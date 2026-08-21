'Thế giới thu nhỏ' của những ngôn ngữ ở Budapest

Từ những tủ sách đến bài trí trên mỗi chiếc bàn, hay những phần chạm khắc, phù điêu trên các cột nhà, tất cả ăn nhập và toát lên vẻ cổ kính của Budapest. Theo chia sẻ từ đại diện thư viện, căn phòng đọc sách này từng là nơi diễn ra các buổi dạ hội, vì vậy không gian ở chính giữa rất rộng lớn và tràn ngập ánh sáng. Phía trên là các hành lang nhỏ nơi có một số tủ sách để tư liệu quý.