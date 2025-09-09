The Rock thay đổi ngỡ ngàng

The Rock khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết sẽ tiếp tục giảm cân cho vai diễn sắp tới. Nhiều người khó nhận ra khi nam diễn viên lột xác trong "The Smashing Machine".

Theo People, Dwayne "The Rock" Johnson khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ tiếp tục thay đổi ngoại hình sau vai diễn trong The Smashing Machine. Trong chương trình In Conversation With... tại LHP Quốc tế Toronto, The Rock cho biết anh tiếp tục giảm cân để chuẩn bị cho bộ phim Lizard Music.

"Vai diễn của tôi là một ông già 70 tuổi kỳ quặc và lập dị tên là Chicken Man. Chưa kể, người bạn thân nhất của ông là một con gà 70 tuổi. Tôi rất hào hứng vì bản thân có cơ hội hóa thân như tôi từng làm trong The Smashing Machine mới đây", nam diễn viên dí dỏm chia sẻ về nhân vật mới.

Trong bầu không khí vui vẻ, The Rock nói thêm về vai diễn Chicken Man trong Lizard Music: "Đây là tôi sau khi giảm cân. Chưa dừng lại, tôi vẫn trong quá trình giảm cân và còn cả một chặng đường dài phía trước".

The Rock khiến khán giả ấn tượng khi chia sẻ về ngoại hình tại LHP Quốc tế Toronto. Ảnh: Shutterstock.

Cách đây vài ngày tại LHP Venice, The Smashing Machine do The Rock đóng chính nhận tráng pháo tay kéo dài 15 phút. Đoạn video được khách mời ghi lại cho thấy anh xúc động trước phản ứng bùng nổ từ khán giả trong buổi chiếu.

Trong phim, The Rock thủ vai Mark Kerr - cựu võ sĩ MMA và nhà vô địch hạng nặng UFC, người đã âm thầm chiến đấu với nghiện ngập ở thời kỳ đỉnh cao. Để có tạo hình khó nhận ra, nam diễn viên dành tới 4 tiếng mỗi ngày để hóa trang và đeo hơn nhiều bộ phận giả. Tờ Parade và US Weekly tiết lộ The Rock đã giảm khoảng khoảng 27 kg cho vai diễn này.

Kể từ khi công bố dự án, The Smashing Machine thu hút sự chú ý bởi đây là màn lột xác hiếm hoi của The Rock. Thay vì hình tượng thương hiệu vạm vỡ, thuần hành động, anh đã thay đổi ngoại hình lẫn tư tưởng để lăn xả cho vai diễn có chiều sâu.

Trong một buổi hội thảo thuộc khuôn khổ LHP Venice, The Rock bày tỏ: "Tôi muốn làm điều này từ lâu rồi. Như chúng ta đều biết tại Hollywood, mọi thứ chỉ xoay quanh doanh thu phòng vé. Khi bạn chạy theo điều đó và thành công, bạn sẽ trở thành cái tên ăn khách. Từ đó, Hollywood chỉ muốn bạn lặp lại công thức thành công, thay vì thử nghiệm những điều mới mẻ".