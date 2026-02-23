Điều tồi tệ nhất khi quan hệ tình dục trong tình trạng có cồn

Một chút cồn có thể giúp các cặp đôi bớt ngại ngùng, cởi mở hơn. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu lại làm giảm sự hưng phấn, khoái cảm, thậm chí tác động xấu tới sức khỏe sinh sản.

Rượu thường được xem là chất xúc tác cho các cuộc yêu nhưng lại có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ảnh: Pexels.

Nhiều người lầm tưởng rằng rượu là chất kích thích, mang lại sự tự tin hơn khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu thực sự có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục, thậm chí cả khả năng sinh sản và nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Cách rượu tác động đến đời sống tình dục và khả năng sinh sản

Theo Healthline, rượu là chất ức chế hệ thần kinh trung ương, có nghĩa là nó làm chậm một số chức năng của cơ thể, bao gồm hô hấp, chức năng não và lưu lượng máu. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm tình dục theo nhiều cách khác nhau:

Các vấn đề về cương dương

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), uống nhiều rượu có thể gây khó khăn trong việc đạt được hoặc duy trì sự cương cứng, gây ra chứng rối loạn cương dương (ED). Rượu làm gián đoạn các chất dẫn truyền thần kinh trong não, vốn điều khiển việc bơm máu đến dương vật.

Tình trạng này cũng có thể xảy ra nếu rượu làm giảm lượng testosterone mà cơ thể sản sinh ra. Testosterone là hormone kiểm soát các chức năng sinh dục nam. Rối loạn cương dương thường là vấn đề tạm thời. Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu tình trạng này kéo dài.

Làm giảm chất bôi trơn âm đạo

Khi bạn hưng phấn, cơ thể sẽ chuẩn bị cho hoạt động tình dục bằng cách tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, khiến chúng sưng lên và tự tiết chất bôi trơn. Uống quá nhiều rượu có thể ảnh hưởng đến những phản ứng sinh lý này và làm giảm độ ẩm âm đạo, dẫn đến ma sát và khó chịu.

Các vấn đề về cực khoái

Uống nhiều rượu cũng có thể làm giảm kích thích tình dục hoặc cảm giác khoái cảm liên quan đến hoạt động tình dục. Phản ứng giảm sút ở bộ phận sinh dục xảy ra do lưu lượng máu bị hạn chế và chức năng não bị suy giảm. Điều này có thể khiến hoạt động tình dục sau khi uống nhiều rượu không còn mang lại cảm giác khoái cảm như bình thường.

Sau khi uống nhiều rượu, bạn có thể thấy:

Khó đạt cực khoái hơn, hoặc cực khoái không mãnh liệt bằng

Khó xuất tinh hoặc xuất tinh quá nhanh

Teo cơ quan sinh dục

Uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể khiến tinh hoàn và dương vật bị teo lại. Điều này xảy ra vì rượu làm giảm nồng độ testosterone.

Giảm khả năng sinh sản

Nồng độ testosterone thấp ở nam giới ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng. Điều này có thể làm giảm khả năng sinh sản.

Việc sử dụng rượu ở phụ nữ có thể làm mất cân bằng các hormone như testosterone, estrogen và progesterone. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng và chu kỳ kinh nguyệt, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn. Nguy cơ càng cao hơn khi uống nhiều rượu. Nhưng ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở một số phụ nữ.

Hoạt động tình dục khi say xỉn có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của cả nam và nữ. Ảnh: Unsplash.

Tăng nguy cơ quan hệ tình dục mạo hiểm

Một hoặc hai ly rượu có thể giúp bạn thư giãn và giảm bớt sự ngại ngùng, cởi mở hơn với đối phương. Tuy nhiên, uống nhiều rượu có thể làm giảm khả năng kiềm chế, ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định và tăng tính bốc đồng. Điều này thường khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, có rủi ro cao như quan hệ không an toàn, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs).

"Yêu" trong tình trạng say xỉn khiến các cặp đôi ít sử dụng bao cao su hơn. Và nếu có sử dụng bao cao su, họ cũng ít sử dụng đúng cách hơn.

Không có biện pháp bảo vệ khi "yêu" cũng làm tăng khả năng mang thai ngoài ý muốn. Việc thụ thai trong trạng thái cơ thể có cồn đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi.

Những điều cần ghi nhớ

Rượu bia chắc chắn có thể làm rối loạn mọi thứ, nhưng có một số điều bạn có thể làm:

- Đặt giới hạn uống rượu: Hãy tuân thủ để tránh uống nhiều hơn mức bạn dự định. Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ 2020-2025 khuyến nghị nam giới nên uống hai ly hoặc ít hơn mỗi ngày và nữ giới nên uống một ly hoặc ít hơn mỗi ngày.

- Uống từ từ: Xen kẽ giữa đồ uống có cồn và không cồn.

- Luôn có biện pháp bảo vệ: Nếu bạn nghĩ tối nay có thể là đêm quan hệ, hãy chuẩn bị một số biện pháp bảo vệ bằng màng chắn, bất kể bạn dự định quan hệ tình dục bằng miệng, âm đạo hay hậu môn.

- Cơ thể của bạn, quyền của bạn: Tuyệt đối không thỏa hiệp với mọi sự ép buộc hay thực hiện hành vi tình dục khi chưa sẵn sàng.