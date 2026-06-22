Thấy gì khi vai bác sĩ của Minh Luân bị chê cười khắp mạng xã hội

“Anh em nhà bác sĩ” đang viral trở lại, gây tranh luận về độ phi thực tế và phần thoại có phần ngớ ngẩn. Thực tế, đó nay, phim y khoa vẫn là một thể loại đầy thách thức.

“Ca mổ sẽ kéo dài lắm đâu, ai đói bụng thì đi mua bánh mì trước đi”, “nhìn em anh mới có cảm hứng mổ được”, cùng hàng loạt tình huống khác trong Anh em nhà bác sĩ đang viral trở lại những ngày qua.

Không khó để nhận ra sự kỳ quặc trong những câu thoại kể trên. Bên cạnh đó, loạt hành động thiếu hợp lý trong môi trường bệnh viện cũng trở thành lý do lớn khiến bộ phim cách đây 15 năm trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, phần lớn là những ý kiến chê bai, chế giễu.

Từ đó đến nay, phim Việt rõ ràng đã có những tiến bộ đáng kể về cách kể chuyện, hình ảnh và mức độ đầu tư. Song ở phương diện phim y khoa - thể loại đòi hỏi sự chặt chẽ về chuyên môn, quy trình và tính hiện thực, nhiều tác phẩm vẫn để lộ sự vụng về, thậm chí bị nhận xét là xa rời thực tế.

Từ bộ phim bị chế giễu khắp mạng xã hội

Anh em nhà bác sĩ bản Việt phát sóng cách đây 15 năm, là phim truyền hình lấy bối cảnh tại một bệnh viện lớn, nơi đội ngũ bác sĩ phải đối mặt với áp lực sinh tử mỗi ngày. Trung tâm câu chuyện là hai anh em bác sĩ có tính cách và quan điểm nghề nghiệp khác nhau, từ đó bộ phim khai thác các mâu thuẫn giữa y đức - tình thân - tham vọng nghề nghiệp.

Ở thời điểm lên sóng, Anh em nhà bác sĩ từng được chú ý bởi đây là một trong số ít phim truyền hình Việt khai thác đề tài y khoa, với bối cảnh bệnh viện và đời sống phía sau chiếc áo blouse trắng.

Anh em nhà bác sĩ viral trở lại, song phần lớn là bình luận chế giễu.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, bộ phim lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì hàng loạt tình tiết bị cho là phi logic, thiếu thực tế chuyên môn. Đáng chú ý nhất là phân cảnh bác sĩ Minh Hùng (Minh Luân) đang trong ca mổ nhưng bất ngờ bảo đồng nghiệp đi mua bánh mì, khiến không khí sinh tử của phòng phẫu thuật trở nên hài hước ngoài ý muốn.

Bên cạnh đó, phim còn bị chế giễu bởi cách đưa yếu tố tình cảm vào môi trường bệnh viện, với những màn bác sĩ tán tỉnh y tá, buông lời trêu ghẹo sến súa, lố lăng, thậm chí diễn ra ngay trong phòng phẫu thuật căng thẳng.

Không ít cảnh trong phòng mổ cũng tạo cảm giác phóng đại so với thực tế. Trong không gian vốn đòi hỏi sự tập trung cao độ và đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu, cách nhân vật trò chuyện, biểu cảm và tương tác lại mang màu sắc cường điệu, thậm chí gây cảm giác kệch cỡm.

Công bằng mà nói, cũng cần đặt Anh em nhà bác sĩ trong bối cảnh phim truyền hình Việt hơn một thập kỷ trước, khi dòng phim chuyên ngành chưa có nhiều điều kiện để đảm bảo độ chính xác cao về quy trình và chuyên môn. Đồng thời, tiêu chuẩn thưởng thức của khán giả hiện nay cũng đã thay đổi đáng kể so với thời điểm đó.

Song thực chất, thời gian qua, dù được đầu tư lớn về bối cảnh, diễn viên lẫn quy mô sản xuất, không ít tác phẩm Việt có yếu tố y khoa vẫn vấp phải tranh cãi vì những chi tiết thiếu thuyết phục, thậm chí xuất hiện ngay cả trong các dự án điện ảnh quy mô lớn.

Đơn cử là trường hợp gần đây của Thẩm mỹ viện âm phủ, khi xây dựng hình tượng nhân vật bác sĩ thẩm mỹ (Ngọc Trinh). Thay vì tạo điểm nhấn bằng những chi tiết gắn với đặc thù nghề nghiệp, diễn biến phim lại sa đà vào các cảnh giật gân, hù dọa, gần như không có chi tiết phẫu thuật hay thao tác y khoa đủ sức khiến khán giả tin nhân vật của Ngọc Trinh là một bác sĩ thẩm mỹ thực thụ.

