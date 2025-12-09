6 loại thảo dược, gia vị phổ biến tốt cho não bộ

Chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng, hãy kết hợp những loại gia vị, thảo dược này vào chế độ ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe não bộ.

Nghệ và gừng là hai loại gia vị phổ biến có nhiều lợi ích của sức khỏe não bộ. Ảnh: Shutterstock.

Não bộ là hệ thống xử lý trung tâm của con người. Não bộ khỏe mạnh có nghĩa là bộ não đó có khả năng tập trung, suy nghĩ hợp lý, ghi nhớ các sự kiện, kế hoạch, học tập... bình thường.

Sức khỏe não bộ con người có xu hướng xấu đi theo tuổi tác, đặc biệt là do chăm sóc không đúng cách. Vì vậy, lối sống lành mạnh, năng động là rất cần thiết để não bộ khỏe mạnh. Ngoài ra, chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.

Dưới đây là một số loại thảo dược và gia vị rất có lợi cho não bộ mà ai cũng nên biết.

Nghệ giảm nguy cơ mắc Alzheimer

Theo Emedihealth, nghệ là loại gia vị màu vàng nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa nhờ hợp chất curcumin. Nghiên cứu cho thấy chất curcumin trong nghệ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Curcumin trong nghệ cũng được chứng minh giúp tăng cường hàm lượng axit docosahexaenoic (DHA) trong não. DHA là dạng axit béo omega-3 cần thiết cho việc bảo vệ não bộ.

Tỏi hỗ trợ máu lưu thông lên não

Tỏi là loại thảo mộc dễ dàng tìm thấy được trong nhà bếp của chúng ta. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi có thể loại bỏ các chất béo tích tụ trong động mạch, giúp máu lưu thông lên não tốt hơn. Bên cạnh đó, tỏi cũng có thể ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông trong não.

Xô thơm cải thiện chức năng nhận thức

Theo Very Well Mind, cây xô thơm là loại thảo dược được sử dụng trong nhiều món ăn. Nghiên cứu từ Đơn vị Bệnh lý thần kinh hóa học của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa tại Bệnh viện Đa khoa Newcastle đã chỉ ra tinh dầu xô thơm có thể ức chế sự phân hủy acetylcholine - chất truyền tin hóa học trong não. Điều này giúp cải thiện chức năng nhận thức, cả ở người khỏe mạnh và người mắc chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức.

Xô thơm có thể có thể ức chế sự phân hủy acetylcholine - chất truyền tin hóa học trong não. Ảnh: Organic Facts.

Húng quế bảo vệ não bộ

Húng quế là loại thảo dược giúp các tế bào não khỏe mạnh hơn, giúp kiểm soát huyết áp, giảm căng thẳng và lo lắng, do đó tinh thần sẽ thoải mái hơn.

Trong một nghiên cứu nhỏ công bố trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người lớn sử dụng húng quế trong 15 ngày liên tiếp có chức năng nhận thức được cải thiện so với những người tham gia dùng giả dược.

Hạt tiêu đen cải thiện trí nhớ

Là một trong những loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất, tiêu đen rất tốt cho sức khỏe não bộ. Tiêu đen chứa hợp chất dược liệu gọi là piperine, có chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào não khỏi tác hại của các gốc tự do. Việc tiêu thụ piperine có thể giúp cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức.

Gừng chống viêm, ngăn ngừa mất trí nhớ

Gừng được biết đến với vai trò cải thiện tiêu hóa, nhưng nó cũng có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống khối u và chống loét. Ngoài ra, gừng có thể tăng cường chức năng não bộ, cải thiện cả khả năng tập trung và nhận thức. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận khả năng giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh lý thần kinh như bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.