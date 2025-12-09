7 loại đồ uống màu đỏ giúp giảm cholesterol, tốt cho tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại đồ uống màu đỏ tự nhiên chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa và flavonoid có thể hỗ trợ giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), bảo vệ tim mạch.

Nước ép củ dền có thể hỗ trợ duy trì mức cholesterol lành mạnh.

Theo thông tin đăng trên trang Toi, cholesterol LDL tăng cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Ngoài thuốc điều trị, chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò thiết yếu trong việc cải thiện hồ sơ lipid máu.

Đồ uống màu đỏ, "trợ thủ" hỗ trợ giảm LDL và bảo vệ tim mạch

Các loại đồ uống có màu đỏ tự nhiên đang thu hút sự quan tâm nhờ chứa dồi dào flavonoid, polyphenol, anthocyanin và nhiều hoạt chất chống oxy hóa mạnh.

Những hợp chất này giúp giảm stress oxy hóa, yếu tố thúc đẩy chuyển đổi LDL thành LDL bị oxy hóa, dạng LDL nguy hiểm nhất vì dễ lắng đọng lên thành mạch. Nhiều loại nước ép, trà thảo mộc màu đỏ cũng hỗ trợ tăng HDL (cholesterol tốt), cải thiện tuần hoàn máu và giảm viêm mạch.

Một số đồ uống màu đỏ hỗ trợ kiểm soát cholesterol LDL

Nước ép củ dền giàu nitrat, betalain và chất chống oxy hóa

Củ dền nổi bật với màu đỏ tím đậm cùng hàm lượng nitrat tự nhiên cao, giúp cải thiện lưu lượng máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Betalain – sắc tố đặc trưng trong củ dền – là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng làm giảm stress oxy hóa, từ đó hạn chế quá trình oxy hóa LDL.

Ngoài tác dụng đã được biết đến rộng rãi trong kiểm soát huyết áp, nhiều nghiên cứu cho thấy nước ép củ dền sử dụng đều đặn có thể hỗ trợ duy trì mức cholesterol lành mạnh.

Nước ép lựu giàu polyphenol giúp giảm mảng bám và cải thiện tuần hoàn

Lựu là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa bậc nhất, đặc biệt là polyphenol và anthocyanin. Nước ép lựu được chứng minh giúp giảm viêm, giảm hình thành mảng bám động mạch và tăng lưu thông máu.

Việc uống nước ép lựu tươi thường xuyên có thể góp phần giảm cholesterol LDL và bảo vệ lớp nội mạc mạch máu. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao vượt trội so với nhiều loại trái cây khác, nước ép lựu được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu trong chế độ ăn hỗ trợ giảm cholesterol.

Nước ép nho đỏ giàu resveratrol và flavonoid tăng HDL, giảm oxy hóa LDL

Nho đỏ chứa hai nhóm hoạt chất quan trọng cho tim mạch là resveratrol và flavonoid. Những hợp chất này giúp giảm quá trình oxy hóa LDL – bước đầu tiên trong hình thành mảng xơ vữa – đồng thời góp phần tăng HDL, loại cholesterol có lợi giúp vận chuyển mỡ dư thừa ra khỏi mạch máu.

Không giống rượu vang đỏ, nước ép nho đỏ hoàn toàn không chứa cồn, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, kể cả trẻ em hoặc người không sử dụng rượu. Đây là lựa chọn thơm ngon, dễ uống và giàu giá trị chống oxy hóa.

Trà hoa dâm bụt giúp hạ LDL, triglycerid và hỗ trợ huyết áp

Trà dâm bụt (hibiscus tea) có màu đỏ thẫm đẹp mắt cùng vị chua nhẹ đặc trưng. Đây là loại trà thảo mộc giàu anthocyanin và các hợp chất chống oxy hóa khác, giúp

Giảm cholesterol toàn phần và LDL

Giảm triglycerid Tăng HDL

Hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh

Một số nghiên cứu cho thấy uống trà dâm bụt đều đặn có thể mang lại lợi ích tương tự như các biện pháp hỗ trợ kiểm soát lipid máu tự nhiên khác. Đây là thức uống dễ kết hợp trong thói quen hàng ngày.

Nước ép nam việt quất giàu flavonoid bảo vệ động mạch

Nam việt quất (cranberry) tuy kích thước nhỏ nhưng chứa hàm lượng flavonoid cao đáng kể. Nước ép nam việt quất không đường giúp: Tăng cholesterol HDL, giảm cholesterol LDL, giảm stress oxy hóa, bảo vệ thành mạch khỏi tổn thương.

Bổ sung nước ép nam việt quất trong khẩu phần hàng ngày không chỉ tốt cho tim mạch mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt ở phụ nữ nhờ hỗ trợ hệ tiết niệu.

Nước ép cà chua giàu lycopene giảm LDL và giảm viêm động mạch

Cà chua giàu lycopene – hoạt chất chống oxy hóa nổi tiếng có khả năng giảm cholesterol LDL, giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ thành mạch. Lycopene phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn khi cà chua được xay hoặc chế biến dưới dạng nước ép.

Nước ép cà chua giàu lycopene giảm giảm cholesterol LDL.

Uống nước ép cà chua tươi mỗi ngày giúp cung cấp vitamin C, kali và nhiều vi chất quan trọng cho tim mạch, đồng thời hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu.

Nước ép ớt chuông đỏ giàu vitamin A, C và chất chống oxy hóa

Ớt chuông đỏ chứa các vitamin A, C cùng nhiều chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ giảm LDL, tăng HDL và tăng cường miễn dịch. Nước ép ớt chuông đỏ tươi khi xay nhuyễn mang lại màu sắc đẹp mắt và là nguồn vi chất hỗ trợ tim mạch hiệu quả.

Đây là lựa chọn mới, phù hợp cho người muốn đa dạng hóa nguồn nước ép tự nhiên nhưng vẫn ưu tiên lợi ích đối với sức khỏe tim.

Việc bổ sung những loại đồ uống màu đỏ có thể mang lại lợi ích thiết thực trong hỗ trợ giảm cholesterol LDL và tăng cường sức khỏe tim mạch. Những thức uống này giàu chất chống oxy hóa, giúp cải thiện lưu thông máu, giảm viêm và bảo vệ thành mạch.

Tuy nhiên cần kết hợp với chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn và thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ mang lại hiệu quả toàn diện và bền vững trong việc duy trì mức cholesterol khỏe mạnh, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.