Con không thích đọc, lỗi đầu tiên ở người lớn

Mua nhiều sách, khuyên bảo, thậm chí “ra lệnh” cho con phải đọc sách, nhưng con trẻ đôi khi vẫn “chúi mũi” vào trò chơi điện tử. Nhiều bậc cha mẹ băn khoăn nguyên do ở đâu và làm thế nào để con ham đọc?

“Khi con không thích đọc sách, lỗi không nằm ở con, mà bắt đầu từ người lớn”. Đó là quan điểm được bà Kim Thoa - CEO Tân Việt Books và hệ thống Nhà sách Tân Việt - chia sẻ tại tọa đàm “Làm thế nào để con thích đọc sách?”. Chương trình diễn ra chiều 28/3 tại Hà Nội.

Lợi ích của việc đọc sách là điều ai cũng biết. Nhưng làm thế nào để con thích đọc sách thì không phải người làm cha mẹ nào cũng biết phương pháp. Tọa đàm “Làm thế nào để con thích đọc sách” với sự tham gia của ba diễn giả, nhằm cung cấp những phương pháp xây dựng thói quen đọc cho con trẻ.

Hiện nay, dù khoa học công nghệ phát triển, có nhiều nguồn bồi đắp tri thức, nhưng không ít gia đình vẫn mong con đọc sách. Mong mỏi con đọc là vậy, nhưng nhiều gia đình chưa từng tạo ra một môi trường đọc đúng nghĩa trong chính ngôi nhà của mình.

Theo bà Kim Thoa, văn hóa đọc không phải là điều có thể “dạy” trong một vài buổi, mà là một thói quen cần được “gieo” từ rất sớm. Một đứa trẻ khó có thể yêu sách nếu xung quanh mình không có sách, không có góc đọc, và không có hình mẫu đọc sách từ cha mẹ.

Minh chứng thêm cho nhận định này, bà Kim Thoa trích dẫn quan điểm của những tỷ phú, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về giáo dục, tâm lý học. Nam Mi-young - Viện trưởng Viện Văn hóa và Giáo dục Hàn Quốc - cho rằng: “Một người mẹ hiểu biết là đã giúp con nửa cuộc đời”. Còn tỷ phú Elon Musk thì khẳng định: “Những đứa trẻ phải dành gấp đôi thời gian đọc sách so với chơi điện tử”.

Sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời chịu ảnh hưởng rất lớn từ ngôn ngữ và trải nghiệm đọc. Những từ ngữ trẻ được nghe, được đọc mỗi ngày chính là nền tảng cho tư duy, cảm xúc và khả năng học tập sau này. Các tỷ phú, những bộ óc lớn đến người thành công như Warren Buffett Bill Gates, Elon Musk đều đọc sách từ sớm và duy trì thói quen đọc như một phần của cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hải - giảng viên tại Đại học Sư phạm, một trong ba diễn giả của tọa đàm - chia sẻ mong muốn hàng triệu gia đình có tủ sách. Từ câu chuyện bản thân (gia đình nghèo khó, năm người anh trai chỉ học hết lớp 3, chỉ có bản thân bà được đi học), nên bà Hải luôn mong muốn gieo mầm tri thức cho con trẻ, đặc biệt là thông qua hoạt động đọc sách. Bà Hải cũng cho rằng cha mẹ thông thái muốn dạy con thành tài thì chính các bậc cha mẹ phải làm gương.

Còn bà Thanh Trúc - thạc sĩ Khoa học Thư viện & Thông tin ĐH Simmons (Mỹ) - thận trọng hơn khi cổ vũ đọc sách. Bà cho rằng không phải sách nào cũng là sách hay, không phải tác giả nào cũng biết sử dụng ngôn từ phù hợp. Có những gia đình có tới hơn 1.000 cuốn sách nhưng lại không biết lựa chọn đâu là cuốn sách tốt để cho con đọc. Theo bà Trúc, việc đọc mang lại rất nhiều giá trị nhưng cũng rất cần lưu ý tới phương pháp chọn sách để đọc.

Cả ba diễn giả đều cho rằng việc xây dựng thói quen đọc không chỉ giúp trẻ tiếp nhận tri thức, mà còn là cách để rèn luyện khả năng tập trung, tư duy sâu và sự kiên nhẫn - những kĩ năng ngày càng quan trọng trong thời đại số.