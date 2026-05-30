Thầy trò 'SofM' trước bước ngoặt lịch sử tại Á vận hội 2026

Sự vắng mặt bất ngờ của đội tuyển Trung Quốc tại ASIAD 2026 mở ra cơ hội lớn cho LMHT Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu lần đầu tiên đứng trên bục nhận huy chương Á vận hội.

Sofm trong màu áo đội tuyển quốc gia tại ASIAD 2019. Ảnh: ASIAD.

Cục diện bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tại Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 2026 vừa có biến động lớn. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc đã chính thức quyết định không cử đại diện tham gia tranh tài ở nội dung này.

Sự rút lui của Trung Quốc gây chấn động cho cộng đồng eSports quốc tế. Cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc luôn là thế lực thống trị tuyệt đối của nền LMHT thế giới. Tại kỳ ASIAD 2022 trước đó, dù chỉ giành huy chương Đồng, họ vẫn là đối trọng lớn nhất thách thức ngôi vương.

Quyết định này của Trung Quốc đã trực tiếp làm thay đổi cấu trúc giải đấu. Trong khi Hàn Quốc trở thành ứng cử viên độc tôn cho tấm huy chương Vàng, cuộc đua giành các vị trí còn lại trong top 3 đang trở nên rộng mở hơn bao giờ hết cho nhóm dưới.

Đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia LMHT Việt Nam tham dự Á vận hội. Ảnh: Viresa.

Tại kỳ Á vận hội trước, đội tuyển Việt Nam từng đứng ở vị trí thứ tư sau khi để thua sát nút Trung Quốc trong trận tranh Huy chương Đồng. Do đó, việc một vị trí trong top 3 bỏ trống giúp mục tiêu giành tấm huy chương ASIAD đầu tiên của LMHT Việt Nam tiến gần hơn tới thực tế.

Để chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử này, Việt Nam đã công bố đội hình chính thức đầy chất lượng. Bộ khung thi đấu quy tụ những cái tên xuất sắc như Kiaya, Dire, Eddie, Taki, Hizto. Đặc biệt, ngôi sao Lê Quang Duy “SofM” sẽ tái xuất trong vai trò tuyển thủ đi rừng. Ban huấn luyện của đội bao gồm bộ đôi Ciel và Naul.

Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm với những thách thức thực tế. Trước khi nghĩ đến vòng chung kết tại Nhật Bản vào tháng 9, tuyển Việt Nam phải vượt qua vòng sơ loại diễn ra từ 12-14/6 tại Malaysia. Tại đây, chúng ta sẽ phải cạnh tranh vé với 13 quốc gia khác trong khu vực, bao gồm những đối thủ đáng gờm như Hong Kong hay các thế lực mới nổi từ Trung Đông.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc vắng mặt chỉ là điều kiện cần. Để đứng trên bục nhận giải, Việt Nam vẫn phải vượt qua chướng ngại vật lớn mang tên Trung Hoa Đài Bắc - đương kim Á quân của giải đấu. Bản lĩnh thi đấu trong các loạt trận loại trực tiếp và khả năng gắn kết đội hình trong thời gian ngắn của ban huấn luyện sẽ là yếu tố quyết định thành bại.

Nhận định về cục diện giải đấu năm nay, nhiều chuyên gia thể thao điện tử trong nước cho rằng cánh cửa sở hữu tấm huy chương Á vận hội chưa bao giờ rộng mở với Việt Nam như lúc này. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm ở sự chuẩn bị và phong độ thực tế của các tuyển thủ trên sàn đấu.