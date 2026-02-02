Thư phòng nhà văn Tô Hoài: 'Dường như ông vẫn hiện diện ở đây'

|
Không gian lưu niệm nhà văn Tô Hoài nằm tại số 21B, ngõ Đoàn Nhữ Hài, Hà Nội. Không gian này được anh Phương Vũ - con trai nhà văn - chăm chút nhiều thời gian trước khi chính thức ra mắt độc giả vào tháng 1/2026. Anh nói muốn không gian này có sức sống, không muốn biến thành một "bảo tàng", nên nơi đây thường xuyên tổ chức các đêm nhạc, sự kiện văn hóa, các buổi gặp gỡ.
|
Ngắm nhìn không gian, anh Phương Vũ trầm ngâm nhớ về bố mình. "Tôi muốn tạo dựng lại không gian, cảm giác như thể bố tôi vẫn đang hiện diện ở đây mỗi ngày...", anh nói. Không chỉ vậy, anh muốn thông qua không gian, công chúng có thể hiểu được 2 bình diện của nhà văn Tô Hoài: điều gì đã giúp một nhà văn tạo ra những tác phẩm, và cuộc sống đời thường của họ.
|
Không gian tầng 2 phản ánh nhiều hơn về khía cạnh đời thường của ông. Tô Hoài là người đi nhiều. Đi tới đâu, ông cũng được mọi người yêu mến, tặng cho mũ áo, đồ dùng cá nhân. Anh Phương cẩn thận lưu giữ từng món đồ, từ cái mũ thổ cẩm bà con dân tộc tặng, tới cái đồng hồ, kính lúp nhà văn hay dùng...
|
Chiếm nửa không gian là bản thảo của nhà văn. Anh Phương Vũ cho biết, di cảo để lại của nhà văn Tô Hoài nhiều tới mức sau 10 năm nhà văn mất, anh mới chỉ xuất bản được 4 cuốn sách, còn tư liệu đủ để xuất bản tới 15-20 cuốn nữa. "Chẳng biết sức khỏe mình có còn đủ làm nốt chừng đó cuốn nữa không", anh Phương Vũ nói.
|
Trong các bức ảnh treo trên tường, có thể thấy nhiều gương mặt các nhà văn như Nguyễn Tuân, Kim Lân, Nguyễn Đình Thi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà văn Tô Hoài.
|
Trên tầng 3 là không gian thư phòng của nhà văn. Anh cho biết nhà văn Tô Hoài có sức viết lớn, ngày nào cũng viết, dù thứ viết ra chưa chắc dùng được, nhưng nhà văn tâm niệm có viết mỗi ngày mới có thể rèn bút. "Viết không phải để in mà để trau dồi khả năng viết, trau dồi cách tiếp cận của mình với chủ đề viết, bố tôi quan niệm như thế", con trai nhà văn cho biết.
|
Trên bàn là bản thảo cuối cùng của nhà văn trước khi ông mất. Anh Phương Vũ cho biết, tới cuối đời ông viết không ngừng viết, để lại số lượng di cảo quá lớn. Để xuất bản hết những tác phẩm còn lại của ông là một công việc không dễ dàng, vì tác phẩm được ghi chép bằng tay, nhiều bản thảo đã mờ, khó đọc.
|
Anh Phương Vũ đưa một cuốn sổ tay của nhà văn để thể hiện sự ghi chép tỉ mỉ, chỉnh sửa kỹ càng của ông. Từng đoạn, từng chữ được ông chỉnh sửa chằng chịt, khiến người đọc khó theo dõi. Đôi khi các bản thảo còn bị thiếu trang, hoặc sắp xếp lẫn lộn, khiến anh Phương Vũ phải dành nhiều thời gian để ghi chép, biên tập lại.
|
Một ngăn trưng bày sổ ghi chép của nhà văn. Nhà văn ghi chép lại mọi thứ, từ lịch sự kiện, lịch công tác, tới các quan sát cá nhân, tới các sáng tác... đều nằm trong những cuốn sổ quý này.
|
Không gian thư phòng nhà văn nhìn ra một vườn nhiều cây, trong đó nhiều chậu cây do nhà văn tự trồng, tới nay vẫn còn xanh tươi. Anh Phương Vũ cho biết trong thời gian tới, anh sẽ treo thêm một số lồng chim ở sân, tái tạo lại khung cảnh khi xưa bố anh quan sát mỗi khi sáng tác.
|
Không gian được con trai nhà văn Tô Hoài chăm chút tỉ mẩn từng góc. Với anh Phương Vũ, nhà văn là một tấm gương cho cách sống, cách viết. Anh muốn tinh thần ham đi, ham sống, ham viết của nhà văn Tô Hoài sẽ còn lan tỏa tới bạn đọc, thông qua không gian lưu niệm nho nhỏ này.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.