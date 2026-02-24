Mẹ bầu nên ăn gì trong 3 tháng đầu thai kỳ?

Ba tháng đầu thai kỳ được xem là “giai đoạn vàng” quyết định nền tảng phát triển của thai nhi. Vì vậy, mẹ bầu cần bổ sung đầy đủ vi chất để con phát triển ngay từ những tuần đầu.

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của mình để tăng cường sức khỏe và bảo vệ thai nhi. Ảnh: Nordicnaturals.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc Thơ, khoa Phụ nội - Nội tiết, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ trong giai đoạn này tăng lên để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của bào thai. Trung bình, mẹ bầu cần khoảng 2.300-2.400 kcal mỗi ngày.

Trong đó, axit folic là vi chất đặc biệt quan trọng vì giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh. Thai phụ nên bổ sung khoảng 400 mcg mỗi ngày từ rau xanh đậm (cải xanh, rau muống, bông cải), ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và thịt gia cầm. Viên uống axit folic có thể được sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Protein cũng đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển mô bào thai, đồng thời giúp tăng trưởng mô vú, tử cung và tăng thể tích máu của mẹ. Lượng protein khuyến nghị khoảng 85-90 g/ngày, cao hơn bình thường 10-15 g. Nguồn cung cấp gồm cá, trứng, thịt gà, thịt bò nạc, thịt heo nạc, sữa và đậu đỗ.

Bên cạnh đó, thai phụ cần bổ sung 36-40 mg sắt mỗi ngày để phòng ngừa thiếu máu, thông qua thịt đỏ, tim, cật, các loại hạt và rau xanh. Vitamin A (khoảng 600 mcg/ngày) có nhiều trong gan động vật, trứng, sữa và rau củ màu vàng, đỏ.

Canxi và vitamin D tuy không tăng nhu cầu rõ rệt trong 3 tháng đầu nhưng cần được cung cấp đều đặn để hỗ trợ hình thành hệ xương thai nhi. Các thực phẩm như sữa, tôm, cá, cua, trứng, đậu đỗ và ngũ cốc nên có mặt thường xuyên trong thực đơn.

Ngoài ra, vitamin C từ rau, củ, quả tươi giúp tăng sức đề kháng cho mẹ. Các vi chất khác như kẽm, i-ốt, magie, selen, vitamin nhóm B, DHA/EPA cũng cần được bổ sung đầy đủ thông qua chế độ ăn đa dạng.

Một vấn đề thường gặp trong giai đoạn này là ốm nghén, khiến nhiều mẹ bầu buồn nôn, chán ăn. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng, bác sĩ khuyến nghị thai phụ nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, ưu tiên các bữa phụ với sữa, bánh, trái cây. Thực đơn cần thay đổi linh hoạt để tránh ngán. Vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập yoga cho bà bầu cũng giúp cải thiện tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu.

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm nên ăn, thai phụ cần tránh đồ sống hoặc tái, sữa và nước trái cây chưa tiệt trùng, thịt nguội, hải sản hun khói, giá sống, rau mầm sống do nguy cơ nhiễm khuẩn. Đồ uống có cồn và caffein cũng nên hạn chế.

Theo bác sĩ Thơ, xây dựng chế độ ăn khoa học ngay từ 3 tháng đầu không chỉ giúp mẹ duy trì sức khỏe ổn định mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thai nhi trong suốt thai kỳ.