Thư phòng nghìn cuốn sách ngoại văn của vợ chồng bác sĩ

Khi được hỏi về một tác phẩm có thể đại diện cho bản thân, chị khẳng định không có tác phẩm nào. "Tôi không có cuốn sách nào đại diện cho bản thân. Có lẽ tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết lấy ý tưởng từ cuộc đời mình, chứ không phải một cuốn tự truyện", chị tiết lộ.