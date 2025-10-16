Dàn người đẹp mặc hở bạo ở show diễn nội y

Lần đầu góp mặt tại sàn diễn thời trang Victoria's Secret, 4 cô gái trong nhóm nhạc TWICE mặc trang phục gợi cảm nhưng lại bị chê bai giọng hát.

Theo Billboard, 4 thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop TWICE - Nayeon, Jihyo, Tzuyu và Momo - đã sải bước trên sàn diễn thời trang Victoria's Secret vào 15/10 (giờ địa phương).

Bộ tứ mở màn với This Is For, ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ tư ra mắt hồi tháng 7. Lời ca khúc phù hợp với buổi trình diễn thời trang tôn vinh phụ nữ, với những câu hát như: "Đây là dành cho tất cả những cô nàng chưa đủ nổi bật" hay "Tôi muốn đến nơi có những cô gái tuyệt vời nhất". Tiếp theo là đĩa đơn Strategy phát hành tháng 12/2024, trích từ EP cùng tên.

TWICE lần đầu trình diễn trong show nội y. Ảnh: Newsis.

Trong cả hai bài hát, các cô gái TWICE đều diện những bộ cánh gợi cảm của Victoria's Secret, bao gồm bốt cao đến đầu gối với chất liệu lông xù, áo ôm sát, crop top cắt xẻ táo bạo hay trang phục xuyên thấu. Các cô gái đều để lộ nội y trong lần ra mắt Victoria's Secret.

Trên thảm hồng trước khi sự kiện chính thức diễn ra, trưởng nhóm Jihyo chia sẻ: "Chúng tôi đã quen với việc biểu diễn cùng đội hình 9 thành viên, nhưng lần này chúng tôi chỉ có thể biểu diễn với 4 người, vì vậy tôi hy vọng các bạn yêu thích màn trình diễn mới này". Cũng biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show còn có KAROL G, Madison Beer và Missy Elliott.

Được khen ngợi ngoại hình nhưng TWICE gây tranh cãi về giọng hát. Ảnh: Billboard, Twicetagram.

Ngoại hình của TWICE nhận nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, nhóm lại gây tranh cãi về âm nhạc. Tiết mục của 4 cô gái được nhận xét mờ nhạt, thiếu hấp dẫn và chưa đủ khuấy động sàn diễn. Đặc biệt, em út Tzuyu bị chê bai nhiều nhất vì giọng hát yếu ớt, liên tục hụt hơi, chênh phô.

Sau khi vướng tranh cãi, Jihyo lên tiếng bênh vực đồng đội. Nữ thần tượng cho biết Tzuyu đột nhiên bị cảm cúm nặng khiến phần trình diễn chưa được như mong muốn.

Trong khi đó, Tzuyu cũng lên tiếng xin lỗi. Cô cho biết trước khi tới New York đã luyện giọng rất kỹ càng cùng giáo viên thanh nhạc. Ngay cả khi tổng duyệt, giọng hát của Tzuyu vẫn ổn định. Tuy nhiên, đến khi lên sân khấu, cổ họng của nữ thần tượng tệ đi, có đờm và mất giọng. Đã uống trà mật ong nhưng họng của cô vẫn bị đau.