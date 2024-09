Charlie Puth cưới

Charlie Puth tổ chức lễ cưới với bạn gái Brooke Sansone. Tới ngày 17/9, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh trong buổi lễ lên trang cá nhân.

People đưa tin Charlie Puth đã kết hôn với Brooke Sansone tại nhà riêng ở Montecito, California (Mỹ). Puth cũng chia sẻ niềm vui này trong bài đăng trên Instagram vào ngày 17/9.

Một ngày trước khi tổ chức lễ cưới, cả hai có bữa tiệc ấm cúng cùng các khách mời trong khung cảnh lãng mạn được trang trí bằng nến, hoa dại và đèn lồng giấy. Brooke Sansone mặc thiết kế Chanel cổ điển năm 2001 từ Happy Isles cho sự kiện này, theo Vogue.

Ngày hôm sau, cặp đôi đã nói "Tôi đồng ý" trong buổi lễ tại nhà riêng. Họ trao nhau chiếc nhẫn vàng, khảm những viên kim cương giá trị. "Chúng tôi muốn buổi lễ thật đơn giản nhưng đáng nhớ. Cả hai cảm thấy thoải mái lạ thường và bình yên khi ở đó cùng nhau", Sansone kể lại với Vogue.

Hình ảnh trong lễ cưới của Charlie Puth. Ảnh: @charlieputh.

Sansone nói thêm: "Khi đứng đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy gắn kết với Charlie hơn thế. Giống như thời gian đã dừng lại".

Trong buổi tiệc, Sansone mặc chiếc váy dài hở vai của Danielle Frankel. Thiết kế này có thân áo bằng vải lụa dệt chéo với chi tiết ren hình lá ở đường viền cổ áo. Phần váy là vải organza và vải lanh xếp nếp với các họa tiết hoa ren Chantilly cắt thủ công.

Puth đã chọn một phong cách khá khác lạ, không theo truyền thống. Nam ca sĩ mặc một chiếc áo khoác vest Bode hai hàng khuy được may riêng với viền ren và cổ tay áo rộng. Cổ tay áo sơ mi trắng của anh có dòng chữ "Us, Forever" được thêu bằng chỉ đỏ.

Sau buổi lễ, mọi người tụ tập để uống cocktail trên sân hồ bơi rồi chuyển vào lều. Sansone đã đổi váy cưới thành váy Jil Sander, cùng giày cao gót lưới của Neous.

Hai người bắt đầu hẹn hò vào tháng 6/2022, và sau hơn một năm bên nhau, Charlie cầu hôn bạn gái ngày 5/9/2023. Anh bay từ Los Angeles đến gặp Brooke ở New York và cầu hôn lúc 11h11 tối, thời điểm yêu thích của họ.

Charlie Puth sinh năm 1991, ban đầu nổi tiếng với những bản cover acoustic trên kênh cá nhân. Sau đó, Puth đã viết, đồng sản xuất và góp giọng trong See You Again (bài hát kết hợp với Wiz Khalifa). Ca khúc để tưởng nhớ Paul Walker và là nhạc phim Furious 7. Nó thành công vang dội giúp Charlie Puth nổi tiếng nhanh chóng. Sau đó, nam ca sĩ có thêm nhiều bản hit như That's Hilarious, Left and Right, We Don't Talk Anymore…