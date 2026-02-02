Thư phòng nhà văn Tô Hoài: 'Dường như ông vẫn hiện diện ở đây'

Ngắm nhìn không gian, anh Phương Vũ trầm ngâm nhớ về bố mình. "Tôi muốn tạo dựng lại không gian, cảm giác như thể bố tôi vẫn đang hiện diện ở đây mỗi ngày...", anh nói. Không chỉ vậy, anh muốn thông qua không gian, công chúng có thể hiểu được 2 bình diện của nhà văn Tô Hoài: điều gì đã giúp một nhà văn tạo ra những tác phẩm, và cuộc sống đời thường của họ.