sau 17 trận).

Với 2 điểm, Wolves đang kém đội an toàn tới 16 điểm, ghi ít bàn nhất (10 bàn) và thủng lưới nhiều nhất (39 bàn). Dưới thời tân HLV Rob Edwards, người mới được bổ nhiệm gần đây sau khi Vítor Pereira bị sa thải, Wolves vẫn chưa tìm được lối thoát.

Chính vì thế, ban lãnh đạo "Bầy sói" bắt đầu tìm đến các lựa chọn thay thế, với hy vọng cứu vãn tình thế. Bên cạnh Edwards, West Ham cũng cân nhắc khả năng sa thải HLV Nuno Espirito Santo sau chuỗi phong độ tồi tệ gần đây.

Vào tháng 9, West Ham bổ nhiệm HLV Espirito Santo theo bản hợp đồng ba năm, nhằm thay thế Graham Potter. Sau chuỗi trận khởi sắc ngắn ngủi, West Ham lại chơi tệ hai tháng qua. 7 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ không thắng (thua 4 trận).

Chiến thắng gần nhất của West Ham đến vào ngày 8/11. Nếu HLV Espirito Santo bị sa thải, West Ham sẽ có tới 4 HLV khác nhau chỉ trong vòng 1 năm. Sau khi Julen Lopetegui bị sa thải hồi tháng 1, Graham Potter vào thay thế nhưng HLV người Anh cũng chỉ tại vị được 8 tháng.

