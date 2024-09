Bữa ăn trong tù của 'ảnh đế' Yoo Ah In gây sốc

Thực đơn trong tù của Yoo Ah In và Kim Ho Joong đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc tranh cãi dữ dội.

Theo Newsis, bản kiểm tra thực đơn tháng 9 của Trại giam Seoul cho thấy Yoo Ah In và Kim Ho Joong được ăn bánh mì, mứt, súp, trứng luộc và sữa đậu nành vào sáng 17/9, tức Tết Trung thu. Bữa trưa cùng ngày, họ được ăn súp khoai tây, mực xào, salad ngô và kim chi bắp cải. Trong khi đó, bữa tối bao gồm canh tương hầm đậu nành, cơm gondre, nước xốt, rong biển và kim chi bắp cải.

Thực đơn này đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng các tù nhân không xứng đáng được sử dụng thực đơn kể trên.

Yoo Ah In đã bị kết án tù trong phiên tòa đầu tiên vào ngày 3/9 và bị giam tại Trung tâm giam giữ Seoul trong hai tuần. Phòng Hình sự số 25 của Tòa án quận trung tâm Seoul (Chánh án Ji Gwi Yeon) đã kết án Yoo Ah In một năm tù giam và phạt tiền 2 triệu won vì các tội danh như vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy (hypopathy). Nam diễn viên cũng được lệnh phải hoàn thành chương trình giáo dục cai nghiện ma túy 80 giờ.

Yoo Ah In và Kim Ho Joong. Ảnh Segye.

Tháng 10/2023, Yoo Ah In đã bị truy tố không giam giữ với các tội danh sử dụng propofol, mua thuốc ngủ trái phép dưới tên người khác, hút cần sa, dạy hút cần sa hay tiêu hủy bằng chứng. Bạn của Yoo Ah In là Choi bị buộc tội hút cần sa và chạy trốn. Theo cơ quan công tố, Yoo Ah In sử dụng propofol y tế 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ 9/2020 đến 3/2022 và sử dụng trái phép thuốc ngủ dưới tên người khác 44 lần từ 5/2021 đến 8/2022.

Trong khi đó, Kim Ho Joong bị bắt vào ngày 24/5 với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu rồi gây tai nạn và ngụy tạo hiện trường. Kim Ho Joong bị biệt giam trong cùng tòa nhà với phòng biệt giam của Jung Joon Young, người có liên quan đến vụ Burning Sun và Jo Joo Bin, nghi phạm chính trong vụ phòng chat thứ N.