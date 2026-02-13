Sau 8 tháng thử nghiệm sử dụng AI để sản xuất hàng chục truyện ngôn tình bằng 21 bút danh, nhà văn Coral Hart phát hiện giới hạn của chatbot khi viết về tình dục (sex) và tình yêu.

Là nhà văn ngôn tình kỳ cựu, Hart vốn đã viết rất nhanh. Mỗi năm bà phát hành 10-12 cuốn với năm bút danh, chưa kể viết thuê. Nhưng với sự hỗ trợ của AI, bà có thể xuất bản với tốc độ thậm chí đáng kinh ngạc hơn: Năm ngoái, bà cho ra đời hơn 200 truyện ngôn tình thuộc nhiều tiểu thể loại khác nhau tự xuất bản trên Amazon: từ mafia đen tối đến gà bông dịu dàng. Không cuốn nào trở thành bom tấn, nhưng tổng cộng bán được khoảng 50.000 bản, mang về cho bà khoản thu nhập sáu chữ số.

Trong thời gian 45 phút bà trả lời phóng viên New York Times, một chương trình AI mà bà dùng đã tiếp nhận các yêu cầu và dàn ý rồi tạo ra trọn vẹn một cuốn tiểu thuyết về một anh chàng chủ trang trại phải lòng cô gái thành phố đang chạy trốn quá khứ.

Điểm yếu của chatbot AI

Một số AI từ chối viết nội dung nhạy cảm vì vi phạm chính sách. Số khác, như Grok và NovelAI, tạo ra cảnh quan hệ khá trực diện, nhưng cao trào thường thiếu sắc thái cảm xúc, vội vã và máy móc. Claude có văn phong trau chuốt nhất, nhưng lại yếu kém ở những màn tán tỉnh gợi tình.

Hart chỉ ra điểm chung của các văn bản này: "Nhịp tim dồn dập, lồng ngực thình thịch và những thứ ngớ ngẩn... Kết thúc mỗi cảnh sex là màn quấn lấy nhau trong đống ga trải giường".

Chatbot cũng thường nhảy thẳng đến cao trào hiển nhiên của cốt truyện, ít tạo ra được kịch tính âm ỉ, gây tò mò "liệu họ có đến với nhau hay không" mà độc giả ngôn tình khao khát.

Nhà văn ngôn tình Coral Hart, chuyên gia sáng tác và dạy viết bằng AI. Ảnh: NYT.

Hart nhận thấy chatbot của Anthropic (công ty sở hữu Claude) là linh hoạt nhất và thử nhiều cách hòng vượt qua vẻ "đạo mạo" của Claude: cung cấp chỉ dẫn cực kỳ cụ thể kèm danh sách sở thích tình dục, fetish phổ biến như khẩu dâm, bịt mắt, đánh nhẹ, đến những ý tưởng khác thường hơn; đồng thời nhấn mạnh rằng tình dục không phải yếu tố thừa thãi mà là phần thiết yếu của mạch truyện.

Văn phong vụng về hoặc lặp lại cũng là một cái bẫy. Nếu để mặc, chatbot thường dùng những cách diễn đạt kỳ quặc hoặc uyển ngữ. Bà kể rằng một chương trình AI gần đây đã viết cụm "bộ phận đàn ông căng phồng của anh" để mô tả nhân vật đang cương cứng.

Để ngăn AI lạm dụng một số từ quen thuộc - như run rẩy, tan chảy, quấn lấy, bùng nổ - bà khuyên nên lập một “danh sách” cấm chatbot sử dụng.

Ngoài ra, cần đề xuất bối cảnh sáng tạo cho cuộc hẹn: nếu không, chatbot sẽ chọn kiểu quan hệ “nhạt nhẽo” trong phòng ngủ hoặc phòng tắm; bà gợi ý: bồn lên men rượu vang, thang máy trượt tuyết bị kẹt, nhà kính trên mái nhà, chuồng ngựa và hàng ghế cuối của một triển lãm xe cổ.

Sonia Rompoti, nhà tâm lý học sống ở Athens, cho rằng AI không hiểu trải nghiệm con người: "Nó sẽ mô tả về mặt sinh học, nhưng không diễn đạt được cảm xúc".

Rompoti bắt đầu viết truyện ngôn tình với sự trợ giúp của AI Sudowrite năm 2024, với mong muốn thấy những nữ chính có thân hình ngoại cỡ mà mình có thể đồng cảm trong truyện ngôn tình. AI giúp bà tăng tốc, hoàn thành 10 cuốn trong hơn một năm.

Tuy nhiên, dù AI giúp viết nhanh và dễ hơn nhưng lại kém ở khoản miêu tả nữ chính ngoại cỡ - có lẽ vì hình tượng này hiếm trong văn học chính thống, vốn là dữ liệu huấn luyện của nhiều A.I. Mỗi khi nhân vật Sienna xuất hiện, AI liên tục nhắc đến cân nặng của cô, chẳng hạn mô tả chiếc ghế rên rỉ khi cô ngồi xuống.

Điều này đặc biệt khó chịu trong các cảnh gợi cảm, mà lẽ ra nữ chính phải tự tin và quyến rũ. Bà Rompoti đã phải chỉnh sửa những đoạn đó để nhân vật giống một người thật thay vì một biếm họa. "Người ta không đọc ngôn tình để xem cơ thể làm gì. Họ đọc để cảm thấy mình được nhìn thấu", bà nói.

Một số truyện ngôn tình do AI sáng tác. Ảnh: NYT.

