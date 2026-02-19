Giữ 'cái đầu lạnh' trên bàn tiệc Tết: Cách nhậu để tỉnh táo, lâu say

Say rượu có thể khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, nhức đầu. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng rượu tiêu thụ và uống rượu lâu say hơn.

Kỳ nghỉ lễ Tết dài ngày khiến bạn không thể tránh khỏi việc nhậu nhẹt, tiệc tùng. Muốn bảo vệ sức khỏe và uống rượu lâu say trong các cuộc nhậu, bạn nên biết một số nguyên tắc dưới đây trước khi nhập tiệc.

Không nên uống rượu lúc đói

Theo Healthline, khi dạ dày trống rỗng, rượu sẽ nhanh chóng chảy xuống ruột non, bỏ qua các enzyme trong dạ dày được thiết kế để phân giải nó, và đi thẳng vào máu. Thức ăn làm chậm quá trình này, cho phép rượu có thêm thời gian để phân giải.

Việc ăn trước khi uống rượu thậm chí còn quan trọng hơn đối với phụ nữ, những người được cho là có mức độ enzyme alcohol dehydrogenase (ADH) thấp hơn, loại enzyme chủ yếu phân giải rượu, trong dạ dày.

Các thực phẩm giàu chất béo như phô mai, bơ có tác dụng làm chậm sự hấp thụ rượu của cơ thể. Lượng chất béo từ những thực phẩm này sẽ bao xung quanh thành bao tử, khiến rượu không ngấm vào dạ dày. Một số đồ ăn nhẹ như chuối, hạt hướng dương, cà phê... cũng có tác dụng hạn chế tác hại của rượu và kiểm soát lượng rượu tiêu thụ.

Uống 2-3 ly nước ấm trước khi uống rượu có thể ngăn ngừa tình trạng mất nước, giảm triệu chứng nôn nao. Đặc biệt là bạn nên uống nước thường xuyên trong và sau khi uống rượu để giảm lượng ethanol trong rượu và kiềm chế cơn say.

Nên uống từ từ và có chừng mực

Theo Popular Science, trước khi bắt đầu bữa tiệc, bạn nên kiểm tra biểu đồ nồng độ cồn trong máu (BAC), cho phép bạn ước tính BAC dựa trên giới tính và cân nặng tùy thuộc vào lượng rượu bạn uống trong một giờ. Nam giới thường sản sinh nhiều ADH hơn và có thể tích máu lớn hơn, nghĩa là họ sẽ say chậm hơn một chút khi uống cùng một lượng.

Mức BAC lý tưởng - khi rượu giúp bạn cảm thấy thư giãn, hòa đồng và hưng phấn - nằm trong khoảng 0,02-0,06%. Khi bạn tiến gần đến ngưỡng say xỉn, tức là khoảng 0,08%, những cảm giác tích cực này bắt đầu nhường chỗ cho các tác dụng phụ tiêu cực, như phối hợp kém, khả năng phán đoán bị thay đổi và nói lắp.

Hãy dừng lại nếu không bạn sẽ mất hoàn toàn cảm giác hưng phấn vui vẻ, và thay vào đó phải đối mặt với những tác hại nguy hiểm hơn của rượu, bao gồm mất phương hướng, cảm xúc tiêu cực và nôn mửa.

Khi vào máu, rượu sẽ được gan xử lý với tốc độ không đổi. Mỗi người có cơ địa khác nhau, nhưng nhìn chung, gan có thể xử lý khoảng một ly đồ uống có cồn tiêu chuẩn mỗi giờ. Hãy nhớ rằng rượu được hấp thụ nhanh hơn so với quá trình chuyển hóa, vì vậy hãy lên kế hoạch trước khi bắt đầu uống.

Không kiểm soát được lượng bia rượu sẽ tăng nguy cơ say rượu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Self.

Không nên uống rượu cùng đồ uống khác

Mỗi loại đồ uống đều có hương liệu khác nhau mà nếu kết hợp có thể gây áp lực cho dạ dày phải xử lý tất cả cùng một lúc. Rượu uống lẫn bia và đồ uống có ga sẽ làm quá trình rượu hấp thu cồn vào máu nhanh hơn.

Ngoài ra, không uống rượu với caffeine. Vì rượu là chất ức chế, caffeine là chất kích thích, kết hợp 2 đồ uống này làm tăng huyết áp, nhịp tim. Sử dụng caffeine để "tỉnh táo" sau khi uống rượu cũng được xem là một sai lầm.

Vừa uống vừa ăn

Đây cũng là cách hiệu quả để bạn tập trung chú ý vào thức ăn và giảm lượng rượu tiêu thụ. Ăn nhiều rau xanh, hoa quả, những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa sẽ giúp bảo vệ gan, hạn chế tác hại của cồn tới hoạt động của gan, dạ dày.

Không hút thuốc khi uống rượu

Nhiều đấng mày râu thường có thói quen hút thuốc lá khi đang nhậu. Tuy nhiên, thói quen này sẽ gây hại cho cơ thể gấp nhiều lần, đẩy nhanh sự hấp thụ cồn vào cơ thể.

Ngoài ra, cồn làm cho mạch máu giãn nở, đẩy nhanh tuần hoàn máu trong cơ thể, cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ hấp thụ chất nicotin trong thuốc lá vào cơ thể. Hơn nữa, việc hút thuốc lá cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của những người xung quanh.