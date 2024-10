10.000 người muốn bỏ sách của Han Kang khỏi thư viện trường học

Một nhóm phụ huynh Hàn Quốc kêu gọi loại bỏ tác phẩm "The Vegetarian" của tác giả đoạt giải Nobel Han Kang khỏi thư viện trường học, với lý do tác phẩm này "có hại" cho trẻ vị thành niên.

Tác phẩm "The Vegetarian" của Han Kang. Ảnh: Lê Khải Việt.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 22/10, Liên đoàn các Hiệp hội Phụ huynh quốc gia Hàn Quốc cho biết: "Không nên đưa một cuốn sách có nội dung cực đoan và bạo lực vào thư viện trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông chỉ vì nó được viết bởi một người đoạt giải Nobel".

Liên đoàn này tuyên bố cuốn tiểu thuyết The Vegetarian (tựa Việt: Người ăn chay) của Han Kang nên được phân loại là phương tiện truyền thông "có hại" cho thanh thiếu niên. Tính đến tối 22/10, hơn 10.000 người đã ký vào bản kiến nghị ủng hộ yêu cầu này, theo The Korea Times.

Nhóm này cũng gọi tên ông Jung Keun-sik, giám đốc mới được bầu của Sở Giáo dục Seoul, đặt câu hỏi: "Bản thân giám đốc đã đọc hết The Vegetarian chưa? Ông ấy có tiến cử đây là cuốn sách đọc bắt buộc cho những đứa cháu vị thành niên của mình không?".

Liên đoàn các Hiệp hội Phụ huynh quốc gia Hàn Quốc vốn nổi tiếng với quan điểm bảo thủ về mặt giáo dục. Nhóm này từng tích cực phản đối nhiều vấn đề xã hội khác, bao gồm cả các mối quan hệ đồng giới.

Tranh cãi về The Vegetarian cũng nổi lên trong cuộc kiểm toán của Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 22/10. Năm 2023, Văn phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi đã nhận được thông cáo báo chí từ các nhóm bảo thủ, dẫn đến việc một số trường học trong khu vực phải bỏ hơn 2.500 cuốn sách, bao gồm cả The Vegetarian, với lý do lo ngại về nội dung khiêu dâm.

Các tác phẩm của Han Kang tại một hiệu sách ở Gwanghwamun, Seoul. Ảnh: Yonhap.

Trong phiên họp Quốc hội, Yim Tae-hee, giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi, cho biết: "Tôi đã đọc The Vegetarian và đó là một tác phẩm sâu sắc", song cũng nói thêm: "Một số phần, chẳng hạn như những phần liên quan đến một số địa điểm của người Mông Cổ, khiến tôi thấy không thoải mái và tôi có thể hiểu rằng học sinh cũng có thể cảm thấy như vậy”.

Đáp lại, Dân biểu Jeong Eul-ho của đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc chỉ trích quyết định này, gọi đây là "một hình thức kiểm duyệt sách lỗi thời". Trong khi đó, nhà lập pháp Ko Min-jung lên án Văn phòng Giáo dục Gyeonggi vì đã ban hành nhiều chỉ thị cho các trường học về cách xử lý sách, cho rằng điều này tương đương với "kiểm duyệt hoặc ép buộc".

Hôm 10/10, Han Kang được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố đoạt giải Nobel Văn chương 2024. Bà cũng là tác giả Hàn Quốc đầu tiên, nữ nhà văn châu Á đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này.

The Vegetarian là một trong những tác phẩm nổi bật của Han Kang, đoạt giải Man Booker International năm 2016. Cuốn tiểu thuyết kể về hành trình một cô gái trẻ cố gắng sống yên bình sau khi trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng về sự tàn bạo của con người.