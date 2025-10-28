Thế giới vừa có thêm 2 công ty 4.000 tỷ USD

Cổ phiếu của các "ông lớn" công nghệ Apple và Microsoft đồng loạt tăng trong phiên giao dịch mới nhất, đưa vốn hóa 2 công ty cùng vượt mốc 4.000 tỷ USD.

Vốn hóa của Apple và Microsoft vượt 4.000 tỷ USD khi giá cổ phiếu tăng trong phiên giao dịch mới nhất. Ảnh: Reuters.

Apple đạt cột mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD trong bối cảnh cổ phiếu công ty đã tăng mạnh trong vài tuần gần đây, nhờ doanh số iPhone 17 ra mắt hồi tháng 9 tăng vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm, theo CNBC.

Cụ thể, cổ phiếu Apple đã tăng trong 11/12 phiên giao dịch gần nhất. Dự kiến, hãng công nghệ sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý IV (theo niên độ kế toán riêng) vào ngày 30/10.

Trong khi đó, cổ phiếu Microsoft cũng tăng khoảng 3% sau thông tin công ty hoàn tất thương vụ nắm giữ 27% cổ phần trong mảng kinh doanh bởi cơ cấu lợi nhuận trực thuộc của OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT mà Microsoft đã đầu tư từ năm 2019.

Dù đạt mốc vốn hóa trên 4.000 tỷ USD , hiện cả Apple và Microsoft đều đang xếp sau Nvidia, công ty giá trị nhất thế giới với vốn hoá thị trường hơn 4.600 tỷ USD . Trước đó, Microsoft đã chạm mốc 4.000 tỷ USD vào tháng 7.

"Cổ phiếu Apple đang tiến vào kỳ công bố lợi nhuận với tâm lý tích cực hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm qua", nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan cho biết.

Apple cũng đã tránh được những kịch bản tệ nhất liên quan đến thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hiện, công ty đã chuyển phần lớn chuỗi cung ứng phục vụ thị trường Mỹ sang Ấn Độ và Việt Nam, đồng thời duy trì quan hệ tích cực với chính quyền về hoạt động sản xuất trong nước.

Nhiều chuyên gia nhận định việc công ty vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD đánh dấu sự đảo chiều đáng kể so với giai đoạn đầu năm, khi giá cổ phiếu Apple lao dốc giữa hàng loạt thách thức, bao gồm chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump, sự chậm trễ trong việc phát triển sản phẩm AI và áp lực nội địa hóa sản xuất iPhone.

Hồi tháng 4, Apple từng "bốc hơi" hơn 310 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch, theo CNN.

Tuy nhiên, đà hồi phục mạnh mẽ cho thấy iPhone vẫn đủ sức gây sốt với người tiêu dùng và Phố Wall, dù công ty chưa bắt kịp cuộc đua AI.

Mặt khác, việc Nvidia và Microsoft "vượt mặt" Apple để chạm mốc 4.000 tỷ USD càng cho thấy tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với Phố Wall. Trước đây, những kỷ lục về vốn hóa vốn là "sân chơi riêng" của Apple.

Vào tháng 8/2018, Apple từng làm nên lịch sử khi trở thành công ty niêm yết đầu tiên đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD . Đến tháng 8/2020, hãng chạm mốc 2.000 tỷ USD và sau đó vượt 3.000 tỷ USD vào tháng 1/2022.

Phố Wall đang háo hức tận dụng "cơn sốt AI", công nghệ mà nhiều người tin rằng có thể mang tính cách mạng không kém điện thoại thông minh hay Internet. AI ngày càng đóng vai trò lớn trong công việc văn phòng, y tế và giáo dục.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, iPhone vẫn là động lực chính đưa Apple lên tầm cao mới.