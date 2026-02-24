Nha khoa Westway, Phòng chẩn trị YHCT Sài Gòn ở TP.HCM bị phạt nặng

Hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân tại TP.HCM bị xử phạt vì hoạt động không phép, hành nghề khi chưa có chứng chỉ, quảng cáo sai quy định.

Công ty Cổ phần Westway Dental bị đình chỉ hoạt động 18 tháng. Ảnh: W.D.

Ngày 24/2, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng, kèm theo các biện pháp đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép và chứng chỉ hành nghề.

Trong nhóm vi phạm nghiêm trọng, chi nhánh 2 của Công ty Cổ phần Westway Dental (122F Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép.

Công ty TNHH Harvard Medical Care (12-14 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa) bị phạt 95 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 21 tháng. Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dr Bean (168 Hoa Lan, phường Cầu Kiệu) bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thương (căn hộ số 12B, lầu 9, 223 Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận) bị xử phạt 125 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép, hành nghề khi chưa được cấp chứng chỉ và quảng cáo khi chưa đủ điều kiện. Ngoài tiền phạt, cơ sở bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, buộc nộp lại 10 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp và tháo gỡ toàn bộ quảng cáo vi phạm.

Một số cá nhân hành nghề không có chứng chỉ cũng bị xử phạt, gồm ông Lê Quốc Trị (77C Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) và bà Lê Thị Diệu (12-14 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa), mỗi trường hợp 35 triệu đồng. Ông Nguyễn Bạch Vân Thùy (360 An Dương Vương, phường Chợ Quán) bị phạt 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng do lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, Công ty TNHH Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền Sài Gòn (15 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông) bị phạt 112 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn và quảng cáo sai quy định. Đồng thời bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 1 tháng.

Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Helio (305 đường 3/2, phường Vườn Lài) bị phạt 22 triệu đồng và buộc tháo gỡ quảng cáo sử dụng từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất” khi không có tài liệu chứng minh.

Các đơn vị khác như Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức TP.HCM (344A-346 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài), Hộ kinh doanh Phòng Chẩn trị YHCT Nhân Đường Xưa Nay (4 Phạm Văn, phường Phú Thọ Hòa), Công ty TNHH Phòng khám Sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt Basila (151 Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán)… cũng bị xử phạt từ 4 đến 14 triệu đồng do vi phạm quy định về niêm yết giá, điều kiện hành nghề và hồ sơ chuyên môn.

Theo ngành y tế, việc công khai quyết định xử phạt nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế trên địa bàn.