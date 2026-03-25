Thế hệ thanh niên được tôi luyện trong lửa

Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026), Nhà xuất bản Trẻ ra mắt hai cuốn sách: Trui rèn trong lửa đỏ và Hồ sơ một thế hệ.

Tranh bìa 1 sách Hồ sơ một thế hệ.

Được xây dựng từ ký ức người trong cuộc, tư liệu báo chí và ghi chép lịch sử, sách Trui rèn trong lửa đỏ và sách Hồ sơ một thế hệ tái hiện phong trào thanh niên - sinh viên - học sinh Việt Nam giai đoạn 1950 - 1975. Tuy nhiên, mỗi cuốn sách lại có một cách tiếp cận riêng.

Trui rèn trong lửa đỏ là tập ký sự truyền thống của Thành Đoàn, phản ánh phong trào đấu tranh trong lòng đô thị, còn Hồ sơ một thế hệ lại tuyển chọn các bài viết chân dung, ghi lại những con người cụ thể và hành trình của họ trong chiến tranh và sau hòa bình. Dù có những góc tiếp cận riêng, nhưng cả hai tác phẩm cùng hướng tới việc tái hiện một thế hệ đã trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử dân tộc.

Phong trào thanh niên trong lòng đô thị qua ký sự và nhân vật

Trui rèn trong lửa đỏ là tập hợp những câu chuyện về phong trào đấu tranh của thanh niên - sinh viên - học sinh yêu nước trong điều kiện “vòng vây của đế quốc xâm lược và tay sai”. Tác phẩm tái hiện chặng đường kéo dài gần một phần tư thế kỷ, từ cao trào sau đám tang Trần Văn Ơn năm 1950 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975.

Trong giai đoạn thập niên 1960-1970, thanh niên đô thị được ghi nhận có mặt trên mọi trận địa đấu tranh: từ các cuộc bãi khóa, tuyệt thực, xuống đường đòi dân sinh dân chủ đến những hành động trực diện như xé Hiến chương Vũng Tàu, đốt xe Mỹ trên đường phố Sài Gòn, chiếm Tòa đại sứ ngụy quyền Lonnol.

Một điểm nổi bật của cuốn sách là việc mô tả các “điểm hẹn” đấu tranh ngay trong lòng thành phố. Khu “tam giác sắt” gồm ba trường đại học Văn khoa, Dược khoa và Nông Lâm Súc được nhắc đến như nơi các cuộc đấu tranh bung ra và nhiều lần giữ vững ngay bên khu đầu não. Từ các giảng đường này, phong trào lan rộng ra đường phố, kết nối với công nhân và các tầng lớp lao động ở các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, sách cũng ghi nhận sự phối hợp của thanh niên với trí thức, tôn giáo và công nhân trong các phong trào như Dân tộc Tự quyết, Bảo vệ Văn hóa Dân tộc, cũng như các cuộc đấu tranh của tu sĩ Phật giáo và công nhân. Những hoạt động này được mô tả là tạo “sự cộng hưởng lớn trong quần chúng” và góp phần làm chùn bước đối phương.

Trong khi đó, Hồ sơ một thế hệ tiếp cận cùng giai đoạn lịch sử nhưng thông qua các nhân vật cụ thể. Cuốn sách tuyển chọn từ chuyên mục cùng tên trên báo Tuổi trẻ, tập hợp các bài viết của thành viên Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn và phóng viên, phác họa chân dung thế hệ trẻ giai đoạn 1954-1975.

Nội dung sách cho thấy sự đa dạng của các hoạt động: từ phong trào đô thị với các câu chuyện như “Đốt xe Mỹ trên đường phố Sài Gòn”, “Tờ báo hỏa tốc”, đến các hoạt động chiến trường, giao liên, báo chí và đấu tranh chính trị.

Những câu chuyện này không chỉ ghi lại sự kiện mà còn phản ánh trải nghiệm cá nhân, tâm lý và lựa chọn của người trong cuộc. Qua đó, lịch sử được thể hiện qua nhiều lát cắt đời sống, thay vì chỉ qua các sự kiện.

Sách Trui rèn trong lửa đỏ và sách Hồ sơ một thế hệ. Ảnh: ML.

Con người trong chiến tranh và hành trình tiếp nối sau hòa bình

Một nội dung xuyên suốt trong Trui rèn trong lửa đỏ là các cuộc chiến đấu sinh tử và những hy sinh của thanh niên. Tác phẩm không chỉ mô tả hoạt động ngoài xã hội mà còn dành nhiều trang viết về cuộc đấu tranh trong nhà tù, được xem là minh chứng cho tinh thần yêu nước bất khuất.

Các chương như “Chốn lao tù…” tái hiện điều kiện giam giữ và những hình thức tra tấn mà người chiến sĩ phải đối mặt. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, họ không bị lung lạc bởi đòn roi nhục hình và cả đường mật vinh hoa.

Cuốn sách cũng nhắc đến những mất mát, hy sinh cho độc lập thống nhất. Nhiều người đã ngã xuống, đã vĩnh viễn không trở về trong các cuộc chiến đấu, từ đường phố đến chiến khu.

Trong khi đó, Hồ sơ một thế hệ mở rộng phạm vi phản ánh khi tiếp tục theo dõi cuộc sống của các nhân vật sau năm 1975. Theo cuốn sách, khi đất nước chuyển sang giai đoạn mới, những con người của thế hệ này tiếp tục lao động, xây dựng và tham gia nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau.

Cuốn sách ghi nhận sự hiện diện của họ trên khắp các lĩnh vực hoạt động xã hội, từ những nỗ lực xây dựng cuộc sống đến các tấm gương vượt qua khó khăn trong bối cảnh mới. Đồng thời, tác phẩm cũng đề cập đến những khó khăn mà họ phải đối mặt, khi nhiều người mang theo hậu quả của chiến tranh trong đời sống thường nhật. Điều này tạo nên góc nhìn toàn diện hơn về một thế hệ - không chỉ trong chiến đấu mà cả trong hậu chiến.

Trui rèn trong lửa đỏ và Hồ sơ một thế hệ góp phần tái hiện diện mạo của thế hệ thanh niên Việt Nam giai đoạn 1950-1975. Dù có cách tiếp cận riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, hai tác phẩm bổ sung cho nhau, giúp người đọc hôm nay hiểu thêm lịch sử và nhận diện vai trò của thanh niên trong các phong trào đấu tranh cũng như trong quá trình xây dựng đất nước.