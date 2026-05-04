Những dấu hiệu cho thấy bạn là 'đứa trẻ trong thân xác người lớn'

Sau 7 năm làm việc với vai trò nhà trị liệu, tôi nhận ra rằng 80% bệnh nhân của mình đều thể hiện những đặc điểm chung của cái mà Carl Jung gọi là Puer Aeternus và Puella Aeterna. Nói một cách đơn giản, đây là những người có cái nhìn trẻ con về thế giới và các mối quan hệ.

Ngày nay, người ta thường gọi hiện tượng này là “man-child” hoặc “woman-child”, thậm chí là “Hội chứng Peter Pan”. Nguyên nhân gốc rễ thường nằm ở việc chưa giải quyết được “mặc cảm cha mẹ” (mother/father complex). Nói cách khác, họ chưa bao giờ tách mình ra khỏi cha mẹ về mặt tâm lý và vẫn cảm thấy như một đứa trẻ bị mắc kẹt trong cơ thể người trưởng thành.

Tôi hiểu điều này rất rõ, vì trước đây tôi cũng từng là một “man-child”, và giờ đây nó trở thành một trong những chuyên môn của tôi với tư cách là nhà trị liệu. Tôi thậm chí đã xuất bản một loạt bài viết dài gần 14.000 từ, phân tích chi tiết những mô thức phổ biến nhất và cách vượt qua trạng thái Puer/Puella Aeternus.

Loạt bài này sau đó trở thành một phần trong cuốn sách PISTIS - Demystifying Jungian Psychology của tôi. Hôm nay, tôi muốn tóm lược lại những ý tưởng này và mang đến một góc nhìn mới. Tuy nhiên, cần hiểu rằng Puer tồn tại trên một phổ rộng, có thể bạn chỉ thấy mình ở một vài đặc điểm, hoặc cũng có thể bạn nhận ra mình là một Puer “nặng” như tôi trước đây.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ tập trung vào những đặc điểm phổ biến nhất. Tất cả có thể được tóm gọn trong khái niệm mà Jung gọi là “cuộc sống tạm bợ” (provisional life), hay như tôi thích gọi là “chế độ bay kiểu gà”.

Tranh vẽ Peter Pan. Nguồn: Broke-Ass Stuart.

Chế độ bay kiểu gà (Cuộc sống tạm bợ)

Helton Baynes, một người bạn thân của Carl Jung, cho rằng sống “tạm bợ” nghĩa là từ bỏ khả năng sở hữu quyết định của chính mình và chịu trách nhiệm cho chúng. Thay vào đó, Puer thường rơi vào những kịch tính không cần thiết, sự rối rắm và việc tự biện minh. Khi một chức năng đáng lẽ phải được ý thức lại bị kìm nén, cảm giác tự ti và tự trách móc sẽ tự nhiên xuất hiện.

“Vì vậy, những người sống trong trạng thái tạm bợ luôn bị thôi thúc phải giải thích với bất kỳ ai chịu lắng nghe rằng hoàn cảnh sống của họ, tình trạng sức khỏe, sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của người khác, sự nhạy cảm quá mức với tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, bầu không khí tâm lý, khí hậu, táo bón, mất ngủ và đủ thứ khác… tất cả đều ngăn cản họ sống một cuộc đời bình thường và có trách nhiệm.” - (H. G. Baynes – Analytical Psychology and The British Mind, tr. 74)

Nói cách khác, Puer sống trong ảo tưởng rằng mọi thứ với họ đều khó khăn hơn người khác. Họ ngầm thích việc bị nhìn nhận là yếu đuối và bất lực, để người khác gánh trách nhiệm thay mình. Họ là “bậc thầy” trong việc tính toán mức nỗ lực tối thiểu để không bị sa thải hoặc không phải đối mặt với việc chia tay.

Để bù đắp cho cuộc sống tầm thường này, họ bị cuốn vào thế giới mê hoặc của những khả năng, tiềm năng và những ám ảnh lãng mạn. Họ luôn khao khát “điều hoàn hảo” và chờ đợi “điều kiện hoàn hảo”.

Kết quả là họ liên tục xây lâu đài cát trên một bãi biển đầy gió. Khi mọi thứ sụp đổ, họ tìm người để đổ lỗi, trong khi thực tế, họ chưa bao giờ cam kết đủ lâu và chưa bao giờ dốc toàn lực. Tôi gọi đó là “chế độ bay kiểu gà”.

