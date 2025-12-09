Cơ thể có hai dấu hiệu lạ sau khi uống cà phê, bác sĩ lý giải

Không ít người tăng huyết áp vẫn duy trì thói quen uống cà phê mỗi ngày mà không biết caffeine có thể làm tim đập nhanh, mạch co lại và huyết áp tăng vọt. Vậy người huyết áp cao có uống được cà phê không?

Cà phê là đồ uống yêu thích của nhiều người trên toàn thế giới. Ảnh: Shutterstock.

ThS.BS Nguyễn Thu Huyền, Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết cà phê là một trong những đồ uống yêu thích của nhiều người nhưng nó có thể khiến nhịp tim và huyết áp của bạn tăng một khoảng nhất định, bởi trong cà phê có chứa caffein. Đây là một loại chất kích thích tinh thần bạn trở nên tỉnh táo và sảng khoái hơn. Tuy nhiên, khi bạn nạp quá nhiều caffein có thể khiến tuyến thượng thận sản xuất ra một hoạt chất tác động lên hệ thần kinh giao cảm từ đó làm tim đập nhanh và huyết áp tăng nhưng chỉ ở mức ngắn.

Cụ thể, với những người thường xuyên uống cà phê, huyết áp của bạn có thể tăng 5mmHg sau khi uống. Còn với những người không thường xuyên uống cà phê, huyết áp của bạn có thể tăng 10mmHg.

Cà phê có thể làm nhịp tim và huyết áp của bạn tăng lên ở mức ngắn.

Huyết áp cao có nên uống cà phê hay không?

Là thức uống yêu thích của nhiều người tuy nhiên lại có thể khiến nhịp tim và huyết áp tăng. Vậy người huyết áp cao có uống cà phê được không? Theo TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8) những người có bệnh lý về tim mạch bao gồm huyết áp cao, tăng huyết áp, việc uống cà phê cần được hạn chế. Hiện chưa có khuyến cáo nào về việc người huyết áp cao không nên uống cà phê. Tuy nhiên, nếu khi bạn uống cà phê và có các biểu hiện như: bồn chồn, tim đập nhanh, đau dạ dày, khó ngủ… thì nên dừng lại.

Trong mỗi loại cà phê, liều lượng caffein sẽ khác nhau. Ví dụ một ly cà phê phin khoảng 150ml có thể chứa 90-120mg caffein. Nhưng với 1 cốc espresso thì chỉ có khoảng 60-80mg caffein. Khuyến cáo dành cho người trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh là mỗi ngày nên tiêu thụ 200-300mg caffein tương đương với 1-2 cốc cà phê. Nếu bạn uống quá nhiều caffein, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ngờ.

Cà phê mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách.

Bên cạnh đó, có 2 thời điểm không nên uống cà phê để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bao gồm:

Khi vừa thức dậy và lúc bụng rỗng. Trong khoảng thời gian từ 6-8 giờ, cortisol trong cơ thể tăng cao và nếu bạn nạp cà phê vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng lệ thuộc caffein.

Trong khoảng thời gian từ 3-4h chiều cũng là khung giờ không nên uống cà phê. Caffein có thể tồn tại trong cơ thể bạn từ 4-6 tiếng, việc uống cà phê vào khung giờ chiều có thể khiến giấc ngủ buổi đêm bị gián đoạn.

Ngoài ra còn 1 số lưu ý khi uống cà phê bạn nên nhớ:

Không uống khi đói vì có thể ảnh hưởng đến dạ dày hoặc gây đau bụng.

Sau khi uống cà phê, nên bổ sung nước lọc để hạn chế tình trạng mất nước do caffein có tác dụng lợi tiểu.

Hạn chế cho thêm sữa đặc hoặc đường để tránh tăng cân, tiểu đường.