Thế giới đổ dồn chú ý về Hội nghị APEC tại Hàn Quốc

  • Chủ nhật, 2/11/2025 06:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuần qua (25-31/10), thế giới chứng kiến loạt hoạt động ngoại giao sôi động, từ lễ mở ký Công ước Hà Nội, chuyến công du châu Á của ông Trump, Hội nghị cấp cao ASEAN đến Hội nghị thượng đỉnh APEC và cuộc gặp Trump - Tập bên lề hội nghị.

Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 1

Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi tắt là “Công ước Hà Nội”, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 25-26/10/2025, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”. Tham dự sự kiện có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 phái đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu. Ảnh: Việt Linh.
Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 2Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 3

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp báo của Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp lớn, đồng thời khẳng định đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, mở ra “kỷ nguyên hợp tác toàn cầu mới trong cuộc chiến chống tội phạm mạng”. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc Liên Hợp Quốc giao Việt Nam đăng cai Lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng thể hiện niềm tin quốc tế vào uy tín, năng lực chuyển đổi số và năng lực bảo đảm an ninh mạng của Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Loạt vụ nổ 'như pháo hoa' tại ổ lừa đảo KK Park Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.
Ông Trump nhảy múa khi đến Malaysia Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự lễ tiếp đón tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sáng 26/10, chính thức bắt đầu chuyến công du châu Á.
Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 4

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmao chụp ảnh trong lễ ký tuyên bố về việc kết nạp Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste vào ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10. Sau 14 năm vận động, Timor-Leste chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 11. Ảnh: Reuters.

Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 5

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia ngày 26/10. Tại đây, ông Trump đã tham dự lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Thái LanCampuchia. Trong phiên họp cấp cao giữa ASEAN và Mỹ diễn ra sau đó, ông Trump gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực là “những con người phi thường”, đồng thời ví von rằng “mọi thứ họ chạm vào đều hóa thành vàng”. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc tiêm kích của Mỹ lao xuống biển Đông Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của quân đội Mỹ gặp sự cố lao xuống Biển Đông ngày 26/10, khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Góc quay của video được cho là từ tàu sân bay.
Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 6

Ông Trump có buổi gặp mặt với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại cung điện Akasaka vào ngày 28/10. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc họp quan trọng, trao đổi và thống nhất về những vấn đề như thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản, đổi lại Tokyo đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ; thỏa thuận về đất hiếm cũng như các chính sách về chi tiêu quốc phòng. Bà Takaichi đã trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một cây gậy golf từng thuộc về cố Thủ tướng Shinzo Abe - món quà mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Ảnh: Reuters.
Ông Trump nhảy “YMCA” cùng lính Mỹ trên tàu sân bay ở Nhật Bản Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington, Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc - dấu ấn đặc trưng trong các sự kiện của ông.
Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 7

Ảnh vệ tinh ghi lại Bão Melissa chỉ vài giờ trước khi cơn bão cấp 5 mạnh nhất trong năm đổ bộ vào Jamaica hôm 28/10. Ảnh: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery.
Jamaica hoang tàn sau siêu bão Melissa lịch sử Siêu bão Melissa - cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Jamaica - càn quét hòn đảo với sức gió dữ dội, cuốn sập nhà cửa, nhấn chìm làng chài và khiến hơn nửa triệu người mất điện. Chính phủ buộc phải ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc khi hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.
Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 8

Trong cuộc gặp ngày 29/10 tại Gyeongju, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump Huân chương Mugunghwa cao quý cùng bản sao vương miện Cheonmachong. Hai nhà lãnh đạo cũng hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương, trong đó Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng 15% với Hàn Quốc. Washington chấp thuận để Seoul phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên. Ảnh: Reuters.
TT Trump bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình sau 6 năm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và cùng chụp ảnh trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Đáp lại, ông Tập Cận Bình cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp lại Tổng thống Mỹ sau nhiều năm.
Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 9

Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt một thỏa thuận “đình chiến” thương mại mới. Theo tuyên bố từ phái ông Trump, Mỹ sẽ giảm 10% hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi đó, Bắc Kinh sẽ mua khối lượng lớn đậu tương, lúa miến và các nông sản khác của Mỹ. Hai bên cũng đã thảo luận vấn đề xuất khẩu chip Nvidia và ông Trump sẽ có cuộc trao đổi với CEO Jensen Huang của Nvidia về kết quả. Ảnh: Reuters.
Các nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng tại Hội nghị APEC Khoảng 400 khách mời, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney... dự tiệc chiêu đãi APEC tại cố đô Gyeongju. Các nhà lãnh đạo cùng nâng ly chúc mừng trước thông điệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Cong uoc Ha Noi, Trump tham chau A, Hoi nghi APEC, cuoc gap Trump Tap, Hoi nghi ASEAN, Donald Trump, Luong Cuong, Tap Can Binh, APEC 2025, Ngoai giao quoc te, Quan he My Trung anh 10

Các nhà lãnh đạo từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sau Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek ở Gyeongju, (Hàn Quốc) ngày 1/11. Qua phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo APEC thông qua Tuyên bố Gyeongju, mở ra hướng hợp tác mới về thương mại, AI và công nghiệp sáng tạo, đồng thời kêu gọi hành động chung ứng phó biến động dân số. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc nâng ly rượu gạo chúc hòa bình tại tiệc APEC

Tại tiệc chiêu đãi APEC ở Gyeongju, Tổng thống Lee Jae Myung ca ngợi tinh thần hòa hợp văn hóa, nâng ly chúc cho một khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng.

24 giờ trước

Ông Trump khen ông Tập ‘cứng rắn’

Tại căn cứ không quân Gimhae (Hàn Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump mở đầu cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng lời khen “rất cứng rắn”.

09:16 30/10/2025

Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì Lễ ký và Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

12:33 25/10/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Ong Trump de doa dieu quan toi Nigeria hinh anh

Ông Trump đe doạ điều quân tới Nigeria

1 giờ trước 07:18 2/11/2025

0

Lời đe doạ này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xếp Nigeria vào danh sách “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” với cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo.

Lâm Phương

