Thẻ đỏ đẩy Kim Min-jae ra xa Bayern

  Thứ sáu, 23/1/2026 08:44 (GMT+7)
Trung vệ Kim Min-jae đối mặt với tương lai không chắc chắn tại Bayern Munich, khi CLB nước Đức thất vọng trước những sai lầm của tuyển thủ Hàn Quốc thời gian qua.

Bayern Munich cân nhắc thanh lý trung vệ người Hàn Quốc sau màn thể hiện không đạt kỳ vọng.

Theo Bild, ban lãnh đạo Bayern không còn đặt niềm tin vào trung vệ người Hàn Quốc, đặc biệt sau tấm thẻ đỏ anh nhận ở trận thắng Union Saint-Gilloise 2-0 ở loạt trận áp chót vòng phân hạng Champions League hôm 22/1.

Trước đối thủ yếu Union Saint-Gilloise, Kim Min-jae bị truất quyền thi đấu ở phút 63 sau khi nhận thẻ vàng thứ hai, khiến không ít CĐV Bayern thất vọng vì tình huống xử lý không cần thiết. Đây cũng không phải lần đầu cầu thủ người Hàn Quốc mắc sai lầm cá nhân.

Gia nhập Bayern Munich từ Napoli với mức phí khoảng 50 triệu euro, Kim Min-Jae từng được kỳ vọng trở thành trụ cột nơi hàng thủ. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thật sự chiếm được sự tin tưởng của CLB nước Đức.

Mùa này, sự ổn định của bộ đôi Jonathan Tah và Dayot Upamecano khiến Kim Min-jae chủ yếu ngồi dự bị. Hiện tại, trung vệ người Hàn Quốc hưởng mức thu nhập lên tới 9 triệu euro mỗi năm tại Bayern.

Đây là con số vượt xa mặt bằng chung của nhiều CLB tại châu Âu, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Chính vì thế, Bayern Munich cân nhắc thanh lý trung vệ người Hàn Quốc vào mùa hè này để giảm quỹ lương, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

CLB sẵn sàng lắng nghe đề nghị phù hợp từ các câu lạc bộ khác. Hợp đồng hiện tại của Kim Min-jae với Bayern vẫn còn thời hạn đến năm 2028, giúp “Hùm xám” nắm lợi thế lớn trong mọi cuộc đàm phán chuyển nhượng.

