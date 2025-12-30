Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm HLV Premier League sắp bị sa thải

  • Thứ ba, 30/12/2025 06:23 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Wolves cân nhắc sa thải Rob Edwards, sau khi CLB này trở thành đội tệ chưa từng thấy trong suốt 123 năm lịch sử của hạng đấu cao nhất nước Anh.

Edwards chưa tạo được tác động mong muốn kể từ khi dẫn dắt Wolves.

Hôm 27/12, Wolves thất bại 1-2 trước Liverpool tại Anfield, chính thức lập kỷ lục 18 trận liên tiếp không thắng ở Premier League (0 thắng, 2 hòa, 16 thua). Đây là kỷ lục khởi đầu tệ nhất lịch sử giải đấu, vượt qua thành tích của Sheffield United mùa 2020/21 (không thắng sau 17 trận).

Với 2 điểm, Wolves đang kém đội an toàn tới 16 điểm, ghi ít bàn nhất (10 bàn) và thủng lưới nhiều nhất (39 bàn). Dưới thời tân HLV Rob Edwards, người mới được bổ nhiệm gần đây sau khi Vítor Pereira bị sa thải, Wolves vẫn chưa tìm được lối thoát.

Chính vì thế, ban lãnh đạo "Bầy sói" bắt đầu tìm đến các lựa chọn thay thế, với hy vọng cứu vãn tình thế. Bên cạnh Edwards, West Ham cũng cân nhắc khả năng sa thải HLV Nuno Espirito Santo sau chuỗi phong độ tồi tệ gần đây.

Vào tháng 9, West Ham bổ nhiệm HLV Espirito Santo theo bản hợp đồng ba năm, nhằm thay thế Graham Potter. Sau chuỗi trận khởi sắc ngắn ngủi, West Ham lại chơi tệ hai tháng qua. 7 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, họ không thắng (thua 4 trận).

Chiến thắng gần nhất của West Ham đến vào ngày 8/11. Nếu HLV Espirito Santo bị sa thải, West Ham sẽ có tới 4 HLV khác nhau chỉ trong vòng 1 năm. Sau khi Julen Lopetegui bị sa thải hồi tháng 1, Graham Potter vào thay thế nhưng HLV người Anh cũng chỉ tại vị được 8 tháng.

Kiến tạo của Mata tại A League Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.

MU vẫn là đội có giá trị nhất nước Anh

MU hiện là câu lạc bộ bóng đá có giá trị cao nhất tại Anh, với mức định giá doanh nghiệp dao động từ 4,2 tỷ đến 4,6 tỷ bảng.

22 giờ trước

Palmer bất mãn với HLV Chelsea

Cole Palmer không hài lòng khi bị HLV Enzo Maresca thay ra trong trận thua Aston Villa hôm 28/12.

24 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Rob Edwards Wolves

