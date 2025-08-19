Thắp lên ngọn lửa ký ức Đoàn viên thời kháng chiến lịch sử

Cuốn “Thanh xuân của tôi” (Còn sống còn chiến đấu) của tác giả Ngô Tấn Quân khắc họa tuổi trẻ gắn bó với Đoàn Thanh niên, đồng đội và tinh thần sống vì lý tưởng.

TS Lê Hồng Liêm gọi cuốn sách là kết tinh của tinh thần đại đoàn kết và trách nhiệm giữa các thế hệ cán bộ Đoàn.

Trong tập hai hồi ký Thanh xuân của tôi, tác giả Ngô Tấn Quân chia sẻ hành trình đến với cách mạng từ những ký ức tuổi thơ, từ mái nhà Đoàn Thanh niên. Viết trong nghịch cảnh bệnh tật, ông coi cuốn sách là cách giữ trọn lời hứa với đồng đội. Đây không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là bức tranh tập thể về tuổi trẻ kháng chiến, vượt lên nghịch cảnh.

Bằng ngòi bút của mình, ông Quân cùng ban biên tập tái hiện hành trình chiến đấu trong nội thành, thời gian bị giam giữ ở Côn Đảo, cho đến giai đoạn hậu chiến tiếp tục tri ân liệt sĩ, xây dựng quê hương. Những người đồng chí như TS Lê Hồng Liêm hay luật gia Nguyễn Hữu Châu đánh giá đây là minh chứng sống động cho tinh thần “Còn sống còn chiến đấu”.

Quãng đời còn lại

Trong sách, ông Ngô Tấn Quân kể lại hành trình đến với Đoàn và lý tưởng cách mạng từ thuở nhỏ. Ông viết: “Đoàn đã cho tôi nghị lực để sống, chiến đấu và chiến thắng, từ lao tù Mỹ ngụy những năm 1969-1974 cho đến khi chống chọi bệnh hiểm nghèo từ năm 2012 đến nay”.

Dù sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng ống mở khí quản và ăn qua ống dẫn, ông vẫn quyết tâm viết lại ký ức tuổi trẻ như một cách tiếp tục cống hiến. “Khi không còn nói được nhưng vẫn còn viết được, tôi cố gắng ghi lại những chuyện cũ, những chuyện có thật, một phần ký ức về một thời trai trẻ dưới Cờ Đoàn Ta - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Quang vinh”, ông chia sẻ.

Dù không còn nói được, ông Ngô Tấn Quân (thứ hai, bên trái) vẫn cầm bút viết hồi ký để giữ lời hứa với đồng đội.

Tập hai mang tên Còn sống còn chiến đấu, được hoàn thiện với sự góp sức của các cựu cán bộ Đoàn phía Nam như TS Lê Hồng Liêm, TS Quách Thu Nguyệt, bà Đinh Kim Hoàng, ông Ngô Tùng Chinh… Ban biên tập do TS Liêm đứng đầu đã bổ sung nhiều bài viết của đồng đội đội biệt động 67B, giúp nội dung sách phong phú hơn.

Cuốn sách dày 435 trang, gồm năm chương, trong đó có một chương đặc biệt ghi lại ký ức của chiến sĩ biệt động, cựu tù chính trị. Ngoài chặng đường kháng chiến, sách còn phản ánh hành trình hậu chiến, khi ông Quân tiếp tục gắn bó với công tác đền ơn đáp nghĩa, xây cầu, làm đường tại các vùng chiến trường cũ.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Ngô Tùng Chinh, em trai tác giả, nhấn mạnh: “Tập hai ghi lại quãng đời sau chiến tranh. Dù bệnh tật hoành hành, anh tôi vẫn giữ lời hứa với đồng đội, vẫn truyền lửa cho thanh niên”.

Viết giữa bệnh tật

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, cho biết chính ông Quân là người khởi xướng tái bản tập hai Còn sống còn chiến đấu. "Ý tưởng rất tích cực nhưng việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn do sức khỏe của anh Quân", TS Liêm kể.

Theo ông, quá trình thực hiện là nỗ lực tập thể của các thế hệ cán bộ Đoàn, chiến sĩ biệt động, thanh niên xung phong. Mỗi người góp một phần ký ức để làm nên cuốn sách. "Đây là tình nghĩa của đồng chí, đồng đội dành cho một thương binh nặng, vẫn đau đáu tri ân đồng đội và muốn tiếp tục đóng góp cho đất nước", ông chia sẻ.

Cuốn hồi ký tái hiện tuổi trẻ cách mạng, kháng chiến và hành trình tri ân sau chiến tranh của một thế hệ Đoàn viên.

Ông Liêm cho rằng cuốn sách không chỉ mang giá trị tri ân mà còn có ý nghĩa giáo dục. "Chúng tôi muốn dựng lại bức tranh tuổi trẻ cách mạng để các bạn trẻ hôm nay hiểu thế hệ cha anh đã sống và chiến đấu như thế nào vì độc lập, tự do", ông nói.

Dưới góc nhìn của luật gia Nguyễn Hữu Châu, con trai cố Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Nguyễn Hữu Thọ, đây là một “kỳ công” của tác giả. "Ngay cả khi phải chịu đựng bệnh tật nghiệt ngã, anh Quân vẫn cầm bút. Với anh, còn sống là còn chiến đấu", ông khẳng định.

Luật gia Nguyễn Hữu Châu cũng nhắc lại truyền thống cách mạng của gia đình ông Quân với một người anh là liệt sĩ, em trai là cựu tù Côn Đảo, hai chị gái là lão thành cách mạng. Theo ông, chính nền tảng đó cùng nghị lực bản thân đã giúp tác giả viết nên một hồi ký không chỉ của riêng mình mà còn là của một thế hệ.