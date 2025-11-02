Thế giới đổ dồn chú ý về Hội nghị APEC tại Hàn Quốc

|
Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi tắt là “Công ước Hà Nội”, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 25-26/10/2025, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”. Tham dự sự kiện có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 phái đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu. Ảnh: Việt Linh.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp báo của Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp lớn, đồng thời khẳng định đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, mở ra “kỷ nguyên hợp tác toàn cầu mới trong cuộc chiến chống tội phạm mạng”. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc Liên Hợp Quốc giao Việt Nam đăng cai Lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng thể hiện niềm tin quốc tế vào uy tín, năng lực chuyển đổi số và năng lực bảo đảm an ninh mạng của Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.
|
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao chụp ảnh trong lễ ký tuyên bố về việc kết nạp Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste vào ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10. Sau 14 năm vận động, Timor-Leste chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 11. Ảnh: Reuters.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia ngày 26/10. Tại đây, ông Trump đã tham dự lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia. Trong phiên họp cấp cao giữa ASEAN và Mỹ diễn ra sau đó, ông Trump gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực là “những con người phi thường”, đồng thời ví von rằng “mọi thứ họ chạm vào đều hóa thành vàng”. Ảnh: Reuters.
|
Ông Trump có buổi gặp mặt với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cung điện Akasaka vào ngày 28/10. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp quan trọng, trao đổi và thống nhất về những vấn đề như thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản, đổi lại Tokyo đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ; thỏa thuận về đất hiếm cũng như các chính sách về chi tiêu quốc phòng. Bà Takaichi đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một cây gậy golf từng thuộc về cố Thủ tướng Shinzo Abe - món quà mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Ảnh: Reuters.
|
Ảnh vệ tinh ghi lại Bão Melissa chỉ vài giờ trước khi cơn bão cấp 5 mạnh nhất trong năm đổ bộ vào Jamaica hôm 28/10. Ảnh: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery.
|
Trong cuộc gặp ngày 29/10 tại Gyeongju, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump Huân chương Mugunghwa cao quý cùng bản sao vương miện Cheonmachong. Hai nhà lãnh đạo cũng hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương, trong đó Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng 15% với Hàn Quốc. Washington chấp thuận để Seoul phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên. Ảnh: Reuters.
|
Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt một thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới. Theo tuyên bố từ phái ông Trump, Mỹ sẽ giảm 10% hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi đó, Bắc Kinh sẽ mua khối lượng lớn đậu tương, lúa miến và các nông sản khác của Mỹ. Hai bên cũng đã thảo luận vấn đề xuất khẩu chip Nvidia và ông Trump sẽ có cuộc trao đổi với CEO Jensen Huang của Nvidia về kết quả. Ảnh: Reuters.
|
Các nhà lãnh đạo từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sau Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek ở Gyeongju, (Hàn Quốc) ngày 1/11. Qua phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo APEC thông qua Tuyên bố Gyeongju, mở ra hướng hợp tác mới về thương mại, AI và công nghiệp sáng tạo, đồng thời kêu gọi hành động chung ứng phó biến động dân số. Ảnh: Yonhap.
