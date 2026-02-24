Ăn chơi cả Tết, đây là cách 'giải cứu' cơ thể và vóc dáng

Trong dịp Tết Nguyên đán, khi mọi gia đình quây quần bên nhau vui vẻ bên mâm cỗ, đừng quên ăn uống cân bằng, uống rượu điều độ và chú ý bảo quản thức ăn đúng cách để bảo vệ sức khỏe.

Trong dịp Tết Nguyên đán, sum họp gia đình là điều không thể thiếu, và những món ăn ngon là một phần khó tách rời của ngày lễ. Tuy nhiên, trong không khí lễ hội, chế độ ăn uống không cân bằng thường có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa và thậm chí dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Để bảo vệ sức khỏe trong dịp lễ và thưởng thức các món ăn ngon khoa học, chia sẻ với The Paper, bác sĩ Dương Phụ, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng Lâm sàng tại Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), gợi ý cách ăn uống lành mạnh trong dịp lễ.

Giảm thịt đỏ, ăn thêm rau củ quả

Trong dịp Tết Nguyên đán, với vô số lựa chọn thực phẩm, việc lựa chọn thịt càng trở nên quan trọng. Bác sĩ Dương Phụ gợi ý nên ưu tiên các nguồn protein chất lượng cao như cá và tôm. Những thực phẩm này ít chất béo và dễ tiêu hóa, giúp giảm gánh nặng tiêu hóa và trao đổi chất cho cơ thể đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Đồng thời, nên giảm lượng thịt đỏ như thịt lợn và thịt bò hợp lý để tránh làm tăng áp lực trao đổi chất do tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, cân bằng dinh dưỡng với sự thoải mái cho hệ tiêu hóa.

Việc ăn rau nên tuân theo nguyên tắc "đa dạng màu sắc". Các loại rau có màu sắc khác nhau rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, không chỉ giúp giảm độ béo và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả mà còn thúc đẩy nhu động ruột và tăng cảm giác no, giúp kiểm soát lượng thịt ăn vào.

Uống rượu điều độ

Mặc dù bữa tiệc thường vui hơn nếu có chút rượu bia, uống quá nhiều có thể dẫn đến ngộ độc rượu cấp tính và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Trường hợp nhẹ gây nói năng không mạch lạc, đi đứng không vững, nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê hoặc nguy hiểm tính mạng.

Do đó, nên uống rượu điều độ và tránh "kích" người khác uống rượu hoặc uống rượu quá chén. Về nồng độ cồn, lượng tiêu thụ hàng ngày không nên vượt quá 20 ml. Ví dụ, rượu mạnh 40 độ nên giới hạn ở mức 50 ml, và bia 5 độ không nên vượt quá 400 ml. Đặc biệt, không lái xe sau khi uống rượu bia.

Nên uống rượu điều độ, và tránh "kích" người khác uống rượu hoặc không uống rượu quá chén vào những ngày nghỉ lễ Tết để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Tạo bởi AI.

Ăn uống đúng giờ

Việc ăn uống đúng giờ cũng quan trọng không kém. Bác sĩ Dương Phụ khuyên mọi người nên cố gắng duy trì giờ ăn tương đối cố định trong những ngày lễ, chỉ ăn đến khi no khoảng 70-80% mỗi bữa. Điều này đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể mà không gây quá nhiều gánh nặng cho hệ tiêu hóa, duy trì nhịp điệu tiêu hóa bình thường và tránh thói quen ăn uống thất thường làm rối loạn chức năng đường tiêu hóa.

Uống nước thường xuyên

Những ngày lễ có thể là thời điểm hoàn hảo để uống rượu, mở tiệc với gia đình và bạn bè, thưởng thức đồ uống nhiều đường hoặc thức ăn giàu muối. Tuy nhiên, những thứ này thường thiếu giá trị dinh dưỡng với lượng calo rỗng hoặc gây béo. Tất nhiên, một hoặc hai ly sẽ không ảnh hưởng, nhưng uống đủ nước vẫn là điều cần thiết trong những ngày nghỉ.

Bạn càng uống nhiều nước, cơ thể càng làm việc hiệu quả hơn từ việc suy nghĩ, hoạt động đến đốt cháy mỡ trong cơ thể.

Uống nước thường xuyên là thói quen cần duy trì trong những ngày lễ Tết để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Credihealth.

Bảo quản thức ăn thừa đúng cách

Trong dịp Tết Nguyên đán, các gia đình chuẩn bị rất nhiều món ăn, dẫn đến tình trạng thức ăn thừa. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả loại thực phẩm đều có thể bảo quản qua đêm.

Rau lá xanh có hàm lượng nitrit tăng đáng kể sau khi bảo quản lạnh, điều này có hại cho sức khỏe nếu ăn lâu; nên nấu và ăn ngay. Các món nguội, do không thể tiệt trùng bằng nhiệt, dễ bị vi khuẩn phát triển, gây khó chịu đường tiêu hóa, và cũng không nên ăn qua đêm.

Bác sĩ Dương Phụ nói thêm thức ăn thừa nên được đóng kín trong vòng 2 tiếng sau khi nấu để tránh thiếu oxy, sau đó bảo quản lạnh ở nhiệt độ 0-4°C. Thời gian bảo quản không nên quá 24 tiếng để tránh vi khuẩn phát triển.

Trước khi ăn lại, phải hâm nóng kỹ ở nhiệt độ trên 38°C và hâm nóng liên tục trong ít nhất 3 phút để đảm bảo tiệt trùng hoàn toàn và loại bỏ nguy cơ mất an toàn thực phẩm. "Nguyên liệu tươi ngon, tự nhiên luôn là lựa chọn tốt nhất cho các bữa ăn trong dịp lễ; hãy cố gắng tránh hoặc hạn chế việc ăn thức ăn thừa", chuyên gia này khuyến cáo.