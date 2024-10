Thế hệ Han Kang Kids tại Hàn Quốc

Trước khi Han Kang trở thành nhà văn Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương, các tác phẩm của bà đã được nhiều độc giả trẻ xứ kim chi đón nhận.

Nữ ca sĩ Park Hye-won (26 tuổi), được biết đến với nghệ danh HYNN và ca khúc hit The Lonely Bloom Stands Alone, đã lấy cảm hứng đặt nghệ danh cho mình từ cuốn tiểu thuyết The White Book của nhà văn Han Kang.

Tựa tiếng Hàn của The White Book đọc là "huin", nghĩa là màu trắng. Cô chọn tên HYNN vì cách phát âm gần giống với tên tiếng Hàn của cuốn tiểu thuyết, theo The Korea Times.

Ca sĩ HYNN đã khắc dòng chữ "Tôi sẽ chỉ truyền lại những gì thuần khiết" trên tai nghe mà cô đeo khi biểu diễn. Ảnh: @hynn_01.

Theo một nhân viên từ công ty quản lý New Order Entertainment, Park đã đọc The White Book vào khoảng năm 2018, khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản lần đầu. Cô được một người bạn tặng cuốn sách trong lúc đang cảm thấy lo lắng khi chuẩn bị ra mắt với tư cách ca sĩ.

Park rất xúc động trước câu nói: "Dù có bị vấy bẩn, tôi vẫn chỉ truyền lại những gì thuần khiết".

Suy ngẫm về điều này, cô cho biết: "Sau khi đọc câu đó, tôi đã đưa ra quyết tâm 'Dù có bão táp hay đau thương nào xảy đến, tôi cũng sẽ sáng tác nhạc bằng một trái tim trong sáng, chân thành".

Park là một trong những ví dụ về cách các nghệ sĩ trẻ tìm thấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học của Han, đánh dấu sự xuất hiện của "Han Kang Kids" (tạm dịch: Những đứa trẻ Han Kang).

"Câu văn đầy chất thơ mạnh mẽ, đối mặt với chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người" của Han Kang đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều ngôi sao Kpop trẻ trên toàn thế giới.

Thành viên V của nhóm BTS (tên thật: Kim Tae-hyung, 29 tuổi) cũng đã đọc tiểu thuyết Bản chất của người của Han Kang trong thời gian nhập ngũ.

Thu hút giới trẻ

Trái ngược với định kiến cho rằng giới trẻ tránh đọc sách, văn học của Han Kang đã tìm được lượng người theo dõi trẻ đáng kể ở Hàn Quốc. Các tác phẩm của bà, ví dụ Người ăn chay, được giới thiệu trong sách giáo khoa môn Văn ở cấp 3 và học sinh thường tham gia thảo luận về tiểu thuyết của bà trong lớp.

Một cuộc khảo sát gần đây của Gallup Korea cho thấy 25,5% số người được hỏi trong độ tuổi 18-29 đã đọc tiểu thuyết của Han trước khi bà giành giải Nobel, đây là tỷ lệ cao nhất trong tất cả nhóm tuổi.

Bất chấp có nhiều chỉ trích về việc giới trẻ xứ kim chi ít đọc, thực tế cho thấy nhóm nhân khẩu này lại là những độc giả say mê nhất các tác phẩm của nữ văn sĩ 54 tuổi. Phỏng vấn độc giả ở độ tuổi thiếu niên và 20 cho thấy đối với nhiều người, tiểu thuyết của Han đã đánh dấu bước ngoặt trong thói quen đọc sách của họ.

Những lời chúc mừng Han Kang giành giải Nobel Văn chương được dán bên cạnh một quầy sách ở Seoul. Ảnh: Korea Times.

Vậy tại sao độc giả trẻ Hàn Quốc lại bị thu hút bởi văn chương của Han Kang đến vậy dù chưa từng trải qua những sự kiện lịch sử mà các tác phẩm của bà thường mô tả?

Có hai lý do nổi bật: cảm xúc mãnh liệt và sự đồng cảm mà các tác phẩm của Han Kang gợi lên. Nhiều độc giả trẻ cho biết họ cảm thấy bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những cảm xúc thô sơ được truyền tải trong tiểu thuyết của bà.

"Người ăn chay không chỉ mang lại cảm giác như tôi đang đọc một cuốn sách, những cảm xúc khó khăn ấy hiện lên rất mạnh mẽ", một độc giả ở độ tuổi 20 cho biết. Một người khác nhận xét rằng đọc Bản chất của người giống như "bị đâm vào ngực".

Dù có thể chưa từng trải qua những bi kịch lịch sử được mô tả trong các tiểu thuyết như Bản chất của người (bối cảnh là phong trào dân chủ Gwangju năm 1980) hay We Do Not Part (về cuộc nổi dậy ngày 3/4 và thảm sát Jeju cuối những năm 1940 đầu 1950), nhưng các độc giả trẻ đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về nhân quyền và sự hy sinh cá nhân.

Như giáo sư Song Ji-eon của Đại học Hongik lưu ý: “So với các thế hệ trước, giới trẻ ngày nay có thể ít trải nghiệm trực tiếp hơn với các chấn thương lịch sử, nhưng sự nhạy cảm đối với quyền con người giúp họ đồng cảm sâu sắc với nỗi đau khổ và sự hy sinh của từng cá nhân được thể hiện trong tác phẩm của Han".

Tìm kiếm bản sắc và lời an ủi

Đối với nhiều độc giả trẻ, tiểu thuyết của Han Kang mang lại cảm giác được công nhận và thoải mái. Một độc giả 23 tuổi bày tỏ rằng những nhân vật như bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông trong The Wind Is Blowing khiến cô nhận ra rằng: "Tôi vẫn còn lòng nhân đạo".

Một độc giả khác đề cập đến cảm giác thay thế về tình mẫu tử thông qua nhân vật trong Bản chất của người, thú nhận rằng: "Tôi không thể tổ chức tang lễ cho bạn, vì vậy cuộc sống của tôi trở thành lễ tang của bạn".

Tiểu thuyết của Han Kang được trưng bày tại Thư viện Quốc gia Hàn Quốc ở quận Seocho, Seoul. Ảnh: Newsis.

Nhớ đến nhân vật Dong-ho trong Human Acts, người qua đời với cảm giác tội lỗi khi đã không chạy đến giúp đỡ bạn sau khi bạn bị bắn, một độc giả 18 tuổi đặt câu hỏi: "Tại sao những 'người lớn' đã phạm những tội ác này lại không cảm thấy tội lỗi?".

"Thông qua sự đồng cảm với nỗi đau mà Han Kang khắc họa, thế hệ trẻ đang tìm thấy bản ngã của mình. Đây là một phản ứng với xã hội buộc họ phải trở nên chai sạn chỉ để tồn tại. Sự tồn tại đó càng bị đe dọa trầm trọng trong bối cảnh cuộc cách mạng AI xuất hiện", giáo sư Kim Heon-sik của Đại học Jungwon giải thích.