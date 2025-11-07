Thể thao CAND vươn tầm mới

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của thể thao CAND Việt Nam, với hàng loạt thành tích ấn tượng, hợp tác quốc tế sâu rộng và mục tiêu mới cho chặng đường 2026.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của thể thao CAND Việt Nam.

Ngày 7/11, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an (Hưng Yên), Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao CAND. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an, Hiệp hội đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong quản lý, huấn luyện và thi đấu, qua đó khẳng định vị thế của thể thao CAND trong hệ thống thể thao quốc gia.

Hiệp hội đã kiện toàn bộ máy, duy trì hoạt động nền nếp, ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật, đồng thời phối hợp với MobiFone xây dựng hệ thống quản lý hội viên điện tử hiện đại, bảo mật và minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.

Trong hợp tác quốc tế, Hiệp hội triển khai nhiều biên bản ghi nhớ quan trọng, trong đó có hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt-Nhật (FAVIJA) và Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Liên bang Nga. Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao với lực lượng Công an, Cảnh sát các nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Năm 2025, Hiệp hội đồng hành cùng thể thao CAND tham gia 81 giải đấu trong nước và quốc tế, giành 620 huy chương, gồm 233 HCV, 165 HCB và 222 HCĐ. Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới 2025 ở Hoa Kỳ, đoàn CAND Việt Nam đoạt 25 huy chương, trong đó có 15 HCV.

Các hoạt động phong trào như “Ngày chạy Olympic Vì an ninh Tổ quốc”, “Giải chạy theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”, hay “Sports Festival - Hành trình 80 năm” đã lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong toàn lực lượng. Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng và Giải bóng chuyền quốc tế CAND đều ghi dấu ấn đậm nét, góp phần quảng bá hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân năng động, bản lĩnh và hội nhập.

Bước sang năm 2026, Hiệp hội đặt mục tiêu đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chuyên nghiệp hóa công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu, phấn đấu nằm trong nhóm 6 đơn vị dẫn đầu Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Cùng với đó, thể thao CAND Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế, hướng tới mục tiêu đăng cai Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới trong tương lai gần.