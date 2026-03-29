Con không thích đọc, lỗi đầu tiên ở người lớn

  Chủ nhật, 29/3/2026 10:28 (GMT+7)
Mua nhiều sách, khuyên bảo, thậm chí “ra lệnh” cho con phải đọc sách, nhưng con trẻ đôi khi vẫn “chúi mũi” vào trò chơi điện tử. Nhiều bậc cha mẹ băn khoăn nguyên do ở đâu và làm thế nào để con ham đọc?

Tham gia tọa đàm, nhiều cha mẹ trẻ đưa con tới tham dự. Tại chương trình, trẻ em sử dụng thiết bị đọc để làm quen chữ cái. Ảnh: T.V.

“Khi con không thích đọc sách, lỗi không nằm ở con, mà bắt đầu từ người lớn”. Đó là quan điểm được bà Kim Thoa - CEO Tân Việt Books và hệ thống Nhà sách Tân Việt - chia sẻ tại tọa đàm “Làm thế nào để con thích đọc sách?”. Chương trình diễn ra chiều 28/3 tại Hà Nội.

Lợi ích của việc đọc sách là điều ai cũng biết. Nhưng làm thế nào để con thích đọc sách thì không phải người làm cha mẹ nào cũng biết phương pháp. Tọa đàm “Làm thế nào để con thích đọc sách” với sự tham gia của ba diễn giả, nhằm cung cấp những phương pháp xây dựng thói quen đọc cho con trẻ.

Hiện nay, dù khoa học công nghệ phát triển, có nhiều nguồn bồi đắp tri thức, nhưng không ít gia đình vẫn mong con đọc sách. Mong mỏi con đọc là vậy, nhưng nhiều gia đình chưa từng tạo ra một môi trường đọc đúng nghĩa trong chính ngôi nhà của mình.

Bà Kim Thoa - CEO Tân Việt Books và hệ thống Nhà sách Tân Việt - tại tọa đàm. Ảnh: T.V.

Theo bà Kim Thoa, văn hóa đọc không phải là điều có thể “dạy” trong một vài buổi, mà là một thói quen cần được “gieo” từ rất sớm. Một đứa trẻ khó có thể yêu sách nếu xung quanh mình không có sách, không có góc đọc, và không có hình mẫu đọc sách từ cha mẹ.

Minh chứng thêm cho nhận định này, bà Kim Thoa trích dẫn quan điểm của những tỷ phú, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về giáo dục, tâm lý học. Nam Mi-young - Viện trưởng Viện Văn hóa và Giáo dục Hàn Quốc - cho rằng: “Một người mẹ hiểu biết là đã giúp con nửa cuộc đời”. Còn tỷ phú Elon Musk thì khẳng định: “Những đứa trẻ phải dành gấp đôi thời gian đọc sách so với chơi điện tử”.

Sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời chịu ảnh hưởng rất lớn từ ngôn ngữ và trải nghiệm đọc. Những từ ngữ trẻ được nghe, được đọc mỗi ngày chính là nền tảng cho tư duy, cảm xúc và khả năng học tập sau này. Các tỷ phú, những bộ óc lớn đến người thành công như Warren Buffett Bill Gates, Elon Musk đều đọc sách từ sớm và duy trì thói quen đọc như một phần của cuộc sống.

Các diễn giả tại tọa đàm. Ảnh: T.V.

Bà Nguyễn Thị Hải - giảng viên tại Đại học Sư phạm, một trong ba diễn giả của tọa đàm - chia sẻ mong muốn hàng triệu gia đình có tủ sách. Từ câu chuyện bản thân (gia đình nghèo khó, năm người anh trai chỉ học hết lớp 3, chỉ có bản thân bà được đi học), nên bà Hải luôn mong muốn gieo mầm tri thức cho con trẻ, đặc biệt là thông qua hoạt động đọc sách. Bà Hải cũng cho rằng cha mẹ thông thái muốn dạy con thành tài thì chính các bậc cha mẹ phải làm gương.

Còn bà Thanh Trúc - thạc sĩ Khoa học Thư viện & Thông tin ĐH Simmons (Mỹ) - thận trọng hơn khi cổ vũ đọc sách. Bà cho rằng không phải sách nào cũng là sách hay, không phải tác giả nào cũng biết sử dụng ngôn từ phù hợp. Có những gia đình có tới hơn 1.000 cuốn sách nhưng lại không biết lựa chọn đâu là cuốn sách tốt để cho con đọc. Theo bà Trúc, việc đọc mang lại rất nhiều giá trị nhưng cũng rất cần lưu ý tới phương pháp chọn sách để đọc.

Cả ba diễn giả đều cho rằng việc xây dựng thói quen đọc không chỉ giúp trẻ tiếp nhận tri thức, mà còn là cách để rèn luyện khả năng tập trung, tư duy sâu và sự kiên nhẫn - những kĩ năng ngày càng quan trọng trong thời đại số.

Cuộc thi đọc sách trực tuyến 'Ham đọc sách 2026'

Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Hadosa và Nhà xuất bản Kim Đồng phát động cuộc thi Ham Đọc Sách 2026 dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

20:45 17/3/2026

Cần có giải thưởng sách bán chạy

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books - cho rằng cần sớm có giải thưởng cho sách bán chạy, nhằm tạo động lực cho các đơn vị làm sách, lan tỏa rộng văn hóa đọc trong cộng đồng.

18:24 10/3/2026

Giải thưởng Sách Quốc gia: Thúc đẩy phát triển từ nền tảng tri thức

Các nhà khoa học, chuyên gia đánh giá Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII khẳng định vai trò tôn vinh văn hóa đọc, góp phần xây dựng nền tảng tri thức cho phát triển bền vững.

05:45 27/2/2026

Trang Nguyễn

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  Warren Buffett

    Warren Buffett

    Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway và là người giàu thứ 3 thế giới với tài sản 88,3 tỷ USD (2018). Năm 2007 ông được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất thế giới".

    • Ngày sinh: 30/8/1930
    • Nơi sinh: Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ

