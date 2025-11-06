Khốc liệt cuộc đua trụ hạng là điều tốt cho V.League 2025/26

Nửa dưới bảng xếp hạng đang nóng lên khi có tới 5 đội PVF-CAND, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ bằng điểm, chỉ khác biệt hiệu số.

Đi qua 10 vòng đấu, V.League 2025/26 không chỉ nóng ở cuộc đua vô địch, mà còn rực lửa ở nhóm cuối bảng. Khi Ninh Bình FC, Công An Hà Nội hay Viettel đang tạo thế tam mã trên đỉnh, thì phía sau, năm đội HAGL, SLNA, Đà Nẵng, PVF-CAND và Thanh Hóa cùng nhau chiến đấu để tránh chiếc vé rớt hạng.

Khoảng cách giữa họ rất mong manh. Chỉ cần một chiến thắng, vị trí có thể thay đổi toàn bộ. Nhưng một thất bại lại đủ để rơi xuống vực nguy hiểm. Với nhóm này, mỗi trận đấu đều như một “trận chung kết sớm”, nơi điểm số quan trọng hơn cả lối chơi.

Bốn đội PVF-CAND, Đà Nẵng, HAGL và SLNA có điểm chung: lực lượng trẻ. Họ có nhiều cầu thủ từng khoác áo U23 hay U20 Việt Nam, nhưng V.League là môi trường khác. Áp lực, va chạm và bản lĩnh mới là thứ quyết định. Những sai lầm nhỏ có thể phải trả giá bằng cả trận đấu.

Dẫu vậy, sức trẻ vẫn là nguồn năng lượng đáng quý. Sông Lam Nghệ An là ví dụ rõ nhất. Sau khi bổ nhiệm HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ thi đấu tiến bộ. Trước Ninh Bình – đội đầu bảng - họ chơi tự tin, chỉ thua bởi khoảnh khắc lóe sáng của đối thủ. Đó là dấu hiệu cho thấy nếu giữ được tinh thần, những cầu thủ trẻ có thể trưởng thành rất nhanh.

Nếu vấn đề chuyên môn có thể điều chỉnh, thì khủng hoảng tài chính lại là “cơn ác mộng” thật sự. Thanh Hóa FC là minh chứng. Từ một hiện tượng của hai mùa trước, họ rơi tự do khi Chủ tịch Cao Tiến Đoan bị bắt. Cả đội đang bị nợ lương bốn tháng, khiến tinh thần cầu thủ giảm sút nghiêm trọng.

HLV Choi Won-Kwon cố gắng giữ sự ổn định, nhưng trong bóng đá, khó đòi hỏi phong độ cao khi cầu thủ mất động lực thi đấu. Thanh Hóa vẫn có khán giả, có truyền thống, nhưng không thể chiến thắng nếu niềm tin lung lay.

Một yếu tố khác làm nên khác biệt giữa nhóm trên và nhóm dưới chính là chất lượng ngoại binh. Những đội như Ninh Bình, Công An Hà Nội, Thể Công hay Hải Phòng đang bay cao nhờ các tiền đạo ngoại đạt phong độ cao.

SLNA (áo vàng) đang cố gắng thoát khỏi khủng hoảng.

Alan (CAHN) đã có 8 bàn, Fred Friday (Hải Phòng) ghi 6, còn Daniel Da Silva (Ninh Bình) có 4. Họ là người định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Trong khi đó, nhiều đội nhóm cuối lại phải loay hoay tìm lại cảm giác ghi bàn, khi ngoại binh chưa thể hiện đúng giá trị.

Dù vậy, cuộc đua trụ hạng không hề ảm đạm. HAGL, SLNA hay Thanh Hóa vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Họ thiếu ổn định, nhưng không thiếu khát vọng. Mỗi trận đấu của họ luôn chứa đựng cảm xúc và sự bất ngờ.

Những “trận cầu sáu điểm” trong phần còn lại của mùa giải hứa hẹn sẽ định đoạt số phận nhiều đội bóng. Khi khoảng cách chỉ là vài điểm, một pha lập công hay một sai lầm nhỏ cũng có thể thay đổi cục diện.

V.League 2025/26 đang cho thấy sự cân bằng hiếm có. Không đội nào được an toàn tuyệt đối, và không đội nào mất hết cơ hội. Cuộc chiến sinh tồn này sẽ còn khốc liệt hơn trong nửa sau mùa giải, nơi bản lĩnh và ý chí sẽ quyết định tất cả.

Dưới đáy bảng xếp hạng, ngọn lửa vẫn cháy. Không phải vì danh hiệu, mà vì quyền được tiếp tục sống còn ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.