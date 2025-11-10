Thế Giới Di Động sắp giảm vốn

Thế Giới Di Động vừa đăng ký mua lại 10 triệu cổ phiếu, tương đương 0,7% lượng lưu hành, nhằm giảm vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 18/12.

Thế Giới Di Động mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ. Ảnh: Liên Phạm.

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa thông qua kế hoạch mua lại 10 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,7% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo Thế Giới Di Động, việc mua lại cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ. Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được mua lại theo quy định pháp luật.

Nguồn vốn thực hiện bằng vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Đến cuối năm ngoái, số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty này là 12.582 tỷ đồng .

Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/11 đến 18/12, theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Giá đặt mua sẽ không cao hơn giá tham chiếu cộng thêm 50% biên độ dao động giá cổ phiếu MWG.

Trước đó, HĐQT MWG xác định giá mua lại tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 200.000 đồng/cổ phiếu, tùy theo diễn biến thị trường. Mức giá trần này cao gấp đôi so với kế hoạch từng được Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8.

Với biên độ giá nêu trên, tổng giá trị mua lại tối đa mà Thế Giới Di Động có thể chi ra lên tới 2.000 tỷ đồng .

Kết thúc phiên 10/11, thị giá mã MWG đang dừng ở mức 76.800 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 28% so với đầu năm. Tuy nhiên, so với mức đỉnh gần nhất vào 23/10, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 10% chỉ sau hai tuần.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần 39.853 tỷ đồng , tăng gần 17% và là mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 40%, lên gần 810 tỷ đồng . Đồng thời, nhờ cắt giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí khác, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III ở mức kỷ lục 1.784 tỷ, gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp MWG duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận dương.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng , lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.