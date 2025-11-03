Hải Phòng - đội bóng ‘ít tiền’ nhưng giàu bản lĩnh

Mức đầu tư thấp và lực lượng cóp nhặt khắp nơi, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn giúp CLB Hải Phòng thi đấu có bản sắc, tạo được vị thế vững chắc tại V.League.

Không có ngôi sao đắt giá, không ngân sách khổng lồ, nhưng Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đang khiến cả V.League phải nhìn lại. Ba chiến thắng liên tiếp, hàng công bùng nổ và tinh thần chiến đấu ngút trời, đội bóng đất Cảng đang viết nên câu chuyện đặc biệt của riêng mình.

Đội bóng “ít tiền” nhưng không nhỏ khát vọng

Theo định giá của Transfermarkt, Hải Phòng chỉ có giá trị đội hình khoảng 2,8 triệu euro, ngang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng tài chính. Con số ấy thấp hơn 6 lần so với Nam Định và 3 lần so với Hà Nội hay Công an Hà Nội.

Nhưng trên sân cỏ, thước đo không còn là tiền bạc. Hải Phòng đang nằm trong top 4 đội dẫn đầu, sở hữu hàng công mạnh thứ nhì giải với 18 bàn thắng, chỉ kém Ninh Bình (21 bàn).

HLV Chu Đình Nghiêm vẫn “liệu cơm gắp mắm”, nhưng ông biến đội bóng nghèo thành tập thể bản lĩnh và đầy sức sống. Ở Lạch Tray, mỗi trận đấu không chỉ là cuộc chiến giành điểm, mà còn là cuộc chiến của niềm tin và tự hào.

Trước mùa giải 2025/26, Hải Phòng mất hai trụ cột: trung vệ Đặng Văn Tới sang Nam Định và tiền đạo Lucao tới Thể Công. Nhưng đội bóng đất Cảng không mất tinh thần. Họ nhanh chóng bổ sung những cái tên quen thuộc với V.League như Joel Tagueu từ Hà Nội và Luiz Antonio từ Thanh Hóa. Bên cạnh đó là sự trưởng thành của trung vệ trẻ Nhật Minh, tài năng được rèn giũa từ đội U23.

HLV Chu Đình Nghiêm có cách chọn người riêng. Ông không tìm cầu thủ “hào nhoáng” mà chọn những người hiểu bóng đá Việt Nam, hiểu V.League, và sẵn sàng hy sinh cho tập thể. Chính điều này giúp hệ thống chiến thuật của Hải Phòng vận hành trơn tru dù lực lượng thay đổi liên tục. Cầu thủ đá cho Nghiêm không cần phải giỏi nhất, chỉ cần phù hợp nhất.

HLV Chu Đình Nghiêm tạo dựng bản sắc cho CLB Hải Phòng.

Từ sau khi rời Hà Nội, ông Nghiêm bắt đầu một hành trình khác. Ở đó, ông không còn trong môi trường giàu có, không còn dàn sao tiền tỷ, nhưng lại có một thứ quan trọng hơn - sự tin tưởng tuyệt đối từ học trò và khán giả. Trên sân Lạch Tray, ông tìm lại thứ bóng đá giản dị, thật và đầy cảm xúc.

Chu Đình Nghiêm không hứa vô địch. Ông chỉ yêu cầu cầu thủ “chơi hết mình từng trận”. Không khẩu hiệu, không áp lực. Chính sự thoải mái ấy giúp Hải Phòng đá tự tin, không sợ hãi. Khi bỏ qua gánh nặng thành tích, họ chơi thứ bóng đá của niềm vui và kỷ luật.

Sau 122 trận dẫn dắt Hải Phòng, ông Nghiêm có 50 chiến thắng, 34 trận hòa và 38 trận thua. Ông gắn bó 1.462 ngày cùng đội bóng và sử dụng tới 69 cầu thủ khác nhau - con số cho thấy khả năng xoay tua và thích nghi cực tốt. Nếu so với quãng thời gian ở Hà Nội (1.844 ngày, 105 trận, 50 cầu thủ), có thể thấy ông Nghiêm phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội để duy trì sự ổn định ở một CLB ít tiềm lực.

Mỗi mùa, Hải Phòng đều mất người, nhưng họ không bao giờ mất tinh thần. Mỗi cầu thủ mới đến Lạch Tray đều hiểu rằng, nơi đây không hứa hẹn tiền bạc, chỉ có mồ hôi và sự cống hiến. Chính điều đó tạo nên bản sắc đặc biệt - thứ khiến khán giả đất Cảng luôn tự hào.

Đội bóng của niềm tin và lòng trung thành

Hải Phòng của Chu Đình Nghiêm không có những buổi họp báo ồn ào hay những bản hợp đồng bạc tỷ. Nhưng họ có điều mà nhiều đội bóng lớn phải ghen tị - tinh thần đoàn kết. Tập thể ấy chiến đấu vì nhau, vì người thầy, và vì màu áo đỏ đặc trưng của thành phố cảng.

Trong bối cảnh V.League bị chi phối nặng bởi tài chính, Hải Phòng là minh chứng sống cho một điều: tiền không mua được bản lĩnh. Một đội bóng “ít tiền” vẫn có thể đánh bại các ông lớn nếu biết mình là ai và đá bằng cả trái tim.

Chu Đình Nghiêm từng có đỉnh cao ở Hà Nội, nhưng ở Hải Phòng, ông đang viết nên câu chuyện khác. Không hào nhoáng, không danh hiệu, nhưng đầy cảm xúc. Một hành trình mà mỗi trận đấu đều là thử thách, và mỗi chiến thắng là niềm kiêu hãnh của cả thành phố.

Ở Lạch Tray, bóng đá không chỉ là kết quả. Đó là niềm tin, là sự tận hiến, và là minh chứng rằng – đội bóng ít tiền vẫn có thể chơi bóng với trái tim lớn.