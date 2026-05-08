Thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng khắp Đông Nam Á

Khi du lịch một số quốc gia lân cận như Trung Quốc, Thái Lan hay Malaysia, khách Việt có thể thanh toán bằng ví điện tử, giảm nhu cầu đổi tiền mặt hay mang theo thẻ tín dụng.

Chủ một gian hàng tại Thái Lan đưa mã QR để khách du lịch thanh toán. Ảnh: Minh Khôi.

Khi đi du lịch, nhiều người vẫn phân vân việc phải đổi tiền mặt trước chuyến đi, hoặc làm thẻ tín dụng để thanh toán ở nước ngoài. Mỗi hình thức đều có điểm trừ riêng, như phiền phức khi đổi tiền hoặc nỗi lo mất thẻ, phí chuyển đổi ngoại tệ cao.

Nhìn thấy "kẽ hở" này, nhiều công ty dịch vụ thanh toán đang tìm cách lấp đầy những khoảng trống trong thanh toán xuyên biên giới. Hạ tầng thanh toán số xuyên biên giới đang mở rộng nhanh tại Đông Nam Á. Từ đầu năm 2026, một số kết nối QR mới ra mắt cho phép du khách thanh toán bằng ví điện tử nội địa tại nước ngoài, giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt và thẻ tín dụng quốc tế.

Nhắm tới khách du lịch quốc tế

Từ đầu tháng 4, hợp tác giữa NAPAS, Ant International và Vietcombank cho phép du khách Trung Quốc dùng Alipay quét mã QR để thanh toán tại Việt Nam.

Không chỉ trong nước, làn sóng kết nối QR xuyên biên giới đang lan nhanh khắp khu vực. Từ cuối tháng 10/2025, du khách Trung Quốc tại Thái Lan đã có thể dùng ví điện tử nội địa để thanh toán bằng NDT.

Indonesia và Trung Quốc cũng vừa ra mắt hệ thống tương tự vào đầu tháng 5. Bà Alicia Garcia-Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng đầu tư Natixis (Pháp), nhận định đây là bước đi thực tế hướng tới quan hệ tài chính sâu hơn giữa hai nước, giúp giảm chi phí giao dịch và rủi ro tỷ giá cho cả hai phía.

Người dùng quét QR bằng ứng dụng ngân hàng Việt Nam để thanh toán khi du lịch nước ngoài. Ảnh: Minh Khôi.

Alipay+ hiện kết nối hơn 300 phương thức thanh toán tại hơn 220 thị trường, bao gồm 50 ví điện tử và hơn 10 hệ thống QR quốc gia. Ông Douglas Feagin, Chủ tịch Ant International, nhận định khách du lịch quốc tế là đối tượng chính để công ty này mang hình thức thanh toán QR xuyên biên giới tới các thị trường Đông Nam Á.

Ngoài mở ra cổng thanh toán cho những khách du lịch Trung Quốc, giải pháp của Ant International phối hợp với đối tác cũng giúp người dùng Việt Nam trả tiền qua mã QR tại nhiều quốc gia. Chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử như Momo, Zalopay, người dùng có thể trả tiền nhanh chóng.

Người dùng tại các nước trong khu vực cũng đã quen thuộc với thanh toán bằng QR, được chứng minh qua con số tăng trưởng vượt trội của phương thức này trong vài năm qua. Riêng tại thị trường Việt Nam, thanh toán QR gần như có mặt ở mọi điểm ăn uống, dịch vụ quen thuộc tại các thành phố lớn.

"Trong đó, Việt Nam là một thị trường rất thú vị đối với chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế rất mạnh và nền kinh tế năng động tại Việt Nam. Đây là quốc gia mà chúng tôi rất tập trung đầu tư khi hướng tới mục tiêu tài chính toàn diện", ông Feagin chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mạng lưới ngày càng mở rộng

Về mục tiêu dài hạn, lãnh đạo Ant International cho biết đặt mục tiêu mở rộng thanh toán với nhiều quốc gia từ mạng lưới của Alipay+, như 50 ví điện tử thuộc mạng lưới đối tác của công ty này.

Điều đó có nghĩa là trong tương lai, không chỉ người dùng Alipay từ Trung Quốc, mà du khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và nhiều quốc gia khác đều có thể trả tiền bằng ví điện tử quen thuộc của mình khi đến Việt Nam. Ở chiều ngược lại, người Việt dùng ví nội địa để chi tiêu tại nước ngoài cũng đang được các bên đẩy nhanh triển khai.

Hiện NAPAS đã kết nối thanh toán QR song phương với Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Với Hàn Quốc, hơn 115 triệu người dùng thuộc mạng lưới GLN International có thể quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam. Với Trung Quốc, hơn một tỷ người dùng Alipay đã có thể thanh toán tại các điểm mua sắm, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch trên khắp cả nước.

"Chúng tôi hy vọng có thể sớm mở rộng cho cả 50 ví điện tử còn lại trong tương lai", ông Feagin cho biết

Trong báo cáo về thực trạng thanh toán xuyên biên giới từ tháng 11/2025, tổ chức nghiên cứu kinh tế vĩ mô AMRO nhận định việc thanh toán nhanh hơn, chi phí thấp hơn vừa giúp tăng sự tiện lợi, đồng thời cũng tái định hình hạ tầng tài chính nền tảng cho hội nhập khu vực.

Thao tác thanh toán quen thuộc, khi thực hiện xong số tiền VNĐ hiển thị cùng tỷ giá để người dùng biết ngay mình vừa chi tiêu bao nhiêu. Ảnh: Minh Khôi.

Ngoài mạng lưới ví điện tử xuyên biên giới, người dùng Việt Nam cũng có thể sử dụng các dịch vụ tích hợp thẻ quốc tế như Apple Pay hay Google Pay, đặc biệt tại những điểm đến chưa có kết nối QR liên thông.

Apple Pay và Google Pay lưu thông tin thẻ tín dụng hoặc ghi nợ trong thiết bị, cho phép thanh toán chạm (tap-to-pay) tại các máy POS hỗ trợ NFC. Hầu hết trung tâm thương mại, khách sạn và chuỗi nhà hàng tại Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều chấp nhận hình thức này.

Ưu điểm của Apple Pay là không cần kết nối ví điện tử nội địa hay đổi tiền, chỉ cần thẻ ngân hàng quốc tế liên kết. Nhược điểm là phí chuyển đổi ngoại tệ vẫn áp dụng theo mức của ngân hàng phát hành thẻ, thường từ 1,5-3,5% mỗi giao dịch. Đây là điểm mà thanh toán QR trực tiếp giữa hai đồng bản tệ có lợi thế hơn.

Dù ví điện tử và thẻ quốc tế ngày càng phổ biến, người dùng vẫn nên có một chút tiền mặt khi đi nước ngoài, phòng các trường hợp lỗi mạng, hoặc thanh toán tại các quầy đồ ăn, cửa hàng địa phương.