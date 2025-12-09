Hàng trăm mỹ phẩm bị thu hồi số công bố chỉ trong một ngày

Ngày 9/12, nhiều doanh nghiệp mỹ phẩm cùng lúc bị thu hồi số công bố, đình chỉ lưu hành sản phẩm do sai phạm hoặc tự đề nghị ngừng kinh doanh.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) liên tiếp ban hành nhiều quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm đối với hàng loạt doanh nghiệp. Ảnh: Freepik.

Ngày 9/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) liên tiếp ban hành nhiều quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm đối với hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định hoặc đề nghị tự ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp đồng loạt xin rút số công bố mỹ phẩm

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Alice Cao, địa chỉ tại TP.HCM. Các sản phẩm bị thu hồi gồm sữa chống nắng và gel chống nắng nổi tiếng là Anessa, cùng Brightening UV.

Công ty giải trình lý do tự đề nghị thu hồi để tái cơ cấu danh mục sản phẩm nhập khẩu.

Các sản phẩm bị thu hồi phiếu công bố của Công ty TNHH Alice Cao.

Cùng ngày, 6 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang, cũng tại TP.HCM, bị thu hồi theo đề nghị của doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh những sản phẩm này.

Tất cả sản phẩm đều thuộc thương hiệu Papulex và do nhà sản xuất COSMEVA (địa chỉ: 1 Rue des Sources, CS 10324, 77176 Savigny Le Temple, Pháp) sản xuất.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi thêm 278 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đã cấp cho Công ty TNHH C-Store Việt Nam, có trụ sở tại TP.HCM. Lý do thu hồi xuất phát từ đề nghị của công ty khi đơn vị không tiếp tục kinh doanh nhóm sản phẩm này.

Tất cả quyết định nói trên có hiệu lực ngay từ ngày ký, đồng thời yêu cầu Sở Y tế các địa phương triển khai giám sát và đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình thu hồi.

Liên tiếp phát hiện mỹ phẩm sai phạm

Cũng trong ngày 9/12, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem dưỡng da Vitamin E Carebeau - Trắng (Carebeau Cream Vitamin E-White) loại 250 g, số lô 561, sản xuất tháng 8/2024 và hạn dùng đến tháng 8/2027.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thương Tín ở Hà Nội, trong khi sản phẩm được sản xuất bởi SB Interlab Co., Ltd của Thái Lan.

Kết quả kiểm tra cho thấy công thức sản phẩm không đúng như hồ sơ công bố, buộc cơ quan quản lý áp dụng biện pháp thu hồi. Cục yêu cầu các Sở Y tế thông báo cho cơ sở kinh doanh và người sử dụng dừng ngay việc lưu hành, đồng thời hoàn trả sản phẩm về cơ sở cung ứng và tổ chức tiêu hủy.

Công ty Thương Tín phải gửi thông báo thu hồi đến tất cả nơi phân phối, tiếp nhận hàng hoàn trả và tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm vi phạm. Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát quá trình thu hồi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp.

Sản phẩm ASAP Radiance Serum. Ảnh: 5skinlab.

Cục cũng tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của Công ty Thương Tín trong 6 tháng. Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo, Cục sẽ xem xét tiếp nhận hồ sơ trở lại.

Trong một quyết định khác, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và thu hồi 4 sản phẩm của Công ty TNHH Thẩm mỹ Zacy tại Hà Nội, sau khi Đoàn kiểm tra làm việc với doanh nghiệp vào ngày 13/11/2025. Ba sản phẩm ASAP Radiance Serum, Mandelic Acid 3-In-1 Wash và 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner bị thu hồi do công thức không đúng hồ sơ đã công bố.

Một sản phẩm khác là Bellmona Tea Tree Modeling Mask bị thu hồi vì nhãn gốc không thể hiện đúng tên sản phẩm đã đăng ký; nhãn thực tế ghi "Tea Tree Herb Modeling Mask", khác với tên công bố. Cục yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo ngừng lưu hành, thu hồi sản phẩm và giám sát việc thực hiện.

Đồng thời, doanh nghiệp bị tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong 6 tháng vì kinh doanh sản phẩm sai công thức.

Song song với các quyết định trên, Cục cũng yêu cầu thu hồi 3 sản phẩm của Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac tại Hà Nội, gồm dầu gội đầu suôn mượt, dầu xả suôn mượt và gel tắm dưỡng da.

Ba sản phẩm này bị xác định vi phạm vì doanh nghiệp không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), một tài liệu bắt buộc trong quản lý mỹ phẩm. Công ty Vimac phải thông báo thu hồi đến tất cả nơi phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ số hàng không đáp ứng quy định.

Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát việc thu hồi, thu lại các số tiếp nhận công bố đã cấp và tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố mới của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/1.