Truyện ngôn tình cập nhật xu hướng công nghệ nhanh nhất

Mỗi khi một bước ngoặt công nghệ gây rung chấn ngành xuất bản thì ngôn tình thường chịu tác động đầu tiên. Tác giả ngôn tình viết rất nhiều còn độc giả ngôn tình thì "khát đọc", do đó đã tiếp nhận các dịch vụ đăng ký đọc sách điện tử, tự xuất bản, kết nối qua mạng xã hội và phát hành truyện dài kỳ trực tuyến.

Ngôn tình cũng là thể loại bán chạy nhất trong ngành xuất bản. Theo Circana BookScan, ngôn tình chiếm hơn 20% tổng doanh số tiểu thuyết người lớn bản in, và vẫn tiếp tục tăng trưởng trong những năm gần đây ngay cả khi doanh số tiểu thuyết người lớn nói chung chững lại.

Thể loại này đặc biệt dễ bị AI xâm lấn - chính vì những yếu tố khiến độc giả yêu thích: công thức quen thuộc như hứa hẹn kết thúc viên mãn, cùng nhiều mô-típ phổ biến như kẻ thù thành người yêu, ở gần nhau do hoàn cảnh bắt buộc... có thể dễ dàng đưa vào chatbot.

AI vẫn gây tranh cãi trong cộng đồng ngôn tình. Một bộ phận độc giả lên tiếng phản đối sử dụng AI và nhanh chóng chỉ trích những vi phạm khả nghi. Năm ngoái, mạng xã hội dậy sóng khi tác phẩm ngôn tình còn sót các câu lệnh AI.

Nhưng nếu không có những sơ suất rõ ràng như vậy, rất khó nhận ra tiểu thuyết ngôn tình do AI tạo ra. Amazon yêu cầu các tác giả sử dụng nền tảng tự xuất bản Kindle phải khai báo nếu họ dựa vào AI, nhưng không bắt buộc ghi chú công khai trên sách.

Christa Désir, phó chủ tịch và giám đốc biên tập của Bloom Books - nhãn hiệu ngôn tình thường ký hợp đồng với các tác giả tự xuất bản thành công - chia sẻ: "Có thể lách được công cụ phát hiện AI. Đến một lúc nào đó, nó sẽ không phát hiện được nữa".

Bridesmaids & Bourbon và Flight Path to Forever do Future Fiction Press, công ty mới chuyên sản xuất tiểu thuyết AI, xuất bản. Tính đến nay, họ đã phát hành 19 tiểu thuyết ngôn tình được tải xuống 20.000 lần trên Amazon có kèm ghi chú: "Câu chuyện này sản xuất bằng công cụ AI do tác giả điều khiển". Nhà văn Elizabeth Ann West, đồng sáng lập Future Fiction, tin rằng lượng độc giả sẽ lớn hơn nếu sách không bị dán nhãn AI.

Tác giả Sonia Rompoti muốn thấy những nhân vật ngoại cỡ mà mình có thể đồng cảm trong truyện ngôn tình. Ảnh: NYT.

Sẽ đến lúc độc giả ngôn tình thay đổi quan điểm?

Theo BookBub, khảo sát hơn 1.200 tác giả nhiều thể loại cho thấy khoảng 1/3 đang dùng AI tạo sinh để xây dựng cốt truyện, dàn ý hoặc để viết; và đa số không tiết lộ điều với độc giả. Bà Hart cho hay một số tác giả công khai phản đối AI vẫn bí mật đăng ký lớp học của bà.

Sự tràn ngập nhanh chóng của truyện do A.I. tạo ra đang khiến một số nhiều nhà xuất bản và tác giả ngôn tình e ngại rằng sách của nhà văn "thật" sẽ chìm nghỉm trong biển nội dung số chất lượng thấp. Marie Force, nhà văn ngôn tình bán chạy không sử dụng AI, bức xúc khi biết hơn 80 cuốn sách của mình đã được dùng để huấn luyện chatbot của Anthropic. "Đầy rẫy rác rưởi khiến tác giả mới khó được phát hiện".

Nhiều người hâm mộ cũng không hào hứng với chuyện tình do máy tính tạo ra. Zoë Mahler, độc giả ngôn tình nhiệt thành điều hành hai câu lạc bộ sách tại một hiệu sách ở Brooklyn, nói rằng cô sẽ không bao giờ chủ động chọn một cuốn tiểu thuyết do AI tạo ra.

Hart đã trở thành một "nhà truyền giáo" cho AI. Thông qua doanh nghiệp huấn luyện tác giả Plot Pro, bà đã dạy hơn 1.600 học viên cách viết truyện bằng AI. Bà sắp phát hành AI độc quyền, có thể dựa trên dàn ý để tạo ra một cuốn sách trong chưa đầy một giờ, giá 80- 250 USD /tháng.

Tuy nhiên, với các bút danh hiện tại, Hart không tiết lộ việc sử dụng AI, vì thấy công nghệ này còn chịu nhiều kỳ thị. Coral Hart thuộc số bút danh đầu tiên, nay đã "nghỉ hưu" và chỉ dùng để giảng dạy viết với AI.

Nhưng bà dự đoán xã hội sẽ sớm thay đổi thái độ và bà đang bổ sung ba bút danh mới sẽ công khai có AI hỗ trợ. Theo bà, các nhà văn ngôn tình hoặc phải chấp nhận trí tuệ nhân tạo, hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau. "Nếu tôi có thể tạo ra sách trong một ngày, còn bạn cần đến sáu tháng mới viết một cuốn, thì ai sẽ thắng cuộc đua?" bà nói.

Bà West cũng dạy các lớp viết AI, từng nhận phản ứng dữ dội, nhưng bà tin rằng theo thời gian, tiểu thuyết AI sẽ phổ biến rộng rãi.