Tương tự, chi tiết liên quan đến IVF/thụ tinh nhân tạo trong bộ phim trăm tỷ Báu vật trời cho cũng để lộ “sạn”. Trong đó, bác sĩ lại để lộ, thậm chí ngầm công khai danh tính người hiến tinh trùng. Đây là chi tiết bị cho là gượng ép, thiếu hợp lý về mặt nghề nghiệp.

Hay trước đó, trong Thương ngày nắng về, phân cảnh bà Nga nhập viện cấp cứu vì nghi xuất huyết não cũng từng gây tranh cãi do một số chi tiết bị cho là chưa sát thực tế. Khán giả chỉ ra việc xử trí cấp cứu diễn ra khá chậm so với tình huống nguy kịch, trong khi một số thao tác chuyên môn như theo dõi dấu hiệu sinh tồn hay can thiệp hô hấp cũng chưa chuẩn xác.

Ngọc Trinh hóa thân thành bác sĩ thẩm mỹ trong Thẩm mỹ viện âm phủ.

Vui buồn, kịch tính phim y khoa

Ở bệnh viện, chỉ trong tích tắc, mỗi quyết định đều có thể thay đổi mạng sống, và người cầm dao mổ không khác gì nắm trong tay quyền năng sinh - tử. Với việc kịch tính sống còn được đẩy lên mức độ cao nhất, đề tài y khoa vì thế trở thành một lĩnh vực giàu sức hấp dẫn trên màn ảnh.

Trong nhiều năm qua, Grey’s Anatomy được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của dòng phim này. Lấy sự kịch tính làm trung tâm, phim liên tục tạo ra biến cố, cao trào cảm xúc và đặt nhân vật vào những tình huống nghẹt thở. Ở đó, cấp cứu, phẫu thuật, tai nạn, mất mát, tình yêu, cạnh tranh nghề nghiệp, sai lầm chuyên môn và những lựa chọn đạo đức đan xen với nhau, tạo nên một thế giới bệnh viện vừa căng thẳng, vừa nhiều va đập.

Đáng chú ý, Grey’s Anatomy vẫn được xây dựng trên nền tảng chuyên môn khá vững vàng. Stanford Medicine từng đề cập rằng đội ngũ cố vấn của bộ phim đã giúp các tuyến truyện trở nên chính xác về mặt y học, ít nhất ở mức đủ hợp lý. Những góp ý này trải dài từ dấu hiệu bệnh, quy trình phẫu thuật, kết quả chụp chiếu cho đến lời thoại trong phòng mổ, phòng bệnh.

Ở châu Á, Hospital Playlist cũng từng tạo nên cơn sốt khi đem đến một lát cắt khác về đời sống người bác sĩ. Sau những cuộc chiến sinh tử, họ vẫn là những con người bình thường, hài hước, mệt mỏi và cũng đầy khiếm khuyết.

Sức hút của Hospital Playlist nằm ở sự tiết chế, khi kể một câu chuyện dịu dàng, chữa lành và phù hợp với tâm lý khán giả ở thời điểm ra mắt. Phim không cần liên tục tạo biến cố lớn để giữ chân người xem, mà gây xúc động từ những chi tiết nhỏ, mở ra những câu chuyện nhân văn giữa lằn ranh sống - chết.

Tương tự Grey’s Anatomy, Hospital Playlist đặt các tình huống chuyên môn dưới sự cố vấn của chuyên gia, bác sĩ, tạo nên một không gian bệnh viện khá chân thực: từ hội chẩn, thăm bệnh, trao đổi với người nhà, áp lực trong ca trực cho đến sự lúng túng khi phải lựa chọn giữa nguyên tắc chuyên môn và cảm xúc của bệnh nhân. Thậm chí, đội ngũ bác sĩ còn tham gia góp ý kịch bản và hỗ trợ một số cảnh trong phòng mổ.

Hospital Playlist từng gây sốt toàn châu Á.

Rõ ràng, sẽ có phần khập khiễng nếu so sánh các bộ phim Việt Nam với những tác phẩm truyền hình quốc tế, vốn có kinh phí cao và nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác các đề tài khó.

Bên cạnh đó, cả hai tác phẩm trên vẫn vướng không ít tranh luận vì có những chi tiết khác thực tế. Nếu Grey’s Anatomy thường bị nhận xét là đẩy y khoa thành drama, với các ca bệnh quá nặng, diễn biến quá nhanh, bác sĩ can thiệp vào quá nhiều việc, thì Hospital Playlist lại bị cho là chưa khắc họa đầy đủ những mặt khắc nghiệt của nghề y.

Song ít nhất, với tính thách thức và có phần dễ gây tranh luận, đề tài này vẫn cần những ê-kíp thực sự nghiêm túc, chỉn chu, thay vì chỉ mượn bối cảnh bệnh viện, áo blouse hay vài thuật ngữ y khoa để tạo sự tò mò.