Nếu bạn từng thấy một con gà cố gắng bay, bạn sẽ hiểu: nó chạy thật nhanh trong vài giây, rồi nhảy lên, đập cánh loạn xạ và đáp xuống cách đó vài mét. Sau màn “bay lượn” đầy kịch tính đó, nó coi như xong việc.

Đó chính xác là cách Puer vận hành. Họ dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng để lập ra những kế hoạch vĩ đại, rồi dốc sức trong vài ngày. Khi không thấy kết quả ngay lập tức, họ tự thuyết phục rằng mình đã “cố hết sức” nhưng không thành công. Và vòng lặp này cứ thế lặp lại vô hạn.

Vấn đề cốt lõi

Vấn đề rõ ràng là họ thiếu sự nhất quán và không có tư duy dài hạn. Những kết quả họ mong muốn luôn tách rời khỏi nỗ lực và thời gian cần thiết. Đằng sau đó là kỳ vọng trẻ con rằng họ phải giỏi ngay từ lần đầu tiên.

Ngay khi mọi thứ trở nên khó khăn, hoặc khi đạt được chút kết quả và nhận ra cần tiếp tục nỗ lực, họ lập tức bỏ cuộc. Gắn bó với quá trình đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng mình không hề “đặc biệt”, và phải trải qua quá trình học hỏi như tất cả mọi người.

Nhiều người rơi vào chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng đó chỉ là cơ chế bảo vệ trước một thất bại tưởng tượng. Tư duy “Nếu tôi không thử, tôi sẽ không bao giờ thất bại” mô tả rất chính xác điều này. Nó thường đi kèm với trì hoãn, khiến họ luôn mắc kẹt.

Nhưng trì hoãn chỉ là triệu chứng của vấn đề sâu hơn: mong muốn không bao giờ trưởng thành và không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc đời mình.

Động lực bên ngoài và vòng lặp trì trệ

Vấn đề thứ hai là họ bị thúc đẩy bởi yếu tố bên ngoài. Nói cách khác, họ chỉ làm việc khi có áp lực từ bên ngoài, như giáo viên, sếp, hoặc deadline. Họ luôn làm mọi thứ vào phút chót và chỉ khi “có hứng”.

Đây cũng là dấu hiệu của mặc cảm cha mẹ chưa được giải quyết, khi họ vô thức chiếu những hình ảnh này lên các nhân vật quyền lực. Đó là lý do vì sao cách nhanh nhất để nhận ra một người bị ảnh hưởng bởi mặc cảm người mẹ tiêu cực là họ luôn tìm kiếm sự thoải mái.

Nhiều Puer thậm chí còn tự hào về sự lười biếng của mình, nhưng thực chất đó chỉ là cách để duy trì vòng lặp vô tận và né tránh thực tế. Họ trở thành con tin của chính những tưởng tượng của mình và chỉ cần kể với mọi người về kế hoạch, họ có thể tự lừa rằng mình đang làm điều gì đó có ích.

Khi bị chất vấn về sự thiếu trách nhiệm, họ không bao giờ nhận lỗi về mình. Họ đổ lỗi cho cha mẹ, viện cớ quá khứ, hoặc đổ lỗi cho “hệ thống”, cho rằng người khác không nhận ra họ “tuyệt vời” đến mức nào.

Tất cả chỉ để tránh phải trưởng thành.

Cảm giác “mình xứng đáng” một cách lệch lạc này khiến họ kỳ vọng thế giới phải uốn theo ý mình, đáp ứng mọi nhu cầu của họ mà không cần họ đóng góp giá trị hay nỗ lực thực sự.

Và đó chính là lý do họ không bao giờ đạt được điều gì vĩ đại, không phát triển được tài năng của mình, và cuối cùng chấp nhận một cuộc sống tầm thường, đầy rối loạn tâm lý.

Mọi thứ không hề phức tạp đến vậy

Puer Aeternus thường là những người rất thông minh và đầy tiềm năng. Vấn đề là họ coi nhẹ những năng lực và tài năng của mình. Họ không đủ tôn trọng bản thân để cam kết phát triển một kỹ năng cụ thể, và cũng quá ích kỷ để cống hiến cho điều gì đó lớn hơn chính mình.

Vì thường có trí tuệ cao, họ dễ trở nên kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là họ chỉ hiểu mọi thứ ở mức độ lý thuyết. Không có hành động hay trải nghiệm đi kèm, đó là thứ “tri thức nửa vời”, không có sức sống. Sâu bên trong, họ là những kẻ đạo đức giả lớn, bởi lý tưởng của họ không đứng vững trong thực tế, và họ quá sợ hãi để đối diện với thế giới và thực sự sống theo những gì mình tin.

