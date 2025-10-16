Thành viên T-ara kết hôn

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ham Eun Jung, thành viên nhóm nhạc T-ara, kết hôn với đạo diễn Kim Byung Woo vào cuối tháng 11. Đám cưới sẽ được diễn ra riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.

Ngày 16/10, Star News đưa tin, Ham Eun Jung, thành viên nhóm nhạc T-ara, sẽ kết hôn với đạo diễn Kim Byung Woo vào ngày 30/11 tới tại một khách sạn ở Seoul.

Công ty quản lý Mask Studio của Ham Eun Jung xác nhận thông tin: "Nữ diễn viên Ham Eun Jung sẽ cùng người bạn đời bước vào hành trình mới của cuộc đời vào cuối tháng 11. Buổi lễ sẽ được tổ chức riêng tư, trong không khí ấm cúng giữa hai bên gia đình và những người thân thiết. Mong mọi người tiếp tục dành sự yêu mến và ủng hộ cho Ham Eun Jung khi cô ấy bắt đầu một chặng đường mới, và sẽ trở lại với hình ảnh trưởng thành, cũng như nhiều tác phẩm chất lượng hơn nữa”.

Được biết, Ham Eun Jung và Kim Byung Woo quen biết nhau qua một buổi gặp gỡ trong giới điện ảnh và đã duy trì mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai được cho là đã phát triển tình cảm dựa trên sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau trong công việc.

T-ara anh 1

Ham Eun Jung và chồng - đạo diễn Kim Byung Woo. Ảnh: Star News.

Ham Eun Jung sinh năm 1988, ra mắt làng giải trí với vai trò diễn viên nhí năm 1995, trước khi debut cùng nhóm nhạc T-ara vào năm 2009. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng K-pop thế hệ đầu 2010 với loạt ca khúc nổi tiếng như Bo Peep Bo Peep, Roly-Poly, Lovey-Dovey

Sau khi T-ara tạm dừng hoạt động, Ham Eun Jung chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Dream High, Endless Love, All Kinds of Daughters-in-Law, Queen of the House… Gần đây, cô đảm nhận vai chính trong phim Người đàn ông đầu tiên, dự kiến phát sóng cuối năm nay.

Chồng cô - Kim Byung Woo, sinh năm 1980, là đạo diễn được đánh giá cao trong điện ảnh Hàn Quốc. Anh từng giành Giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Rồng Xanh và Giải Đạo diễn xuất sắc tại Baeksang Arts Awards với bộ phim The Terror Live (2013). Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý qua các tác phẩm PMC: The Bunker (2018) và Perspective of the Omniscient Reader.

Hiện tại, Kim Byung Woo đang chuẩn bị ra mắt bộ phim khoa học viễn tưởng The great flood (Đại hồng thủy), dự kiến phát hành trên Netflix vào ngày 19/12 tới.

