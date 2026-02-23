Nam đô vật người Nga nói về chấn thương khi so tài võ sĩ MMA Việt Nam

Chung kết hội vật Mai Động khép lại đáng tiếc khi Rafael Raimond tái phát chấn thương vai và phải dừng bước giữa trận đấu.

Khoảnh khắc Rafael Raimond đau đớn vì chấn thương.

Sới vật đầu xuân làng Mai Động (Hà Nội) ngày 22/2 nóng lên với trận chung kết giữa võ sĩ MMA Việt Nam Bạch Văn Nghĩa và đô vật người Nga Rafael Raimond. Cuộc so tài được chờ đợi khép lại theo kịch bản không ai mong muốn, khi đại diện đến từ Dagestan buộc phải dừng bước vì chấn thương trật khớp vai ngay trong thời khắc quyết định.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Rafael Raimond cho biết hiện tại, khớp vai của anh vẫn còn đau và đang trong giai đoạn theo dõi sát. Trong 2-3 ngày đầu, ưu tiên lớn nhất là chườm đá để kiểm soát viêm và giảm sưng.

Ở thời điểm này, việc chụp MRI hay thực hiện bất kỳ thủ thuật nào cũng chưa cần tiến hành ngay, bởi khi phản ứng viêm chưa ổn định, hình ảnh chẩn đoán có thể không phản ánh đúng mức độ tổn thương.

Theo kế hoạch, trong hai ngày tới, Rafael Raimond sẽ trở về TP.HCM để kiểm tra và thăm khám toàn diện. Khi tình trạng viêm thuyên giảm, việc chụp MRI mới được thực hiện để đánh giá chính xác, từ đó bác sĩ mới đưa ra phác đồ điều trị và phục hồi phù hợp. “Nếu xuất hiện biến chứng hoặc phát hiện tổn thương nghiêm trọng hơn, tôi có thể phải đối diện với một ca phẫu thuật”, Rafael Raimond cho biết.

Rafael Raimond cho biết chấn thương vai vừa gặp không phải lần đầu xuất hiện trong sự nghiệp thi đấu của anh. Cách đây khoảng 4 năm, ở trận chung kết Giải vô địch quốc gia Nga, đô vật này từng bị trật khớp vai ngay thời điểm quyết định.

Sau cú sốc đó là quãng thời gian phục hồi kéo dài và nghiêm túc. Anh tuân thủ đầy đủ phác đồ phục hồi chức năng, tập trung gia cố nhóm cơ quanh khớp vai và chỉ trở lại thảm đấu khi mọi chỉ số đã ổn định hoàn toàn. Nhiều năm sau, anh trở lại thi đấu và không còn gặp trục trặc ở vị trí từng chấn thương.

Khoảng hai tuần gần đây, nam võ sĩ bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu cảnh báo nhẹ. Vai của anh có những biểu hiện bất thường dù không quá rõ ràng. Anh hiểu cơ thể mình đang "phát tín hiệu" thừa nhận đã không chú ý đủ mức. Và rồi chấn thương cũ tái phát.

Rafael Raimond được sơ cứu ngay sau chấn thương.

Trong thời gian ngắn tới, Rafael Raimond cho biết anh sẽ phải tạm dừng một phần công việc để tập trung hồi phục. Tuy nhiên, về tổng thể, chấn thương này không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động chuyên môn của nam võ sĩ 25 năm kinh nghiệm.

Bên cạnh những giây phút thi đấu chuyên nghiệp, Rafael Raimond được biết đến nhiều trong vai trò huấn luyện viên. Nhiều nội dung có thể được phân tích bằng lời, chỉnh sửa động tác từ bên ngoài và minh họa ở mức độ phù hợp, trong khi học viên vẫn thực hành theo giáo án.

Rafael Raimond nhìn nhận vấn đề theo cách điềm tĩnh. Với đô vật gốc Dagestan, trong thể thao đỉnh cao, chấn thương là điều không ai mong muốn nhưng đôi khi không thể tránh khỏi. Anh chấp nhận thực tế đó, tập trung hoàn toàn vào quá trình hồi phục, với mục tiêu trở lại sàn đấu trong trạng thái tốt nhất.

"Tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để phục hồi đúng cách và có thể quay trở lại vào năm sau, mang đến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn và giàu cảm xúc", anh nói.

Rafael Raimond là đô vật tự do xuất thân từ Dagestan - vùng đất được xem như “cái nôi” của những nhà vô địch vật trên thế giới. Lớn lên trong môi trường giàu truyền thống đối kháng, anh tích lũy nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi chuyển sang vai trò huấn luyện, mang theo nền tảng kỹ thuật chuẩn mực và tư duy kỷ luật đặc trưng của trường phái Dagestan.