Họ tin rằng những giải pháp phổ biến, đã được kiểm chứng là “không dành cho mình”. Có thể nó hiệu quả với tất cả mọi người, trừ họ! Họ có xu hướng làm phức tạp mọi thứ và tạo ra những kịch tính không cần thiết. Đặc biệt khi giải pháp rất đơn giản, họ luôn tìm cách để tự biện minh và trốn tránh.

Một lần nữa, chính sự kiêu ngạo này trở thành điểm yếu trí mạng của họ. Đó là lý do họ luôn mắc kẹt trong cuộc sống. Nhưng nói thật nhé: mọi thứ không phức tạp đến thế đâu. Bạn không đặc biệt đến mức miễn nhiễm với quy luật chung, bạn vẫn phải làm việc và học hỏi như tất cả mọi người.

Hai điều cốt lõi cần tập trung

Bạn cần tập trung vào hai điều chính. Trong cuốn sách của mình, tôi nói rằng “cái bóng” lớn nhất của Puer nằm ở cơ thể và các khía cạnh thực tế của cuộc sống, bởi họ sống trong thế giới tưởng tượng và không bao giờ phát triển kỷ luật hay sự nhất quán.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách buông bỏ những ảo tưởng vĩ cuồng và tập trung sửa chữa những gì đang ở ngay trước mắt. Hãy chăm sóc cơ thể, chế độ ăn uống, và xây dựng một thói quen sinh hoạt lành mạnh. Giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất trong công việc và các mối quan hệ.

Chúng ta vượt qua khó khăn tâm lý bằng hành động và sự chuyển động, bạn không thể chỉ “nghĩ” mà thoát ra được. Những giải pháp “kỳ diệu” mà bạn đang tìm kiếm thực ra nằm trong những lựa chọn bình thường mà bạn đang né tránh. Sự chữa lành là một quá trình xây dựng, không phải một khoảnh khắc bừng sáng và những hành động nhỏ chính là những viên gạch tạo nên con người mới của bạn.

Bạn phải hiểu rằng một người trưởng thành sẽ hoàn thành những gì cần làm, bất kể tâm trạng hay hoàn cảnh bên ngoài. Người trưởng thành luôn chịu trách nhiệm và hành động dựa trên giá trị của mình, không phải khi họ “có hứng”.

Công việc có ý nghĩa và “Sự kháng cự”

Khi bạn đã ổn định những điều cơ bản và trở lại với thực tế, con người thật và những mong muốn chân thực của bạn sẽ dần xuất hiện. Từ đó dẫn đến bước thứ hai: làm công việc có ý nghĩa.

Để phân biệt điều này với việc chỉ “làm cho xong”, tôi muốn nhắc đến khái niệm “Resistance” (Sự kháng cự) của Steven Pressfield.

Ông cho rằng Resistance (viết hoa) là kẻ thù bên trong chúng ta, và lực cản này tỷ lệ thuận với mức độ quan trọng của một công việc đối với sự phát triển tâm hồn. Nói cách khác, “liều thuốc” không phải là làm việc một cách vô thức, mà là tiến về phía nỗi sợ, và đặt tài năng của mình vào việc phục vụ một điều gì đó lớn hơn bản thân.

Sự kháng cự luôn xuất hiện khi ta sắp chạm đến những tầm cao mới. Vì vậy, bạn có thể nhận ra mình đang đi đúng hướng khi: nếu từ chối lời gọi đó, bạn cảm thấy như một phần của mình đang chết đi. Ngược lại, khi dấn thân trọn vẹn vào hành trình này, bạn sẽ cảm thấy thực sự sống và mọi xu hướng hư vô, chán nản dần biến mất.

Không phải thủ tiêu “đứa trẻ bên trong”

Cuối cùng, mục tiêu không phải là tiêu diệt “đứa trẻ bên trong” của bạn. Puer Aeternus không phải là điều xấu, đó là nguyên mẫu của “đứa trẻ thiêng liêng”, chứa đựng tiềm năng, sự sáng tạo và trí tưởng tượng.

Nhưng để những phẩm chất này vận hành đúng cách, chúng cần một “vỏ chứa” trưởng thành và sự kết nối với thực tế. Điều cần chinh phục không phải là phần trẻ thơ, mà là sự trẻ con - để những phẩm chất tốt đẹp kia có thể được biểu hiện một cách tích cực.

Tất cả những gì bạn cần chỉ là một chút can đảm.

Mọi thứ thực sự không phức tạp đến vậy.