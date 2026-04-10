Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, hồ sơ vi phạm chuyển Cục Thuế

  • Thứ sáu, 10/4/2026 10:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huy Thanh Jewelry bị Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt do vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.

Một điểm kinh doanh của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành. Ảnh: Huy Thanh Jewelry.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực I vừa có thông báo kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Theo kết luận thanh tra, chưa phát hiện Huy Thanh Jewelry có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Huy Thanh Jewelry khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Hiện đơn vị thanh tra đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Đồng thời yêu cầu Huy Thanh Jewelry thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ gần 457 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung và 12 điểm kinh doanh tại miền Nam.

Lý do hàng loạt doanh nghiệp tại Đồng Nai bị xử phạt

Từ cuối năm 2025 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã thắt chặt trong công tác vốn đầu tư, qua đó đã phát hiện và xử phạt hàng loạt vi phạm trong đăng ký đầu tư, nhiều doanh nghiệp còn bị phát hiện kê khai "khống" vốn điều lệ với giá trị lớn.

14:27 31/3/2026

Loạt doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm liên quan trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhiều doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin, trong đó có nhiều báo cáo quan trọng liên quan trái phiếu.

20:42 28/3/2026

9 doanh nghiệp vàng ở Đồng Tháp bị phạt

9 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức tại Đồng Tháp bị xử phạt gần 580 triệu đồng sau khi bị phát hiện buôn bán hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace.

18:23 24/3/2026

Hồng Nhung

Huy Thanh Jewelry Hà Nội Cục Thuế Thanh tra NHNN

    Ca si Khanh Phuong bi phat vi ban 'chui' co phieu hinh anh

    Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu

    20:43 29/1/2026 20:43 29/1/2026

    0

    Ca sĩ Khánh Phương bị xử phạt 100 triệu vì bán "chui" hơn 900.000 cổ phiếu SJC. Vụ việc kéo theo loạt vi phạm liên quan đến giao dịch và chào mua công khai tại CTCP Sông Đà 1.01.

