The Bootleg Beatles tới Việt Nam biểu diễn

The Bootleg Beatles bày tỏ tâm trạng háo hức khi lần đầu đến Việt Nam và được tái hiện âm nhạc của ban nhạc rock huyền thoại trên sân khấu.

The Beatles không chỉ là một ban nhạc huyền thoại, mà còn là biểu tượng cho sự tự do, phóng khoáng, sáng tạo lẫn phá cách. Trên hết, Beatles cũng là ký ức và thanh xuân của nhiều khán giả trên khắp thế giới. Chính vì vậy, không ít ban nhạc đã ra đời với mong muốn tái hiện âm nhạc của "tứ quái" theo cách chân thực nhất. Một trong số đó là The Bootleg Beatles, ban nhạc tới từ nước Anh.

The Bootleg Beatles vừa xác nhận tổ chức 3 đêm diễn tại Việt Nam vào 31/10 tại TP.HCM và 2-3/11 ở Hà Nội. The Bootleg Beatles được thành lập năm 1980, gồm Steve White, Stephen Hill, Paul Canning, Gordon Elsmore. Họ đảm nhận vị trí tương tự 4 thành viên của The Beatles là John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr.

Nói về lý do mời The Bootleg Beatles đến Việt Nam biểu diễn, đại diện chương trình cho biết: "Ban nhạc The Bootleg Beatles đã chơi nhạc của ‘tứ quái’ suốt 44 năm qua ở đẳng cấp cao. Thần thái, phong cách biểu diễn cũng như khả năng giao lưu với khán giả của The Bootleg Beatles tốt. Các yêu cầu về công tác tổ chức của họ thậm chí cao hơn nhiều ban nhạc danh tiếng thông thường".

Ban nhạc The Bootleg Beatles.

Trong khi đó, tâm trạng của các thành viên trong lần đầu tới Việt Nam là rất hào hứng và thích thú. "Chúng tôi háo hức vì lần đầu tới Việt Nam. Thú thật, tôi khá bất ngờ khi biết âm nhạc The Beatles vẫn được yêu mến tại đây và các show diễn tri ân Tứ quái vẫn được tổ chức đều đặn hàng năm. The Bootleg Beatles kỳ vọng mang tới trải nghiệm mới mẻ cho các khán giả Việt Nam trong những buổi biểu diễn sắp tới", thành viên Paul Canning, đóng vai John Lennon chia sẻ.

Sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, The Bootleg Beatles đã thực hiện hơn 4.000 buổi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Điểm đặc biệt là 4 thành viên của The Bootleg Beatles thuộc lòng từng cử chỉ của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison hay Ringo Starr nhờ quá trình nghiên cứu tư liệu và tập luyện trong suốt nhiều năm liền. Họ đã đưa khán giả đi ngược dòng thời gian với loạt bản hit như Yesterday, She loves you, Love me do, I want to hold your hand, Twist and Shout, Come Together, Hey Jude, Don't let me down, Get back...