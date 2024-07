Thảo Nhi Lê chia tay doanh nhân Nguyễn Bảo Long

Chiều 3/7, Thảo Nhi Lê góp mặt tại sự kiện họp báo công bố chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò Đảo thiên đường. Người đẹp là một trong số các thành viên thuộc ban bình luận của chương trình.

Tại sự kiện, Thảo Nhi Lê nhận được một số câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm. Người đẹp cho biết cô đang độc thân. Chia sẻ của Thảo Nhi Lê là động thái xác nhận việc cô đã chia tay doanh nhân Long Nguyễn sau nhiều năm gắn bó.

Trước câu hỏi "Nếu xảy ra trường hợp đối mặt với người yêu cũ trong Đảo thiên đường, phản ứng của Thảo Nhi Lê?", á hậu trả lời: "Đó không phải là bạn trai của Nhi. Người đó chỉ là bạn bình thường thôi. Nhưng khi thấy bạn, mình rất ngạc nhiên và vui. Ngoài ra, trong chương trình cũng có nhiều người quen của mình, như hoa hậu, KOL...".

Thảo Nhi Lê xác nhận hẹn hò doanh nhân Bảo Long vào năm 2020. Người yêu của cô sinh năm 1985, là chủ một quán bar tại TP.HCM, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống.

"Sẽ chẳng có thời điểm nào gọi là thích hợp để công khai cả. Chỉ là Nhi đang cảm thấy hạnh phúc và muốn chia sẻ với mọi người. Ở bên anh Long, Nhi thấy mình lớn hơn và cũng học được rất nhiều điều từ anh", á hậu chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Thảo Nhi Lê thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu. Song đến năm 2023, các tài khoản mạng "soi" nhiều bằng chứng cho thấy bộ đôi đã đường ai nấy đi. Thời điểm đó, Tri Thức - Znews liên hệ Thảo Nhi Lê nhưng cô từ chối chia sẻ.

Tiếp đó, người đẹp vướng tin hẹn hò Wukong - DJ của Rap Việt mùa 3.

Lê Thảo Nhi (sinh năm 1994) từng sống ở Đức trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1. Vì bản quyền dự thi quốc tế được chuyển giao cho đơn vị khác, Thảo Nhi mất suất chinh chiến ở Miss Universe 2023.

