Thầu xây dựng Coteccons lấn sân mảng truyền thông

Coteccons vừa nâng sở hữu tại AnPR lên 64%, đưa công ty truyền thông do một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sáng lập trở thành công ty con.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, nhà sáng lập AnPR, hiện là Phó tổng giám đốc Khối Vận hành của Coteccons. Ảnh: CTD.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2027 (giai đoạn 1/7-30/9/2026), CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cho biết đã chuyển đổi khoản cho vay cổ đông thành cổ phần tại CTCP Truyền thông AnPR vào ngày 25/9, tương ứng 45% vốn điều lệ.

Qua đó, Coteccons nâng tỷ lệ sở hữu tại AnPR từ 19% lên 64%, chính thức đưa doanh nghiệp truyền thông này trở thành công ty con.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng giá phí hợp nhất kinh doanh của thương vụ đạt hơn 33,4 tỷ đồng . Tại thời điểm mua, giá trị hợp lý tài sản thuần của AnPR được ghi nhận hơn 42 tỷ đồng , đồng thời phát sinh khoản lợi thế thương mại khoảng 6,53 tỷ đồng .

Sau khi trừ gần 19 tỷ đồng tiền và tương đương tiền tiếp nhận từ công ty con, dòng tiền thuần chi cho giao dịch mua doanh nghiệp được ghi nhận khoảng 14,53 tỷ đồng .

AnPR được thành lập vào tháng 4/2018, có trụ sở tại TP.HCM. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật tháng 8/2024, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng , hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, quan hệ truyền thông và sáng tạo nội dung.

Doanh nghiệp này từng cung cấp dịch vụ truyền thông cho nhiều thương hiệu như Schneider Electric Vietnam, Thế Giới Di Động, AIA, Huawei, An Gia, NAPAS... Trong đó, Coteccons cũng là một trong những khách hàng của AnPR từ năm 2021.

Đáng chú ý, AnPR được sáng lập bởi bà Nguyễn Trình Thùy Trang, hiện là Phó tổng giám đốc Khối Vận hành của Coteccons. Bà Trang gia nhập Coteccons từ năm 2021, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đối ngoại, Giám đốc Nội vụ trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ hiện tại vào tháng 10/2024.

Trước đó, vào tháng 8/2024, khi AnPR chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển từ bà Trang sang bà Mai Thị Thúy Hồng.

Việc tăng sở hữu tại AnPR đánh dấu bước thay đổi từ vai trò cổ đông thiểu số sang nắm quyền kiểm soát một doanh nghiệp hoạt động ngoài lĩnh vực xây dựng cốt lõi của Coteccons.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Coteccons tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Tính đến cuối tháng 9, doanh nghiệp có 22 công ty con và một chi nhánh, với các pháp nhân hoạt động tại nhiều thị trường nước ngoài.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I niên độ 2027, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.269 tỷ đồng , tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ở mức 10.707 tỷ đồng , qua đó lợi nhuận gộp đạt khoảng 562 tỷ đồng , tăng 63%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 4% lên 5%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 184 tỷ đồng , tăng 138% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng hơn 3 lần, lên gần 160 tỷ đồng , chủ yếu do chi phí lãi vay ở mức 158 tỷ đồng .

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Coteccons ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 305 tỷ đồng , tăng khoảng 4% so với cùng kỳ.

Trong năm tài chính 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng . Như vậy, sau quý đầu tiên, Coteccons đã hoàn thành gần 27% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm.