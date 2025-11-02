Thế giới đổ dồn chú ý về Hội nghị APEC tại Hàn Quốc

Ông Trump có buổi gặp mặt với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cung điện Akasaka vào ngày 28/10. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp quan trọng, trao đổi và thống nhất về những vấn đề như thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản, đổi lại Tokyo đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ; thỏa thuận về đất hiếm cũng như các chính sách về chi tiêu quốc phòng. Bà Takaichi đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một cây gậy golf từng thuộc về cố Thủ tướng Shinzo Abe - món quà mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Ảnh: Reuters.