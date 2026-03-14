Nghi vấn NXB dùng AI viết 9.000 đầu sách trong một năm ở Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, xu hướng dùng Ai viết sách đang làm dấy lên lo ngại về chất lượng nội dung và nguy cơ suy giảm niềm tin của độc giả đối với ngành xuất bản của xứ sở kim chi.

Một NXB ở Hàn Quốc được cho là sử dụng AI để viết hơn 9.000 đầu sách trong một năm để kiếm lợi từ quy trình lưu chiểu. Ảnh: AI Generative.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành xuất bản tại Hàn Quốc khi hàng nghìn cuốn sách được tạo ra bằng công nghệ này xuất hiện trên các kệ sách và nền tảng trực tuyến. Xu hướng này khiến nhiều chuyên gia trong ngành lo ngại về chất lượng nội dung và mức độ minh bạch đối với độc giả.

Theo Korea Times, lượng sách do AI tạo ra đã tăng nhanh trong vài năm gần đây, đặc biệt ở các lĩnh vực như phát triển bản thân, quản lý tài chính hay kiến thức phổ thông. Nhiều cuốn có mục lục trông hợp lý nhưng bên trong chứa các đoạn văn bất thường hoặc hình ảnh không liên quan đến nội dung.

Một trong những trường hợp gây chú ý là nhà xuất bản Luminary Books, được một nhóm kỹ sư thành lập vào năm 2022. Công ty này phát hành khoảng 9.000 đầu sách trong năm 2025 với nhiều chủ đề từ kinh tế, nhân văn đến ẩm thực và thời trang. Tốc độ xuất bản cao đến bất khả thi khiến nhiều người nghi ngờ phần lớn nội dung được tạo ra bằng AI.

Sự việc gây tranh cãi khi Luminary Books bị cho là tận dụng hệ thống lưu chiểu quốc gia để thu lợi. Theo quy định tại Hàn Quốc, nhà xuất bản phải nộp bản in và bản điện tử cho Thư viện Quốc gia Hàn Quốc và Thư viện Quốc hội trong vòng 30 ngày sau khi phát hành. Đổi lại, họ nhận khoản tiền tương đương giá trị một quyển sách. Hệ thống này nhằm lưu giữ tư liệu xuất bản của quốc gia, nhưng một số ý kiến cho rằng các đầu sách AI đã được sản xuất hàng loạt để nhận khoản chi trả này.

Bìa một cuốn sách về thần thoại Ai Cập do AI tạo ra (bên phải) được Luminary Books xuất bản, đặt cạnh cuốn sách cùng chủ đề do tác giả con người viết (bên trái). Ảnh: Kyobo Book.

Thư viện Quốc gia Hàn Quốc cho biết đã từ chối 395 e-book của Luminary Books trong giai đoạn tháng 7-9/2025 vì nội dung quá ngắn, lặp lại hoặc chỉ tổng hợp tài liệu công khai. Cơ quan này cũng đang xem xét lại chính sách lưu chiểu khi số tiền chi trả tăng mạnh, từ 12,1 triệu won (hơn 8.000 USD ) trong 5 tháng đầu áp dụng năm 2016 lên 262,7 triệu won (hơn 180.000 USD ) trong năm 2024.

Đại diện truyền thông của Aladin Communications , một trong những nhà bán sách trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, xác nhận: "Sách do AI tạo ra đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây".

Không ít chuyên gia cho rằng vấn đề lớn nhất không phải tiền bạc mà là niềm tin của độc giả. Một số nhà xuất bản đã bắt đầu đưa ra quy định nội bộ. Chẳng hạn, Communication Books yêu cầu tác giả không được chèn trực tiếp câu do AI tạo ra vào bản thảo và phải công khai nếu sử dụng AI như công cụ hỗ trợ. Nền tảng bán sách trực tuyến Aladin cũng yêu cầu nhà xuất bản khai báo mức độ sử dụng AI và hiển thị thông tin này trên trang bán sách.

Trong khi đó, nhiều tập đoàn xuất bản quốc tế đã sớm đặt ra giới hạn cho AI. Amazon yêu cầu tác giả khai báo nội dung do AI tạo ra và giới hạn số lượng sách tự xuất bản mỗi ngày. Một số nhà xuất bản lớn cũng khẳng định AI chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, còn việc sáng tạo và biên tập vẫn phải do con người đảm nhiệm.